|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 19 Июня, 18:21 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Сахалинский депутат признался, что он дурак - СМИ
Многоэтажные жилые дома возводят в центре Южно-Сахалинска и на его окраине без учета социальной инфраструктуры, и это воспринимается практически всеми как норма. Депутат не знает, кем ему себя чувствовать в условиях такого всеобщего единодушия, сообщает Sakhalin.info.
— Я признаюсь здесь — я дурак, — сказал Янчук, вызвав, конечно, эмоции в зале. — Да. Это неизлечимо. Возможно, даже Болотников такой же. Знаете, почему я дурак? Потому что я считаю, если строить дорогу, должна быть ливневка. Ну я так считаю, наверное, значит, я не разбираюсь, я бестолковый. Если строят микрорайон на 15 тысяч населения, значит, там нужно запланировать какой-то элементарный медицинский комплекс, школу и детсад.
Говоря о том, как и что должно быть в идеале, депутат отталкивался от нескольких примеров. Под микрорайоном на 15 тысяч жителей он имел в виду Дальнее, где до сих пор не всего хватает для полноценной жизни. Здесь до сих пор нет поликлиники. Кроме того, Игорь Янчук напомнил коллегам о строительстве, которое только планируется, — неподалеку от "Сити Молла", возле СНТ "Энергия". Местные жители активно возмущаются, 500 человек подписали обращение в адрес мэра областного центра Сергея Надсадина. Будущей застройке 17 июня посвятили заседание комитета по экологии и природопользованию в облдуме. Завтра народные избранники планируют отправиться на место и посмотреть, что и чему там угрожает и как лучше использовать территорию. Здесь собираются вырубать деревья, но дело не только в этом, подчеркивает Игорь Янчук, а в принципе в бездумном планировании при строительстве многоквартирных домов. Возможно, даже в отсутствии какого-либо планирования. Если возле СНТ "Энергия" построят жилье, куда дети пойдут в садик, в школу? Думает ли об этом кто-нибудь? По словам Янчука, в школе №6, которая ближе всего к этому району, уже не хватает мест, там столько учеников, что никакая пристройка не спасет.
— У меня вопрос, мне-то можно как невменяемому задавать, — а как должно быть? Проектируете микрорайон — ну стройте, ладно. Если школа нерентабельна, ладно, я допускаю, что она нерентабельна, но определенные социальные объекты должны стоять. Это снимет напряженность в другом месте и тогда легче будет с бюджетом разбираться. Строители, мне кажется, меня поддержат, несмотря на мой статус сейчас, — снова намекнул на свое непонимание Игорь Янчук, хотя очевидно, что по-настоящему не понимают ситуацию те, кто строят дома, забывая об инфраструктуре, в том числе социальной.
Фото Sakhalin.info.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Жители Сахалинской области смогут сдать тесты на коронавирус бесплатно
- Сахалинский депутат признался, что он дурак - СМИ
- На Сахалине разработали памятки для приезжающих в регион
- Компания "Сахалин Энерджи" начала ремонтно-технические работы на объектах "Сахалин-2"
- На Сахалине открывают новую лабораторию для исследования на коронавирус
- На Итурупе обустраивают пешеходную зону протяженностью 2,7 километра вдоль побережья
- На Сахалине и Курилах рыбакам-любителям разрешат продавать уловы
- COVID-19: На Сахалине нет ни одного летального случая
- 25 лет со дня землетрясения в Нефтегорске
- В Сахалинской области заработали практически все предприятия
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.