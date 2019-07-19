|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 20 Августа, 23:36 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Три новейших скоростных поезда доставили на Сахалин
Ранее решение о замене старых поездов принял глава области Валерий Лимаренко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Самая современная модификация рельсовых автобусов – РА-3 – будет курсировать на пригородных направлениях: Южно-Сахалинск – Корсаков, Южно-Сахалинск – Томари и Холмск – Томари.
– Обновление железнодорожной инфраструктуры должно быть комплексным. Поэтому вместе с широкой колеей сахалинцы получат и самый современный подвижной состав, смогут путешествовать на пригородных маршрутах быстро и с комфортом. К тому же, в новых составах предусмотрены специальные подъемники и места для людей с ограниченными возможностями здоровья, – отметил глава региона Валерий Лимаренко.
Три новых рельсовых автобуса заменят старые дизель-поезда, которые ходили еще по японской узкоколейке. Новые составы изготовили в Московской области и отправили на Сахалин. В пути вагоны находились почти три недели. Чтобы сохранить внешний вид транспорта, их защитили специальной пленкой.
До конца августа поезда будут обкатывать. Прежде, чем выйти на линию, они должны преодолеть тысячу километров. За это время машинисты привыкнут к управлению новым для них видом техники. А уже с 30 августа составы начнут работать на пригородных маршрутах.
Рельсовые автобусы РА-3 быстрее аналогичных видов транспорта – развивают скорость до 120 километров в час. Это стало возможным благодаря двигателям Mercedes-Benz. Поезда имеют запас хода – 800 километров. Составы двухсекционные. Каждый способен перевозить 231 пассажира.
– За безопасность людей отвечают системы видеонаблюдения, пожарная и охранная сигнализации. А комфорт обеспечивают кондиционер, светодиодное освещение, обеззараживатель воздуха. В каждом вагоне две санитарные комнаты, а не одна, как в старых поездах, – пояснил исполняющий обязанности министра транспорта Сахалинской области Эдуард Ри.
Проект по обновлению железнодорожной техники в островном регионе реализуют при финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока, который входит в группу ВЭБ.РФ – крупнейшего национального института развития.
– Этот проект не только решает региональные задачи по улучшению качества пассажирских перевозок, но и выводит на рынок рельсовый автобус РА-3 российского производства. Это новейшая разработка крупнейшего в России производителя техники «Трансмашхолдинг», – рассказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов.
На приобретение новых поездов направили почти 800 миллионов рублей. Транспорт передали в лизинг АО «Пассажирская компания Сахалин» – главному перевозчику пассажиров на дальнем и пригородном железнодорожном сообщении в островной области. В следующем году для Сахалинской области планируется закупить еще четыре современных рельсовых автобуса.
Напомним, с 1 июня перешивка сахалинской железнодорожной колеи на общероссийский стандарт – 1520 мм – вышла на завершающую стадию. По инициативе врио губернатора на время ремонта перевозка жителей и гостей региона организована тремя видами транспорта: поездами, автобусами и самолетами.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Посетителей сахалинского павильона на "Улице Дальнего Востока" ждут новые сюрпризы
- Три новейших скоростных поезда доставили на Сахалин
- Сахалинская область вошла в число регионов страны, где снижается уровень бедности
- "Аэрофлот" вернулся на Сахалин
- Сахалинский кинофестиваль "Игра света" представит более 70 лент 11 стран
- Дмитрий Медведев одобрил инициативу "обнулить" налоги на Курилах
- Назван победитель конкурса IT-решений для спорта и туризма Сахалинской области
- Дмитрий Медведев отметил позитивные изменения на Курилах
- На Сахалине запустили новый сервис для предпринимателей
- В Южно-Сахалинске стартовал гастрономический марафон "Дары морей"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.