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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 17 Октября, 13:42 |
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В Южно-Сахалинске заработал центр бесплатного обслуживания предпринимателей "Мой бизнес"
В торжественном открытии сегодня принял участие губернатор Валерий Лимаренко.
Центр бесплатного обслуживания предпринимателей работает с 9 до 17 часов, с понедельника по пятницу, по адресу: Емельянова, 6, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– Повышение инвестиционной привлекательности Сахалина и Курил для нас принципиально важно. Для этого открылся центр, где бизнес чувствует себя, как дома. Власть хочет слышать предпринимателей, чтобы бизнес рос и развивался, создавались новые рабочие места, формировалась налоговая база для реализации социальных программ на островах, – отметил Валерий Лимаренко.
Глава области ознакомился с работой центра «Мой бизнес». На входе расположились инфоматы – с их помощью можно самостоятельно получить талон к профильному специалисту. Посетителей также встречают и консультируют администраторы.
К услугам островных предпринимателей – три окна МФЦ для юридических лиц. Здесь можно получить справки, выписки, сдать отчетность. Кроме того, для бизнесменов предусмотрели два рабочих с компьютерами, печатной техникой, быстрым доступом в Интернет.
У Полины Москалевой из Южно-Сахалинска – собственное рекламное агентство, оно специализируется на продвижении в социальных сетях. Сегодня девушка пришла в распахнувший свои двери центр «Мой бизнес» за справкой об отсутствии налоговой задолженности.
– Очень быстро и удобно. Взяла талон – буквально через одного человека наступила моя очередь. Приветливые сотрудники, красивое помещение. Рада, что открылся такой центр. Тем более что находится он рядом с моим домом. Теперь не придется стоять в очередях в налоговой, МФЦ и других инстанциях, – поделилась Полина Москалева.
В «Моем бизнесе» предпринимателей и тех, кто только задумал открыть собственное дело, принимают специалисты сахалинских институтов развития бизнеса. Среди них – агентство по привлечению инвестиций, Корпорация развития Сахалинской области, центры поддержки предпринимательской и экспортной деятельности, фонд развития предпринимательства, бизнес-инкубатор.
Представители Сбербанка оказывают помощь с открытием счетов, выпуском электронно-цифровых подписей. Специалисты центра поддержки экспортной деятельности помогают с продвижением местной продукции на внешний рынок – от маркетинговых исследований до подготовки экспортных контрактов. А сотрудники центра поддержки предпринимательства оказывают юридические и бухгалтерские услуги, услуги по налогообложению, организуют семинары, тренинги. В отделе финансовой поддержки владельцы собственного дела могут получить микрозаймы (до 3 миллионов рублей) и поручительства (до 10 миллионов).
Кроме того, в «Моем бизнесе» ведут прием специалисты федеральных и региональных служб, которые наиболее тесно взаимодействуют с предпринимателями. Например, Федеральная налоговая служба, Росреестр, кадастровая палата, областное министерство имущественных и земельных отношений.
На втором этаже предусмотрен зал для брифингов, где будут проходить встречи предпринимательского сообщества с деловыми партнерами и представителями власти.
– Подобные площадки сейчас открываются по всей стране. Они отвечают основному запросу предпринимателей: куда обратиться, чтобы быстро и удобно получить услугу? С появлением центра «Мой бизнес» на Сахалине вырастет число предпринимателей, расширится экспорт местных товаров и услуг. Это позволит островному региону подняться в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, – считает руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном федеральном округе Ольга Курилова.
Центры «Мой бизнес» открываются в России в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он нацелен на улучшение условий для предпринимательства, расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, а также на популяризацию предпринимательства.
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