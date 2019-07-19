|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 22 Июля, 17:09 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Три российских ленты поборются за Гран-при Сахалинского международного кинофестиваля "Края света"
Уже стали известны названия первых конкурсных фильмов и членов жюри, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
На открытии зрители увидят «ООО «Семейный роман» – новую картину классика немецкого кинематографа, неоднократного лауреата Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, номинанта на премию «Оскар» Вернера Херцога. Показ на Сахалине станет российской премьерой этого фильма и начнет конкурсную программу «Края света».
– Когда мы только начинали делать фестиваль на Сахалине, в основу нашей концепции мы положили простую идею о том, что Сахалин – это восточные ворота России. Все эти годы мы уделяли особое внимание корейскому, японскому, иранскому, тайскому кино, расширяли представление наших зрителей о географии кино. Сегодня для фестиваля настает новый этап. Нужен глобальный контекст. И фильм немца Вернера Херцога, нашедшего своих героев в Японии, – идеальный пример глобального кинематографа со своим неповторимым авторским лицом, – отметил программный директор кинофестиваля Алексей Медведев.
Из девяти конкурсных фильмов, которые поборются за Гран-при «Края света», три созданы в России. «Большая поэзия» Александра Лунгина уже получила приз за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (Александр Кузнецов) на «Кинотавре». Фильм «Дылда» Кантемира Балагова отмечен за лучшую режиссуру в каннском конкурсе «Особый взгляд», а также получил Гран-при на международном кинофестивале имени Андрея Тарковского «Зеркало». А мировая премьера киноленты «Мальчик русский» дебютанта Александра Золотухина состоялась в программе «Форум» Берлинского кинофестиваля.
Сегодня уже известны также имена трех из пяти членов жюри международного кинофорума на Сахалине. Это македонский режиссер Теона Стругар Митевска, актер Александр Робак и композитор Владимир Мартынов.
На девятом Сахалинском международном кинофестивале «Край света» сахалинцев и гостей острова ждут лучшие фильмы со всего мира. Зрители увидят полюбившиеся им программы фестивальных хитов «Самое главное» и «Как научиться смотреть кино», анимацию для детей и взрослых. Состоятся специальные показы со звездными гостями, программы фильмов членов жюри и документального кино. На фестивале покажут фильмы под открытым небом и работы сахалинских кинематографистов. Новая программа «Индостан» позволит посмотреть на карту мира под кинематографическим углом. Также на международном кинофоруме пройдет традиционная «Ночь в театре», концерты и мастер-классы гостей фестиваля.
- Три российских ленты поборются за Гран-при Сахалинского международного кинофестиваля "Края света"
- На Сахалине будут выпускать новые готовые блюда из местной сельхозпродукции
- Массовое строительство жилья развернется в Ногликах на Сахалине
- На Сахалине планируют построить еще 6 гектаров теплиц
- Газификация районов Сахалинской области будет ускорена
- Жители Сахалинской области выбирают названия для теплоходов
- На сахалинском "Горном воздухе" обустраивают трассы для велосипедистов
- На севере Сахалина начали выплачивать новые доплаты за "северный" стаж
- Сахалинская область начнет переход на раздельный сбор мусора в 2019 году
- Сахалинская область получила санитарный вертолет
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.