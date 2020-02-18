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Четверг| 26 Марта, 16:45 |
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"Сахалин Энерджи" отгрузила юбилейную 1800-ю стандартную партию СПГ
Партия отправится в Южную Корею, к компании-покупателю Korean Gas Corporation. Примечательно, что это первый заход судна в порт Пригородное и акваторию российских вод.
Завод по производству СПГ является одним из ключевых объектов проекта «Сахалин-2». Газ поступает с морских платформ, расположенных на северо-восточном шельфе острова, по трубопроводу, протяженность которого составляет более 800 км.
По словам заместителя коммерческого директора «Сахалин Энерджи» Артура Любниевски, на сегодняшний день завод находится в десятке крупнейших среди производителей сжиженного природного газа в мире. «Отгрузка 1800-й стандартной партии СПГ – большое достижение для компании «Сахалин Энерджи». Мы стремимся быть надежным производителем на мировом уровне и доставлять углеводороды нашим покупателям безопасно и своевременно. В 2019 году доля сахалинского СПГ составила более 3% от общемирового импорта и около 8% от импорта на рынок Японии – самого крупного потребителя СПГ в мире. За историю проекта сахалинский сжиженный природный газ доставлялся в 47 портов в 7 странах мира», – добавил Артур Любниевски.
Одна стандартная партия приравнивается к 65 тысячам тонн СПГ. Всего с начала запуска завода (чуть более 11 лет назад) «Сахалин Энерджи» произвела и отгрузила порядка 117 млн тонн сжиженного природного газа. Благодаря регулярной оптимизации работы производственных систем и отладке оборудования компания добивается показателей, которые превышают проектную мощность завода, составляющую 9,6 млн т СПГ в год. Сейчас завод производит более 11 млн тонн СПГ в год.
Погрузка и транспортировка произведенных компанией партий СПГ осуществляется как газовозами покупателей, так и специализированными судами серии «Гранд» (Grand Elena, Grand Aniva и Grand Mereya), а также судами Amur River и Ob River, зафрахтованными компанией на долгосрочной основе.
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