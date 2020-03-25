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Компания "Сахалин Энерджи" начала ремонтно-технические работы на объектах "Сахалин-2"
В этом году технические мероприятия затронут платформу «Лунская-А», объединенный береговой технологический комплекс (ОБТК), насосно-компрессорную станцию № 2 и завод по производству СПГ. У каждого объекта свой перечень работ по диагностике и техническому обслуживанию оборудования.
«Текущие экономическая и эпидемическая ситуации внесли коррективы в изначально планируемые объемы работ комплексного планового останова. Для обеспечения безопасности персонала и стабильности производства компания приняла решение провести работы в срок, но с остановкой одной технологической линии на заводе СПГ и с поочередной остановкой двух технологических линий на платформе «Лунская-А» и ОБТК», – отметил производственный директор «Сахалин Энерджи» Оле Мыклестад.
Это решение обусловлено несколькими факторами: проведением на объектах противоэпидемических мероприятий и поддержанием их «стерильного» статуса, обеспечением самоизоляции персонала наряду с ограничениями в привлечении иностранных подрядчиков и сложностью доставки материалов и оборудования из-за границы.
В профилактических работах примут участие около 1500 специалистов, включая порядка 700 человек приглашенного технического персонала. Для сохранения «стерильного» статуса объектов все они, в том числе и сахалинцы, прошли двухнедельную самоизоляцию в специальных корпоративных пунктах временного пребывания с проведением обязательного двукратного тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Их организация – одна из мер компании, направленных на сохранение здоровья сотрудников и подрядчиков в условиях неблагоприятной эпидемической ситуации. Кроме того, «Сахалин Энерджи» планирует применять актуальные наработки с использованием технологий удаленной работы и видеосвязи для обеспечения квалифицированной поддержки от заводов-изготовителей и группы инженеров в Южно-Сахалинске.
Во время плановых технических работ «Сахалин Энерджи» продолжит отгрузку нефти и СПГ покупателям. Всего за этот период планируется отгрузить около 600 тыс. тонн СПГ и около 382 тыс. тонн нефти, а порт Пригородное примет 13 судозаходов нефтяных и газовых танкеров.
«Для нас это будет не только сложный и ответственный период, но и дополнительные возможности развития в новой реальности. Сегодня наша приоритетная задача – завершить работы безопасно, качественно и в срок, чтобы обеспечить надежность производства и поставок углеводородов», – добавил Оле Мыклестад.
Ремонтно-технические мероприятия на объектах газовой инфраструктуры проекта «Сахалин-2» продлятся чуть более месяца. Полностью производственный процесс возобновится после завершения запланированного объема профилактических работ.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Компания "Сахалин Энерджи" начала ремонтно-технические работы на объектах "Сахалин-2"
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