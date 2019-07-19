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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 25 Июля, 01:18 |
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На Сахалине в приморском йогурте нашли плесень и кишечную палочку
.Исследование проводилось по обращению потребителя продукции, сообщил журналу "Дальневосточный капитал" Сахалин.инфо.
Нормативное значение по показателю "плесень" было превышено в 13 раз, что является нарушением требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции".
Превышение нормативных значений по этим показателям чаще всего свидетельствует о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции, а также о не соблюдении необходимых санитарных норм на производстве.
После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственные информационные системы в области ветеринарии "Веста" и "Сирано", направлена в государственную ветеринарную инспекцию Приморского края, а также доведена производителю для предотвращения реализации небезопасной продукции. Далее сведения поступили в центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.
Информация доведена до владельца продукции. Кроме того она будет доведена до производителя для принятия мер по повышению уровня производственного контроля при выпуске продукции, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
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