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24 Апреля 2020, 13:19 | Регион сегодня |
На Сахалине подписан особый указ о соблюдении тишины
По предложению сахалинцев тихий режим в многоквартирных домах продлили с 6 до 15 часов в будние дни
В это время в жилых и нежилых помещениях запрещается проведение ремонта и иных шумных работ, нарушающих покой жителей.
При этом сохраняются действующие ограничения: с 22 часов вечера до 6 утра по будням и до 9 утра – в выходные дни. С просьбами продлить тишину до 15 часов к губернатору неоднократно обращались жители области. Сахалинцы жаловались, что ремонт у соседей мешает школьникам обучаться дистанционно.
Соответствующий указ главы региона внес изменения в закон Сахалинской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Сахалинской области». Такие меры будут действовать во время режима повышенной готовности, объявленного на островах в связи с пандемией коронавируса.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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