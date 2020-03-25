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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 15 Июня, 15:08 |
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На Сахалине открывают новую лабораторию для исследования на коронавирус
Это позволит вдвое увеличить количество исследований. Такая информация прозвучала на заседании областной КЧС, которое провел губернатор Валерий Лимаренко.
Кроме того, на заседании комиссии подробно рассмотрели поступившие в последнее время обращения родителей, которые водили своих детей в учреждения, попавшие под требования карантина. Это детские сады №5, 8, 38, 50 и средняя школа №8 в областном центре.
– Все, у кого выявлен положительный тест, дети и их родители, находятся под медицинским наблюдением. Контактировавшим выдано предписание на 14-дневную самоизоляцию. Все остальные группы, где контактов с заболевшими не было, после санобработки помещений и контроля её эффективности вернутся в детсады, – сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.
Еще один из вопросов КЧС касался организации встречи транзитных пассажиров, прилетающих в Южно-Сахалинск.
– Сегодня, прилетая со справкой об отрицательном тесте, пассажир обязательно проходит тесты в аэропорту, если они отрицательные, едет дальше. Если анализы показывают что-то подозрительное, или нет возможности улететь дальше в этот же день, направляем пассажира в обсерватор. Там он находится до полного подтверждения тестов и медобследования – это 4-5 дней. И только после всех этих процедур сможет продолжить путь, например, на Курилы, – прокомментировал министр здравоохранения области Владимир Ющук.
Похожая схема действует в отношении приезжающих в регион на работу. Работодатели могут забрать своих работников через 4-5 дней после проведения всех анализов в место, которое они оборудовали для проживания. Там работники должны пройти 14-дневную обсервацию и после финального обследования медиками смогут приступить к работе.
В Роспотребнадзоре отметили, что тем, кто принимает у себя родственников с материка, которые имеют регистрацию в Сахалинской области, предписание теперь не выдают. Однако человек обязательно должен дать согласие на 14-дневную самоизоляцию вместе с прибывшим или предоставить ему отдельное жилье.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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