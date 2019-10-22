|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 17 Декабря, 23:48 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Льготные авиабилеты для дальневосточников начнут продавать в январе
Мероприятие прошло в рамках фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве".
– Продажа авиабилетов начнется буквально в ближайшие дни, как только будут подписаны соглашения со всеми авиакомпаниями. Ожидаем, что, примерно, 12 января, – рассказал журналистам федеральный министр Александр Козлов.
Напомним, программа субсидирования полетов на Дальний Восток, а также между отдельными регионами округа действует круглый год. Льготные билеты могут купить граждане РФ до 23 лет и старше 60 лет (женщины – старше 55-ти), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Всего в перечне Росавиации – 90 субсидируемых маршрутов. Рейсы по ним выполняют около 10 авиакомпаний.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Льготные авиабилеты для дальневосточников начнут продавать в январе
- 100 тысяч машин на Сахалине планируют перевести на газомоторное топливо
- На Сахалине завершилась Дальневосточная неделя туризма
- Назначен новый министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области
- Предпринятые сахалинским правительством меры позволили увеличить турпоток в регион
- Власти Сахалина предложили Японии участие в перспективных проектах
- Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко подведет итоги за год
- Об истории, настоящем и будущем Сахалина расскажут на фестивале "Дни Дальнего Востока в Москве"
- Сахалинский стартап оценили на выставке высоких технологий в Якутии
- На Сахалине стартовала Дальневосточная неделя туризма
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.