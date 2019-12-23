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Среда| 22 Января, 18:07 |
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На Сахалине появятся первые заправки для электромобилей
Для удобства автолюбителей их предлагается разместить на парковках, вблизи крупных торговых центров. Такая информация прозвучала в ходе совета по инвестиционной деятельности под председательством губернатора Валерия Лимаренко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– Это вопрос экологии. К тому же электромобиль для островитян – хороший способ сэкономить. Некоторые сахалинские автолюбители тратят в месяц всего 600 рублей на зарядку такой машины. Это несравнимо дешевле бензина. Считаю, что такое направление нужно развивать. Причем количество электрических заправочных станций должно расти постоянно. Они необходимы на парковке каждого крупного магазина, кафе, ресторана и гостиницы, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
О планах по созданию сети электрических заправок на островах рассказал зампред регионального правительства Владимир Сидоренко. Современные инфраструктурные объекты стали для региона необходимостью – на Сахалине уже есть автопарк из 100 электрокаров. В этом году ожидается его расширение до 500 единиц.
Сегодня специализированные зарядные станции на острове отсутствуют. Люди заправляют автомобили с помощью собственных источников питания. Это не всегда удобно. Чтобы водители могли с комфортом заряжать авто, предлагается установить на острове 15 заправок – как муниципальных, так и частных. Уже в этом году 12 таких комплексов появятся в Южно-Сахалинске и по одной в Аниве, Корсакове и Долинске. Островитяне получат возможность перемещаться между этими городами на современном экологически чистом транспорте.
– Зарядить аккумуляторы машины на такой заправке можно довольно быстро: за 30-40 минут – до 80 процентов. Причем установка станции должна быть выгодна и для бизнеса – в зависимости от конфигурации покупка и монтаж оборудования обойдется в 500 тысяч или в 1,5 миллиона рублей, – отметил Владимир Сидоренко.
Сегодня владельцам электрокаров в Сахалинской области предоставляется скидка по транспортному налогу – 50% от стандартного тарифа. Однако руководство региона намерено полностью освободить островитян от этих платежей. Еще одна мера поддержки, которую предлагается ввести – выделение бесплатных парковочных мест для электрического автотранспорта на муниципальных парковках.
Участникам инвестсовета предложили оценить концепцию развития электрического автотранспорта и электрозаправок в Сахалинской области. Большинство собравшихся – 89 процентов – поддержало инициативу.
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