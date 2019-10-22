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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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100 тысяч машин на Сахалине планируют перевести на газомоторное топливо
Руководство региона намерено создать на острове сеть газовых станций и увеличить объемы поставок машин, работающих на голубом топливе. Кроме того, автолюбителям будут полностью компенсировать затраты на установку спецоборудования. Такая информация прозвучала сегодня на заседании инвестиционного совета под председательством губернатора Валерия Лимаренко.
– На потребительском рынке Сахалинской области есть существенная проблема – дорожает бензин. Это бьет по семейному бюджету островитян, бизнес теряет конкурентные преимущества, – отметил Валерий Лимаренко. – Мы предлагаем перевести половину нашего транспорта на газомоторное топливо. Это очень большая работа, которую невозможно выполнить в одиночку. Необходимо, чтобы к решению этой задачи подключились предприниматели. В конечном итоге выиграют все, ведь газ в 2-3 раза дешевле бензина, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Концепцию перевода транспорта на голубое топливо представила областной министр торговли и продовольствия Инна Павленко. Ежегодно газовым оборудованием на Сахалине предлагается оснащать 14 тысяч машин. При этом все затраты автолюбителям планируется компенсировать за счет средств областного бюджета.
Кроме того, особое внимание региональные власти также будут уделять поставке новых машин, работающих на голубом топливе. В планах – 6 тысяч автомобилей ежегодно. Такую технику сегодня выпускают практически все российские автозаводы – ГАЗ, "Kамаз", ПАЗ, УАЗ, "Лиаз", КАВЗ, "Урал" и "Лада". Среди иностранных производителей выделяют Hyundai, Iveco, Isuzu, Scania.
– Мы сейчас ведем переговоры с различными производителями, – отметила Инна Павленко.
Кроме того идеей сахалинских властей уже заинтересовалась компания Mitsubishi. Она рассматривает возможность поставок на Сахалин как минимум трех марок – Pajero Sport, Outlander и L200.
При покупке нового автомобиля в кредит или на условиях лизинга островитянам планируют предоставлять субсидию. В среднем такие машины будут обходиться дешевле на 10-15%.
А старые авто предлагается сдавать дилеру по системе "trade-in". Их будут переоборудовать и продавать в газомоторном исполнении.
Также сахалинцы смогут сэкономить на транспортном налоге. Уже сегодня обладателям газовых автомобилей он обходится вдвое дешевле.
– Сегодня автолюбители тратят на бензин в среднем 81 тысячу рублей в год. С переходом на газомоторное топливо расходы составят 29 700 рублей в год. Это очень ощутимая экономия, – подчеркнула Инна Павленко.
Перевод автомобилей на голубое топливо невозможен без создания на острове сети газовых заправок. Активная работа в этом направлении начнется в следующем году. Так, в Южно-Сахалинске откроют вторую стационарную станцию – на пересечении улиц Пуркаева и Железнодорожной. Еще 6 передвижных заправщиков заработают в Невельске, Холмске, Долинске, Макарове, Поронайске и Тымовском.
– Для нас принципиально важно, чтобы продажей топлива занимался бизнес. Поэтому предпринимателям, которые приобретут передвижные заправки, мы субсидируем 70% затрат. Это очень существенная сумма – одна такая станция стоит около 25 миллионов рублей. Направление перспективное, поэтому предлагаем всем желающим в нём поучаствовать, – рассказал зампред регионального правительства Владимир Сидоренко.
А в 2021 году газовые передвижные станции появятся в Охе и Ногликах, в Аниве откроют стационарную заправку.
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