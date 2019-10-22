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19 Декабря 2019, 17:00 | Регион сегодня |

Сахалин застроят новым жильем

Столицу островного региона решено развивать по принципам "умного города"

По итогам 10 месяцев этого года Сахалинская область ввела 231,9 тысяч квадратных метров жилья. Это третий по ДФО результат после Приморского края и Республика Саха (Якутия) и на 28,3% больше, чем в этом регионе было построено за такой же период прошлого года. При этом за счет собственных и заемных средств населения было возведено 126,7 тысяч квадратных метров жилья, что на 34,9% больше, чем за 10 месяцев прошлого года.

По данным Минстроя РФ, особую задачу правительство Сахалинской области поставило перед администрацией Южно-Сахалинска – обеспечить в этом городе в ближайшие пять лет ввод свыше 900 тысяч квадратных метров жилья.

Как сообщил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска Денис Ю, строительство будет вестись микрорайонами, под которые уже сформированы новые площадки. Планируется, что в первые дома новых микрорайонов горожане смогут начать заселяться уже в конце 2020 – начале 2021 года. Многие получат современное комфортное жилье на основании участия региона в федеральных целевых программах. При этом им будет предоставляться право выбора получить квартиру в другом микрорайоне города или дождаться, когда новое жилье для них построят в их же микрорайоне по планам их реновации.

Представитель департамента отметил, что особое внимание в связи с поставленной задачей в городе будет уделено обновлению жилых кварталов, участвующих в реновации. В связи с этим специалистам нескольких консорциумов, в которые входят российские и международные архитектурные компании, заказаны архитектурно-планировочные концепции застройки тех районов города, где будет производиться снос под новые микрорайоны и возводиться планируемое жилье. К июлю 2020 года их предложения будут рассмотрены и приняты конкретные решения по кардинальному обновлению городской территории.

Однако обновление в ближайшие годы затронет  не только тех жителей Южно-Сахалинска, которые смогут въехать в новое жилье, но и буквально всех. В конце ноября на  дальневосточном форуме «Умный город – комфортная среда для жизни», который состоялся в Якутске, глава Минстроя России Владимир ЯКУШЕВ, губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО и мэр города Сергей НАДСАДИН подписали соглашение, по которому Южно-Сахалинск стал вторым после Якутска пилотным городом в ДФР по принципам проекта «Умный город», утвержденным министерством, и 76-м «пилотом» – по стране.

Известно, что в этом проекте в настоящее время заявлено участие 177 российских городов с численностью населения свыше 100 тысяч человек. К 2024 году все они должны выполнить минимальный перечень мероприятий стандарта «умного города».

Фото Sakhalin.info

Виктор КУДИНОВ.  Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: жилье  строительство 


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