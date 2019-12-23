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На Сахалине открыли горнолыжный сезон
Начался он с всеобщей разминки у подножия горы, а также с выступлений творческих коллективов Южно-Сахалинска, которые подарили собравшимся мощный заряд энергии.
– Каждый год с нетерпением жду открытия сезона на «Горном воздухе», – поделился Андрей Владимиров, постоянный посетитель горнолыжного комплекса. – Мой первый спуск состоялся около десяти лет назад как раз на горе Большевик. После этого катался на сноуборде в других городах и даже странах, но трассы «Горного воздуха» по своему уникальны и не сравнимы с другими. Для меня они – самые любимые.
В честь праздника канатная дорога действовала в особом режиме. Все желающие в течение часа могли бесплатно подняться на среднюю и верхнюю площадки комплекса. На горе работали центры развлечений с логическими играми, проходил розыгрыш подарков, главным из которых стал сезонный ски-пасс.
Также на средней площадке установили «Ёлку желаний». В рамках специальной акции на ней развешали записки от юных сахалинцев с нарушением опорно-двигательного аппарата из детского сада №28. Посетители СТК «Горный воздух» могли выполнить любое из желаний ребят. Все подарки отправят в детский сад и передадут детям.
В день открытия сезона заработала трасса «Запад». Вместе с другими любителями горнолыжного спорта ее опробовал губернатор Валерий Лимаренко.
– Спустился полдесятка раз: погода – чудесная, склоны – хорошие, но, конечно, ждём ещё больше снега! Зарядился на открытии официального сезона на «Горном» мощной энергией и настроением на всю предстоящую рабочую неделю, – рассказал о своих впечатлениях глава региона.
Уже в ближайшие недели, отмечают в сахалинском министерстве спорта, заработают и другие трассы «Горного воздуха».
– В этом году на южном и восточном склонах мы проложили систему искусственного оснежения. Она нужна для комфортного катания даже при малоснежных зимах и способна продлевать горнолыжный сезон, – сообщил министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков. – Помимо этого, на восточном склоне установлено освещение. Теперь любители спорта смогут кататься здесь по будням до девяти, а по выходным до десяти часов вечера, тогда как раньше склон закрывали с наступлением сумерек.
В завершение спортивного праздника состоялся массовый костюмированный спуск с верхней площадки трассы «Запад». В нём приняли участие несколько десятков горнолыжников и сноубордистов, среди которых были сказочные герои Дед Мороз и Кощей Бессмертный. Вечером всех гостей комплекса ожидает шоу ратраков и праздничный салют.
Отметим, ранее губернатор Валерий Лимаренко назвал туризм одной из ключевых отраслей экономики региона. Развитие туристической инфраструктуры способствует повышению комфортности проживания на Сахалине и Курилах. В этом году острова посетили свыше 300 тысяч туристов из России и зарубежных стран. Более 60 тысяч из них отдали предпочтение комплексу «Горный воздух».
Очередной зимний сезон на курорте встречает туристов новыми предложениями. Областное агентство по туризму совместно с туроператорами, гостиницами и спортивно-туристическим комплексом запустили акцию «Твоя яркая зима на Сахалине». Любой путешественник, который запланирует поездку в Южно-Сахалинск, может воспользоваться выгодным предложением и существенно сэкономить на зимнем отдыхе. В стоимость турпакета входит проживание в отеле, безлимитный ски-пасс, трансфер и скидки на зимние развлечения. Подробности акции по ссылке.
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