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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Сахалинской области за 2019 год вдвое сократился уровень бедности
Такая информация прозвучала на конференции регионального отделения политической партии «Единая Россия». Участие в мероприятии принял губернатор Валерий Лимаренко.
Если в начале года за чертой бедности находились 9,7 процента жителей Сахалинской области, то сегодня этот показатель составляет 4,3 процента. Это один из лучших результатов снижения числа малообеспеченных по стране.
– В этом году при поддержке ведущей политической силы в областной Думе был принят ряд важнейших законопроектов – об увеличении минимального размера пенсий, ежемесячных доплатах для пенсионеров, новых выплатах для семей с детьми. В дальнейшем нам предстоит совместно разрабатывать новые инициативы, чтобы делать жизнь сахалинцев и курильчан более комфортной. При этом самое важное – диалог с жителями, быстрая реакция на их запросы, нужды, проблемы. Не нужно дожидаться, когда та или иная проблема приобретет масштабный характер – следует исправить её на начальной стадии. А это возможно лишь тогда, когда все участники общественных процессов трудятся сообща. Мы должны идти к людям, слушать и слышать людей, – отметил Валерий Лимаренко.
Секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Хапочкин также подчеркнул важность обратной связи с сахалинцами и курильчанами. Практически во всех районах области работают общественные приемные партии.
– За 2019 год поступило 815 обращений. Это меньше, чем в прошлом году. Причина в том, что у людей появились и другие инструменты для разговора с властями – социальные сети, портал «Сахалин.онлайн», горячая линия «1-300», – сказал Андрей Хапочкин. – Именно обратная связь помогает точно знать, что волнует жителей, защищать их интересы.
Участники конференции отметили, что одно из ключевых направлений дальнейшей работы – реализация национальных проектов. От этого зависит развитие инфраструктуры, темпы строительства жилья и ремонта дорог, появление новых школ, ФАПов, благоустройство городов и сел.
Большое внимание сосредоточат на сфере здравоохранения. В этом году к работе в островных больницах и поликлиниках приступили 300 врачей, для обратной связи с пациентами заработала линия «1-300» и появилось объединение «серебряных волонтеров». Губернатор поставил задачу на 2020 год – значительно сократить ожидание приема у врача и обследований.
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