|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 17 Октября, 17:26 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Сахалинской области возведут 39 арендных домов за 2,5 года
Такая информация прозвучала на совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Валерий Лимаренко.
До конца 2021 года 11 домов возведут в Южно-Курильском городском округе, 5 – в Долинском, по 4 – в Анивском и Курильском, 7 – в Южно-Сахалинске.
На арендное жилье могут претендовать, в первую очередь, молодые специалисты, представители узких и редких профессий, работники бюджетной сферы, военнослужащие, сотрудники предприятий сельского хозяйства и силовых ведомств, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– Механизм предоставления арендного жилья необходимо сделать прозрачным для людей. У врачей, учителей и других самых востребованных на Сахалине и Курилах специалистов должно быть четкое понимание: куда обращаться по квартирному вопросу, какие документы заполнять, – отметил Валерий Лимаренко.
Глава области поручил разместить на сайтах муниципальных образований информацию о механизме получения арендного жилья. Каждая заявка должна официально фиксироваться и рассматриваться в кратчайший срок.
На сегодняшний день Сахалинское ипотечное агентство уже возвело на Сахалине и Курилах 52 дома – сюда заселились 1867 семей. Арендная плата в таких домах вдвое ниже среднерыночной по региону. К примеру, однокомнатная квартира в Южно-Сахалинске обойдется в 12 тысяч рублей в месяц, двухкомнатная – в 14 тысяч, а трехкомнатная – в 16 тысяч.
Через полгода проживания в арендном доме появляется возможность приобрести жилье в собственность на льготных условиях. Беспроцентная ипотека предоставляется многодетным семьям, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, ветеранам боевых действий, а также участникам программы переселения из ветхого и аварийного жилья и людям, постоянно проживающие на Курильских островах.
Ставка по ипотеке в 3,5 процента годовых действует для семей с двумя детьми или родителей-одиночек. Займ под 7 процентов годовых могут взять сахалинцы и курильчане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
В Сахалинской области растут темпы строительства не только арендного жилья, но и коммерческого, индивидуального, социального (для переселенцев из аварийных домов). Если в прошлом году возвели около 265 тысяч квадратных метров жилья, то в этом должны перешагнуть планку в 300 тысяч. Задача на 2020 год – 430 тысяч «квадратов», а, начиная с 2021 года, на островах будут строить по 500 тысяч ежегодно.
Свой план по строительству домов на этот год уже перевыполнили Корсаковский, Томаринский, Тымовский районы. Северо-Курильский и Ногликский городские округа тоже с задачей справились. Но в некоторых муниципалитетах есть риски.
Как рассказал мэр Александровск-Сахалинского района Владимир Иль, подрядчик поздно приступил к работам, поэтому два дома поставят на кадастровый учет только в первом квартале 2020 года. Хотя многоэтажки – на 90 и на 18 квартир – должны ввести в эксплуатацию к концу 2019 года.
– Новый год люди должны встретить в новых квартирах, – поручил губернатор. – Вам кажется, что люди могут пожить в нечеловеческих условиях еще несколько месяцев. А я думаю, что не могут. Когда дома будут готовы, переселяйте людей, а документы оформляйте быстрее и по всей процедуре.
Также губернатор поставил задачу главам всех муниципальных образований – до 1 ноября предоставить план-прогноз по капитальному строительству на ближайшие три года.
- Второй Международный конкурс геодизайна "Итуруп Стиль" собирает на Курилах энергию движения
- В Сахалинской области возведут 39 арендных домов за 2,5 года
- В Южно-Сахалинске заработал центр бесплатного обслуживания предпринимателей "Мой бизнес"
- На Сахалине открыт новый центр опережающей профессиональной подготовки
- Власти Сахалина начали процесс формирования новой структуры правительства региона
- На Сахалине будут бороться с "серыми" зарплатами
- Аэровокзал Южно-Сахалинска будет сдан к концу 2020 года
- Центр "Мой бизнес" откроется в Южно-Сахалинске в середине октября
- Моцареллу и буррату теперь производят на Сахалине
- Сахалинская область и "Мицубиси Корпорейшн" договорились о дальнейшем сотрудничестве
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.