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3000 защитных масок будут бесплатно розданы жителям Южно-Сахалинска
В Южно-Сахалинске состоялась акция по раздаче бесплатных медицинских масок. В ней приняли участие волонтеры, которые вручали прохожим медицинские изделия. Добровольцы работали сразу на нескольких открытых площадках областного центра.
Для проведения акции выбрали места с наиболее высокой проходимостью – автобусные остановки близи Чехов-центра, кинотеатра «Комсомолец», площади Славы, главпочтамта п пересечения улиц Есенина и Комсомольской. На каждой точке работали по 2 волонтера.
Всего в рамках акции волонтеры намерены раздать 3 000 масок.
– Знаете, это очень удобно. Я вот хотела поехать на автобусе домой и оказалось, что у меня закончились все маски. До аптеки и магазина далеко. В общем уже расстроилась, спасибо волонтерам, очень кстати, – поделилась впечатлениями сахалинка Ольга Кудрина.
– Между прочим, это довольно неплохая экономия. Мне бы в любом случае пришлось их покупать. А теперь я могу потратить эти деньги на какую-нибудь вкусняшку к чаю, – рассказал пенсионер Анатолий Кузьменко.
Волонтеры намерены продолжить участие в акции по бесплатной раздаче масок на следующей неделе.
Напомним, в начале мая компания «Гидрострой» доставила на Сахалин миллион медицинских масок. Изделия направили в медицинские учреждения, островные школы, «Транспортную компанию» областного центра, региональный Центр социального обслуживания населения, аэропорт «Южно-Сахалинск», волонтерские объединения, реабилитационный центр «Аралия», СМИ, силовые структуры и детские сады. В ближайшее время на территорию региона поступит еще одна большая партия средств индивидуальной защиты – около миллиона изделий. Также ожидаются поставки очков, респираторов и специализированных костюмов для работы больниц и лабораторий.
Кроме того, ранее благодаря помощи бизнеса на островах ввели практику экспресс-тестирования на коронавирус. Тысячи тестов для Сахалинской области приобрела Восточная горнорудная компания.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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