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Массовое строительство жилья развернется в Ногликах на Сахалине
Такая информация прозвучала на рабочей встрече главы области Валерия Лимаренко с северянами, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
В Ногликах под жилищное строительство уже выделено четыре участка по улице Петрова. Еще по двум – на Тымской – проходит аукцион. Со следующего года дома начнут возводить по улицам Репина, Первомайской и Космонавтов. Несколько 16-квартирных домов построят также в селах Ныш и Вал.
– Жилищный вопрос решается и с помощью вторичного рынка. Местные власти уже купили жилье для 18 ногликских семей. Вскоре приобретут еще две квартиры, – рассказал Валерий Лимаренко. – Проблема аварийного жилфонда остро стоит во всех районах Сахалинской области. Затягивать с ее решением нельзя.
Врио губернатора уже посещал Ногликский район с рабочей поездкой 27 марта. По итогам поездки проведена большая работа. Например, объявлен аукцион на проектирование поликлиники. Ее планируют открыть в 2022 году.
Решается вопрос с размещением краеведческого музея. Планируется, что он разделит одно здание с кинозалом. В работе проекты по строительству центра дополнительного образования, школы, двух стадионов, лыжероллерной трассы, крытого корта и системы водоснабжения села Ныш. Все объекты должны сдать в 2021 году.
На прошлой встрече с главой региона жители жаловались на качество медицинских услуг в районе. В результате, принято кадровое решение – в Ногликской больнице появился новый главный врач. Алексей Ефимов ранее работал в поликлинике №4 Южно-Сахалинска заместителем главврача. Он настроен на то, чтобы провести качественные изменения в районной медицине. Уже в этом году в Ноглики приедут эндокринолог, хирург, педиатр и кардиолог.
Прозвучал и вопрос о судьбе Дагинских термальных источников. Как стало известно, проект по благоустройству этого объекта готов и уже прошел экологическую экспертизу. В этом году проведут освещение и построят тропинки к северным и южным источникам. Работы начнутся в августе и будут идти до декабря. Благоустройство продолжится в 2021-2022 годах.
Несколько жителей поселка пожаловались главе области на отсутствие вентиляции.
– Дома по улицам Петрова, Невельского, Лесной, Тымовской построены с нарушениями. У нас нет дымоотводов. У моего ребенка аллергия развилась, – эмоционально высказался житель поселка.
Валерий Лимаренко предложил муниципалитету в ближайшее время провести переговоры с подрядчиком, строящим эти дома. Если он не исправит нарушения, необходимо будет выполнить работы за счет администрации и в суде взыскать средства с компании.
Во время общения с врио губернатора области житель Ногликского района Юрий Величко поднял экологическую проблему.
– У нас очень много несанкционированных свалок. Люди везут строительный мусор не на полигон, а в лес, – посетовал молодой человек.
Валерий Лимаренко предложил бороться с мусорной проблемой при помощи системы «Сахалин.Онлайн».
– Это официальный инструмент для наведения порядка. Заходим на портал и пишем. О свалках и других проблемах. Местная администрация обязана в кратчайшие сроки все убрать и отчитаться. Призываю неравнодушных жителей пользоваться этой интерактивной платформой, – сказал врио губернатора.
В продолжение мусорной темы ногликцы поинтересовались заменой контейнеров. На встрече сообщили, что в этом году областные власти выделили на покупку более 60 евроконтейнеров 2 миллиона рублей.
По итогам разговора главы Сахалинской области с жителями Ногликского района составлен протокол. В него внесены все вопросы, заданные в ходе общения. Районная администрация должна будет в ближайшее время приступить к решению проблем и доложить об этом главе региона.
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