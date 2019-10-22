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19 Ноября 2019, 09:30 | Регион сегодня |

В Южно-Сахалинске построят многофункциональный культурный центр

В нем разместятся три зала – концертный, камерный и зал-трансформер, а также детская филармония, выставочные помещения, студия звукозаписи

На месте Дома офицеров в Южно-Сахалинске в новом культурном центре островные жители смогут увидеть балетные и оперные спектакли от артистов Александринского и Мариинского театров, услышать симфонические оркестры с мировым именем.

Концертный зал на 1250 мест со ступенчатым полом, ложами и балконом будет предназначен для драматических, оперных, балетных постановок, выступлений эстрадных и джазовых артистов.

В камерном зале на 250 мест у зрителей будет возможность наслаждаться естественной акустикой – без микрофонов. Здесь смогут выступать выдающиеся музыкальные коллективы Валерия Гергиева, Юрия Башмета.

В зале-трансформере на 300 мест будет смешанная акустика, что позволит варьировать формат мероприятий от спектаклей и концертов до танцевальных вечеров и круглых столов. Трансформер возможно будет использовать и в качестве кинозала, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

– Южно-Сахалинску и всему островному региону необходим знаковый культурный объект, куда можно будет пригласить артистов и творческие коллективы с мировым именем. Мы разрабатываем концепцию многофункционального культурного центра совместно с Мариинским и Александринским, Вахтанговским театрами. Эту идею поддержала и вице-премьер правительства России Ольга Голодец, – сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В многофункциональном культурном центре для артистов организуют репетиционные комнаты, грим-уборные, костюмерные. Предполагается также студия звукозаписи, помещения мастерских – по изготовлению декораций, сценических костюмов и другие. Будут предусмотрены удобства и для зрителей – комнаты матери и ребенка, детские комнаты, где можно будет оставить сына или дочку на время спектакля.

Помимо этого, внутри разместят большие выставочные залы, способные принимать передвижные экспозиции из самых известных российских музеев. Значительные площади займут детская филармония и школы-студии. Более 1 тысячи ребят будут изучать здесь актерское мастерство, хореографию, вокал, игру на музыкальных инструментах и другие направления искусства.

Как рассказала министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик, многофункциональный культурный центр станет площадкой не только для приглашенных звезд, но и для местных деятелей искусства. Здесь размесится Южно-Сахалинский городской камерный оркестр, который вырастет до симфонического. Сегодня на острове для этого не хватает помещений. Также в будущем центре выделят помещения для коллективов областной филармонии – группы «Джаз Тайм», камерного ансамбля «Дивертисмент».

Предполагается, что специалисты Мариинского и других ведущих российских театров будут консультировать сахалинских коллег. А артисты и педагоги из островной области смогут пройти творческую стажировку в Санкт-Петербурге и Москве.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: культурный центр  Южно-Сахалинск 


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