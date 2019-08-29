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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 16 Сентября, 16:12 |
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В Южно-Сахалинске открыли "умный" музыкальный фонтан
Объект обустроили у южного входа – на месте старого давно неработающего фонтана, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– Современный фонтан благодаря передовым технологиям получил уникальные возможности. Это не только предмет созерцания, но и просвещения, ведь это «умный» фонтан. И жители в этом могут убедиться, – отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин на церемонии открытия объекта.
Работая в разных режимах, фонтан создает различные водные эффекты. Для подсветки в вечернее и ночное время его снабдили разноцветными светодиодами. В качестве музыкального оформления будут использовать произведения классиков, а также композиции отечественной и зарубежной эстрады. Еще одна особенность сооружения – принцип солнечных часов. Роль стрелки выполняет главная струя воды. Территорию у объекта назвали «Площадью времени».
С открытием музыкального фонтана горожан поздравил и председатель регионального правительства Алексей Белик.
– Региональные и муниципальные власти многое делают для того, чтобы островная столица становилась более удобным и привлекательным местом для жизни. Мы формируем новые общественные пространства, реконструируем скверы, улицы, строим жилье. В целом создаем комфортную и современную городскую среду. И очень важно, что в этой работе принимает участие бизнес. Реконструкция фонтана – это проект Сбербанка, надежного партнера нашей области, – отметил Алексей Белик.
Планы по обновлению южного входа в городской парк зрели давно, а инициатива Сбербанка по строительству фонтана ускорила этот процесс. Рабочие благоустроили аллею, ведущую к объекту, и облагородили сквер Святителя Иннокентия.
– Я очень люблю гулять в парке. Вместе с детьми стараюсь бывать здесь каждые выходные. А теперь поводов посещать его стало еще больше. Фонтан очень понравился, нигде такого не видела. Дочери просто в восторге, – поделилась впечатлениями жительница областного центра Евгения Алексеева.
Напомним, строительству фонтана предшествовало голосование на сайте городской администрации. Большинство людей, принявших участие в опросе, выступили «за» реализацию необычного проекта. Построить комплекс помогла компания из Челябинска, которая запустила множество таких объектов по всей России.
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