Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 17 Июля, 17:24 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62.81 р.
1 EUR 70.68 р.
100 JPY 58.14 р.
10 CNY 91.34 р.
Тема номера
Крабовое противостояние продолжается
свежий номер
Дальневосточный капитал № 07, 2019

Регион сегодня
17.07 |
МАЙНЕКС ДВ за пределами горной отрасли
17.07 |
Киль в основание автопассажирского парома для Камчатки заложили в Приморье
17.07 |
Инвестиции резидентов ТОР в Якутии достигли 25,8 млрд рублей
17.07 |
Массовое строительство жилья развернется в Ногликах на Сахалине
17.07 |
Еще один крупный алмаз добыли на Верхнемунском месторождении в Якутии
статьи раздела
Тема номера
21 Июня 2019, 11:30
Крабовое противостояние продолжается Крабовые аукционы финансово обескровят отрасль. Из этого кризиса предприятия будут выходить долго и тяжело
статьи раздела
Персона
21 Июня 2019, 10:30
Андрей Хлестунов: Продать квартиру во Владивостоке и построить дом - это та еще авантюра Наступает время нового формата загородного комфорта. Основные тенденции загородного строительства в Приморье глазами эксперта
статьи раздела
Компании
21 Июня 2019, 09:15
"Полиметалл" мыслит категориями десятилетий Генеральный директор компании "Полиметалл" Виталий НЕСИС и директор Магаданского филиала АО "Полиметалл УК" Владимир БЛОШКИН провели в Магадане традиционную встречу с журналистами региональных изданий, на которой подвели некоторые итоги деятельности компании на Дальнем Востоке и обозначили перспективы проектов
статьи раздела
Регион сегодня
20 Июня 2019, 16:45
Экодоходы из промышленных отходов Уникальный проект по глубокой переработке отходов - ЭкоТехноПарк - будет реализован в Приморье в рамках инвестиционной программы региона
статьи раздела
Компании
20 Июня 2019, 16:30
Шантаж удался: "Роснефти" в Приморье пообещали дополнительные льготы Проект ВНХК может получить дополнительные льготы
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
17 Июля 2019, 09:45 | Регион сегодня |

Массовое строительство жилья развернется в Ногликах на Сахалине

Уже подготовлены площадки для возведения новых домов на месте снесенных. Квартиры в новостройках получат переселенцы из аварийного жилья

Такая информация прозвучала на рабочей встрече главы области Валерия Лимаренко с северянами, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

В Ногликах под жилищное строительство уже выделено четыре участка по улице Петрова. Еще по двум – на Тымской – проходит аукцион. Со следующего года дома начнут возводить по улицам Репина, Первомайской и Космонавтов. Несколько 16-квартирных домов построят также в селах Ныш и Вал.

– Жилищный вопрос решается и с помощью вторичного рынка. Местные власти уже купили жилье для 18 ногликских семей. Вскоре приобретут еще две квартиры, – рассказал Валерий Лимаренко. – Проблема аварийного жилфонда остро стоит во всех районах Сахалинской области. Затягивать с ее решением нельзя.

Врио губернатора уже посещал Ногликский район с рабочей поездкой 27 марта. По итогам поездки проведена большая работа. Например, объявлен аукцион на проектирование поликлиники. Ее планируют открыть в 2022 году.

Решается вопрос с размещением краеведческого музея. Планируется, что он разделит одно здание с кинозалом. В работе проекты по строительству центра дополнительного образования, школы, двух стадионов, лыжероллерной трассы, крытого корта и системы водоснабжения села Ныш. Все объекты должны сдать в 2021 году.

На прошлой встрече с главой региона жители жаловались на качество медицинских услуг в районе. В результате, принято кадровое решение – в Ногликской больнице появился новый главный врач. Алексей Ефимов ранее работал в поликлинике №4 Южно-Сахалинска заместителем главврача. Он настроен на то, чтобы провести качественные изменения в районной медицине. Уже в этом году в Ноглики приедут эндокринолог, хирург, педиатр и кардиолог.

Прозвучал и вопрос о судьбе Дагинских термальных источников. Как стало известно, проект по благоустройству этого объекта готов и уже прошел экологическую экспертизу. В этом году проведут освещение и построят тропинки к северным и южным источникам. Работы начнутся в августе и будут идти до декабря. Благоустройство продолжится в 2021-2022 годах.

Несколько жителей поселка пожаловались главе области на отсутствие вентиляции.

– Дома по улицам Петрова, Невельского, Лесной, Тымовской построены с нарушениями. У нас нет дымоотводов. У моего ребенка аллергия развилась, – эмоционально высказался житель поселка.

Валерий Лимаренко предложил муниципалитету в ближайшее время провести переговоры с подрядчиком, строящим эти дома. Если он не исправит нарушения, необходимо будет выполнить работы за счет администрации и в суде взыскать средства с компании.

Во время общения с врио губернатора области житель Ногликского района Юрий Величко поднял экологическую проблему.

– У нас очень много несанкционированных свалок. Люди везут строительный мусор не на полигон, а в лес, – посетовал молодой человек.

Валерий Лимаренко предложил бороться с мусорной проблемой при помощи системы «Сахалин.Онлайн».

– Это официальный инструмент для наведения порядка. Заходим на портал и пишем. О свалках и других проблемах. Местная администрация обязана в кратчайшие сроки все убрать и отчитаться. Призываю неравнодушных жителей пользоваться этой интерактивной платформой, – сказал врио губернатора.

В продолжение мусорной темы ногликцы поинтересовались заменой контейнеров. На встрече сообщили, что в этом году областные власти выделили на покупку более 60 евроконтейнеров 2 миллиона рублей.

По итогам разговора главы Сахалинской области с жителями Ногликского района составлен протокол. В него внесены все вопросы, заданные в ходе общения. Районная администрация должна будет в ближайшее время приступить к решению проблем и доложить об этом главе региона.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Сахалин  строительство  Ноглики 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Среда обитания
24 Мая 2019, 12:04
Владивостокская нефтебаза обновится к 125-летнему юбилею Нефтебаза ННК реализует комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня промышленной и экологической безопасности
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
24 Мая 2019, 11:21
Южная Корея открывает новые стороны туристам Приморья Новые туристические направления связали Приморье и провинцию Кёнсан
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:36
Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:46
"Вкусное" Приморье продвигает Pacific Russia Food Гастрономический туризм - одно из приоритетных направлений развития туриндустрии Приморского края
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:35
"Изумрудная долина" наращивает пул проектов Еще несколько лет назад на месте русского парка "Изумрудная долина" было чистое поле, где с нуля начал развиваться ряд туристических проектов Приморского края
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]ress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика