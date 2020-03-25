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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 17 Июня, 23:02 |
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На Сахалине разработали памятки для приезжающих в регион
Эфир на телеканале «ОТВ-Сахалин» и в социальных сетях был посвящен ситуации с коронавирусом.
Для визуализации составили три схемы. Первая адресована тем, кто прописан на территории Сахалинской области и проживает на юге острова – в Южно-Сахалинске, Аниве, Корсакове, Невельске, Холмске и Долинске. Прилетая, все пассажиры проходят экспресс-тест в аэропорту. Но при наличии справки полученной перед полетом, гражданина сразу доставляют к месту прохождения домашней обсервации. Остальные сдают мазок и после отправляются домой на карантин до 14 дней. Везут их транспортом, предоставленным регионом. На 10-й день – сдача второго мазка, на 14-й – КТ.
Вторая схема разработана для так называемых транзитных жителей области – местная регистрация у них есть, но не на юге Сахалина. Экспресс-тесты в аэропорту также проходят все. При наличии справки об отрицательном тесте на коронавирус, разрешается транзит до конечной точки по области только с подтвержденной датой вылета в этот же день. Там человек проходит двухнедельную обсервацию. В случае отсутствия справки или возможности отправиться дальше в этот же день, пассажира везут в обсерватор, там он проходит повторный тест и ждет результата. Это может занять до 5 дней. После человек отправляется на домашнюю самоизоляцию до истечения 14 дней.
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова особо отметила, что самоизоляция с родственниками может проходить только с их согласия. В таком случае они тоже не должны покидать квартиру или дом в течение двух недель.
Третья схема представлена для гостей региона – всех, кто не имеет островной регистрации. Прилетая на Сахалин, они в обязательном порядке должны иметь справку об отрицательном тесте и электронный пропуск. Если что-либо отсутствует, в отношении гражданина составляют протокол и отправляют обратно. Если все разрешающие документы есть, человек сдает тест в аэропорту, отправляется в обсерватор. Там он проходит повторные исследования, и получая результаты, отправляется на дальнейшую самоизоляцию. В случае, если это работник какого-либо предприятия, работодатель обязан предоставить ему место в обсерваторе и доставить его туда за свой счет.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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