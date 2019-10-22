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19 Ноября 2019, 09:15 | Регион сегодня |

На Сахалине завершается формирование новой структуры правительства

Губернатор Валерий Лимаренко поставил перед чиновниками задачу – добиться иного качества жизни на островах

Оно должно выйти на новый уровень, поэтому в работу региональных властей войдет целый комплекс направлений деятельности. Начиная с увеличения продолжительности жизни островитян и заканчивая повышением качества городской среды и экологии. Сахалинцам и курильчанам должны быть доступны удобное и современное жилье, хорошие дороги, чистые воздух и вода, широкие возможности для образования, качественная медицина и продукты местного производства.

Новая управленческая структура органов исполнительной власти Сахалинской области не подразумевает увеличения численности штатных единиц. Работа должна быть выстроена таким образом, чтобы действующие сотрудники справлялись с повышенным объемом задач. Это будет учитывать и KPI – новая система оценки эффективности. Доход руководителей региональных и муниципальных органов власти будет зависеть от того, насколько успешно они выполняют свою работу. Проанализировать это помогут ежеквартальные показатели. Так, одна из задач, которая стоит перед зампредом Антоном Зайцевым – повышение инвестиционной привлекательности островного региона. А заместитель председателя областного правительства Сергей Наумов будет отвечать за снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Изменения затронут и работу глав муниципалитетов. Их доходы будет напрямую зависеть, например, от качества и комфортности городской среды, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

В структуре органов исполнительной власти будет два главных блока: администрация губернатора Сахалинской области и Правительство Сахалинской области.

В состав администрации войдут структуры: министерство государственного управления, блок внутренней политики, правовой департамент, департамент информационной политики, управление по работе с обращениями граждан, контрольное управление и другие подразделения.

Руководить администрацией будет первый заместитель губернатора. Он будет отвечать за развитие территорий муниципальных образований и взаимодействие властей с жителями Сахалинской области. В том числе в его обязанности войдет курирование обратной связи от сахалинцев и курильчан по всем каналам: через социальные сети, сервис «Сахалин.онлайн», «Окно доверия», горячую линию «1–300». Главной оценкой деятельности первого заместителя губернатора будет повышение доверия со стороны населения ко всем уровням власти.

В обширный круг обязанностей первого замгубернатора войдет кадровая политика. Департамент кадровой политики преобразуют в министерство государственного управления, которое будет решать вопросы подбора специалистов, их обучения, переподготовки, материального и нематериального стимулирования и формировать кадровый резерв.

В состав обновленного правительства войдут как новые, так и прежние структуры. Перестанет существовать министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Этой работой будет заниматься министерство экономического развития. При этом контрольную функцию за соблюдением Федерального закона о госзакупках станет выполнять министерство финансов.

Из двух ведомств будет образовано министерство экологии. Это произойдет за счет объединения министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и министерства лесного и охотничьего хозяйства. При этом нефтегазовые проекты, которые сегодня курирует минприроды, перейдут в ведение минэкономразвития.

Агентство по развитию электроэнергетики и газификации будет преобразовано в министерство энергетики. Этого требует масштаб проектов, которые островной регион начал осуществлять в энергетической сфере.

Министерство цифрового развития и связи получит новое название – министерство цифрового и технологического развития. Оно будет работать в плотном взаимодействии с министерством по эффективному управлению регионом, оптимизируя работу структур островного правительства.

Министерство сельского хозяйства присоединится к министерству торговли и продовольствия региона. В его подчинение войдут агентство по рыболовству и агентство ветеринарии и племенного животноводства.

– Новая структура правительства должна обеспечить выполнение масштабных задач, которые сегодня стоят перед регионом. Среди них – газификация всех районов области, удвоение темпов строительства жилья и асфальтирования дорог, медицинская реформа и обеспечение транспортной доступности, – сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Отметим, изменения в структуре правительства направлены на оптимизацию деятельности органов исполнительной власти и повышение эффективности управления. В этом году будет ликвидировано два министерства, три агентства и ряд других органов исполнительной власти. Это позволит исключить дублирование функций и объединить усилия для реализации общих проектов.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Валерий Лимаренко  Сахалин  новая структура сахалинского правительства 


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