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Сахалин застроят новым жильем
По итогам 10 месяцев этого года Сахалинская область ввела 231,9 тысяч квадратных метров жилья. Это третий по ДФО результат после Приморского края и Республика Саха (Якутия) и на 28,3% больше, чем в этом регионе было построено за такой же период прошлого года. При этом за счет собственных и заемных средств населения было возведено 126,7 тысяч квадратных метров жилья, что на 34,9% больше, чем за 10 месяцев прошлого года.
По данным Минстроя РФ, особую задачу правительство Сахалинской области поставило перед администрацией Южно-Сахалинска – обеспечить в этом городе в ближайшие пять лет ввод свыше 900 тысяч квадратных метров жилья.
Как сообщил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска Денис Ю, строительство будет вестись микрорайонами, под которые уже сформированы новые площадки. Планируется, что в первые дома новых микрорайонов горожане смогут начать заселяться уже в конце 2020 – начале 2021 года. Многие получат современное комфортное жилье на основании участия региона в федеральных целевых программах. При этом им будет предоставляться право выбора получить квартиру в другом микрорайоне города или дождаться, когда новое жилье для них построят в их же микрорайоне по планам их реновации.
Представитель департамента отметил, что особое внимание в связи с поставленной задачей в городе будет уделено обновлению жилых кварталов, участвующих в реновации. В связи с этим специалистам нескольких консорциумов, в которые входят российские и международные архитектурные компании, заказаны архитектурно-планировочные концепции застройки тех районов города, где будет производиться снос под новые микрорайоны и возводиться планируемое жилье. К июлю 2020 года их предложения будут рассмотрены и приняты конкретные решения по кардинальному обновлению городской территории.
Однако обновление в ближайшие годы затронет не только тех жителей Южно-Сахалинска, которые смогут въехать в новое жилье, но и буквально всех. В конце ноября на дальневосточном форуме «Умный город – комфортная среда для жизни», который состоялся в Якутске, глава Минстроя России Владимир ЯКУШЕВ, губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО и мэр города Сергей НАДСАДИН подписали соглашение, по которому Южно-Сахалинск стал вторым после Якутска пилотным городом в ДФР по принципам проекта «Умный город», утвержденным министерством, и 76-м «пилотом» – по стране.
Известно, что в этом проекте в настоящее время заявлено участие 177 российских городов с численностью населения свыше 100 тысяч человек. К 2024 году все они должны выполнить минимальный перечень мероприятий стандарта «умного города».
Виктор КУДИНОВ. Журнал "Дальневосточный капитал".
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