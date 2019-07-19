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Посетителей сахалинского павильона на "Улице Дальнего Востока" ждут новые сюрпризы
В каждой зоне павильона гостям расскажут об уникальности Сахалина и Курил, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Напомним, по итогам Восточного экономического форума 2018 года павильон Сахалинской области в виде двух набегающих друг на друга гигантских волн занял первое место. Сейчас он законсервирован на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета. Для экономии бюджетных средств областные власти решили использовать победный павильон еще раз.
Выставочный комплекс ждет несколько преображений. Одну из волн стилизуют под парусник, а во вторую – будет «нырять» серый кит. Выбор этого морского жителя неслучаен: уникальная популяция крупных млекопитающих обитает в Охотском море на шельфе северо-восточного Сахалина. Этот вид занесен в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. Но за последние 10 лет численность популяции краснокнижных китов восстанавливается высокими темпами.
Внутри сахалинского павильона расположится несколько зон. «Экономика и инвестиции» – познакомит со стратегическими проектами развития островного региона, резидентами ТОР, институтами развития области, национальными проектами, историями успеха в освоении «дальневосточных гектаров».
Отдельная зона будет посвящена нефтегазовому комплексу. В 2019 году в этой сфере отмечается несколько юбилейных дат: 25 лет компании «Сахалин Энерджи», 20 лет с начала добычи первой нефти и газа на морских платформах, 10 лет первому в России заводу СПГ.
Здесь посетители познакомятся с достижениями компаний-операторов нефтегазовых проектов «Сахалин – 1, 2, 3», перспективами их дальнейшего развития. Кстати, на озере, рядом с павильоном, разместится модель судна-газовоза в уменьшенном размере.
В отдельном шатре будет представлена зона «Туризм и отдых». Она расскажет о развитии туристической инфраструктуры региона. Посетителям представится возможность «полетать» на тренажере-параплане и при помощи очков дополненной реальности насладиться островными пейзажами с высоты птичьего полета, а также «прокатиться» на горных лыжах и ощутить остроту спуска со склона. Также в павильоне можно будет познакомиться с достопримечательностями островного региона, получить сувениры на память, а также флипбук с запечатленными моментами пребывания гостя выставки в павильоне Сахалинской области, отправить свою фотографию-открытку на фоне экспозиции в любую точку на карте мира.
Кроме того, на площадке павильона с 3 по 5 сентября пройдут творческие встречи с актером, кинорежиссером, продюсером, заслуженным артистом РФ, президентом фестиваля телевизионных фильмов «Утро Родины» Сергеем Жигуновым. А на сцене с программой «Любимый Сахалин» выступят творческие коллективы региона.
В агропромышленном фестивале в зоне «Рыбный рынок» сахалинские повара представят для дегустации стейк из кеты с кокосово-икорным соусом.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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