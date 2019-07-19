На Сахалине будут выпускать новые готовые блюда из местной сельхозпродукции

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 22 Июля, 17:08 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62.87 р.
1 EUR 70.79 р.
100 JPY 58.38 р.
10 CNY 91.43 р.
Тема номера
Курс на диверсификацию: Как меняется горнодобывающая отрасль в ДФО
свежий номер
Дальневосточный капитал № 07, 2019

Регион сегодня
22.07 |
Экономика Хабаровского края показала падение в первой половине 2019 года
22.07 |
Банк "Открытие" подписал соглашение с администрацией Владивостока
22.07 |
В Приамурье появится новая бесплатная лыжная трасса
22.07 |
Завершать работы по реконструкции аэропорта Оссоры будет новый подрядчик
22.07 |
Три российских ленты поборются за Гран-при Сахалинского международного кинофестиваля "Края света"
статьи раздела
Рынки
19 Июля 2019, 12:00
Топливо под жестким контролем Многоступенчатую систему контроля качества проходит топливо ННК на пути к конечному потребителю
статьи раздела
Рынки
19 Июля 2019, 11:45
Береги автомобиль! Где найти качественное топливо в регионе, и что делать, если заправился суррогатом?
статьи раздела
Часовой пояс
19 Июля 2019, 10:00
Лайнер Costa Venezia примет гостей ВЭФ Морской круизный лайнер люкс-класса Costa Venezia примет участников V Восточного экономического форума, который состоится 4-6 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-служба "Росконгресса"
статьи раздела
Регион сегодня
18 Июля 2019, 17:45
Тигриный след Дмитрия МЕЗЕНЦЕВА Директор Сафари-парка о тиграх, эффективном управлении и нравственности в экономике
статьи раздела
Персона
18 Июля 2019, 17:30
Марина Шемилина: Скорее, я - аналитик Приморский омбудсмен по правам предпринимателей - о работе и счастье
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
22 Июля 2019, 09:30 | Регион сегодня |

На Сахалине будут выпускать новые готовые блюда из местной сельхозпродукции

Рецепты разработали в селе Красногорск Томаринского района

Здесь при поддержке правительства региона и учрежденной им «Корпорации развития Сахалинской области» запущен современных цех, где производят готовую еду без консервантов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области. Вскоре предприятие начнет выпуск новых блюд – куриного филе с тремя различными гарнирами.

– Создание производств по переработке сельхозпродукции – логичный путь развития аграрной отрасли в нашем регионе, – сказал глава области Валерий Лимаренко. – Благодаря таким начинаниям на селе используются современные технологии, создаются новые рабочие места, а жители получают готовую пищевую продукцию, отвечающую высоким стандартам качества.

Инициатор проекта – АО «Красногорская заимка» – сегодня имеет мощный тепличный комплекс. Здесь круглый год в больших количествах выращивают овощи. Новое производство по изготовлению еды запустили летом 2017 года. В просторном помещении установлены холодильники, автоклавы, оборудование для дефростации, лаборатория, а также несколько раздельных технологических линий. Сегодня в ассортименте цеха 22 вида продукции: различные супы, щи, борщ, рассольник, жаркое из говядины, рагу из свинины, творожная запеканка, несколько видов каш и многое другое.

– Многие приверженцы здорового образа жизни сейчас отказываются от употребления говядины и свинины, – рассказала технолог предприятия Наталья Горбунова. – Поэтому мы решили включить в ассортимент блюда из курицы. Сейчас проводим испытания, отрабатываем технологию.

Процесс производства полностью автоматизирован. Сначала отдельные ингредиенты блюда проходят подготовку в горячих цехах. Здесь, например, пассеруют лук, обжаривают котлеты. Далее на линии упаковки ингредиенты раскладываются в соответствии с рецептурой в подготовленную порционную тару, которую запаивают пленкой. После этого наступает завершающая стадия приготовления и стерилизации. В автоклавы загружают по три корзины, в каждой - 500 порций. После полуторачасовой обработки блюдо полностью готово.

Важная особенность такой продукции – она в большинстве случаев не требует особых условий хранения. Холодильник нужен только молочным кашам и творожной запеканке. Остальные блюда можно хранить в течение полугода при комнатной температуре.

– Мы используем исключительно экологически чистые продукты собственного производства, а также закупленные на других сельскохозяйственных предприятиях Томаринского района, – рассказала Валентина Баранская, генеральный директор предприятия.  – Весь процесс производства находится под постоянным контролем. Поэтому и качество высокое. Технология стерилизации позволяет обойтись без использования консервантов.

Перед употреблением готовое блюдо необходимо разогреть в микроволновой печи. Если ее нет под рукой, достаточно опустить порцию в упаковке в горячую воду. Через несколько минут нужно достать, вскрыть и можно приступать к еде. По вкусу и внешнему виду блюда ничем не отличаются от свежеприготовленных. Это очень удобно, когда необходимо организовать полноценное питание в социальных учреждениях, в полевых условиях. Пригодится такая еда рыбакам, охотникам и туристам, а также тем, кому некогда заниматься готовкой.

В ближайшем будущем руководство предприятия планирует расширить сбыт на территории Сахалинской области и соседних регионов Дальнего Востока.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: сельское хозяйство  Сахалин  Красногорск 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Вкус жизни
19 Июля 2019, 09:00
"Катание на автомобиле? Глупое и бессмысленное занятие" С чего начинался "Зеленый угол"?
статьи раздела
Loading...
RedTram
Компании
18 Июля 2019, 15:45
"Газпром" прописался на острове Русском На острове Русском состоялось торжественное открытие Дальневосточного филиала ООО "Газпром 335"
статьи раздела
Проект ДК
18 Июля 2019, 12:00
Приморская стройка меняет правила Строительство на Дальнем Востоке остается дорогим удовольствием
статьи раздела
Проект ДК
18 Июля 2019, 11:15
Продавать правильно. И прибыльно В Приморье выращивают поставщиков товаров и услуг для крупных госкорпораций и резидентов ТОР
статьи раздела
Проект ДК
18 Июля 2019, 09:45
Авиаполис "Янковский" утроит потенциал Развитие эффективного транспортно-логистического комплекса немыслимо без создания со-временной складской инфраструктуры
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика