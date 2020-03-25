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19 Июня 2020, 12:34 | Регион сегодня

Сахалинский депутат признался, что он дурак - СМИ

18 июня в Южно-Сахалинске депутат Сахалинской областной думы Игорь Янчук на пленарном заседании признался, что с ним, видимо, не все в порядке, иначе почему он не понимает того, что делается на Сахалине в сфере строительства.

Многоэтажные жилые дома возводят в центре Южно-Сахалинска и на его окраине без учета социальной инфраструктуры, и это воспринимается практически всеми как норма. Депутат не знает, кем ему себя чувствовать в условиях такого всеобщего единодушия, сообщает Sakhalin.info.

— Я признаюсь здесь — я дурак, — сказал Янчук, вызвав, конечно, эмоции в зале. — Да. Это неизлечимо. Возможно, даже Болотников такой же. Знаете, почему я дурак? Потому что я считаю, если строить дорогу, должна быть ливневка. Ну я так считаю, наверное, значит, я не разбираюсь, я бестолковый. Если строят микрорайон на 15 тысяч населения, значит, там нужно запланировать какой-то элементарный медицинский комплекс, школу и детсад.

Говоря о том, как и что должно быть в идеале, депутат отталкивался от нескольких примеров. Под микрорайоном на 15 тысяч жителей он имел в виду Дальнее, где до сих пор не всего хватает для полноценной жизни. Здесь до сих пор нет поликлиники. Кроме того, Игорь Янчук напомнил коллегам о строительстве, которое только планируется, — неподалеку от "Сити Молла", возле СНТ "Энергия". Местные жители активно возмущаются, 500 человек подписали обращение в адрес мэра областного центра Сергея Надсадина. Будущей застройке 17 июня посвятили заседание комитета по экологии и природопользованию в облдуме. Завтра народные избранники планируют отправиться на место и посмотреть, что и чему там угрожает и как лучше использовать территорию. Здесь собираются вырубать деревья, но дело не только в этом, подчеркивает Игорь Янчук, а в принципе в бездумном планировании при строительстве многоквартирных домов. Возможно, даже в отсутствии какого-либо планирования. Если возле СНТ "Энергия" построят жилье, куда дети пойдут в садик, в школу? Думает ли об этом кто-нибудь? По словам Янчука, в школе №6, которая ближе всего к этому району, уже не хватает мест, там столько учеников, что никакая пристройка не спасет.

— У меня вопрос, мне-то можно как невменяемому задавать, — а как должно быть? Проектируете микрорайон — ну стройте, ладно. Если школа нерентабельна, ладно, я допускаю, что она нерентабельна, но определенные социальные объекты должны стоять. Это снимет напряженность в другом месте и тогда легче будет с бюджетом разбираться. Строители, мне кажется, меня поддержат, несмотря на мой статус сейчас, — снова намекнул на свое непонимание Игорь Янчук, хотя очевидно, что по-настоящему не понимают ситуацию те, кто строят дома, забывая об инфраструктуре, в том числе социальной.

Фото Sakhalin.info.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: Сахалин  Янчук  строительство 


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