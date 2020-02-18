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19 Февраля 2020, 11:15 | Регион сегодня |
Экспорт СПГ проекта "Сахалин-2" в 2019 году сократился на 16%
Sakhalin Energy в 2019 году экспортировала на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона почти 11,1 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) проекта "Сахалин-2", оператором которого является компания, что на 16% меньше, чем за предыдущий год, следует из данных таможенной статистики
Общая стоимость экспортированного газа составила чуть более $4,4 млрд (снижение на 2,8%).
СПГ традиционно составил основу годового экспорта Сахалинской области.
В рамках «Сахалина-2» осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Sakhalin Energy - оператор проекта. Его акционеры - «Газпром» (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). В рамках проекта функционирует СПГ-завод мощностью 9,6 млн тонн в год.
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