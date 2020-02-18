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По итогам 2019 года порт Шахтерск вошел в десятку крупнейших портов России по перевалке угля
Угольный морской порт Шахтерск Восточной горнорудной компании согласно аналитическим данным АО «Морцентр-ТЭК», по итогам работы за 2019 год вошел в топ-10 терминалов РФ по перевалке угля, заняв шестую позицию рейтинга.
С января по декабрь прошлого года порт Шахтерск отгрузил 8,8 млн тонн угля, что на 17% больше объема, переваленного за аналогичный период прошлого года.
Благодаря увеличению пропускной способности порта рост отгрузки угля происходит ежегодно. Обеспечить наращивание объемов позволяет реализация крупномасштабной инвестиционной программы по техническому переоснащению береговых и морских мощностей предприятия. В 2019 году сеть ленточных конвейеров берегового судопогрузочного комплекса увеличилась на три километра, на причале появились две новые судопогрузочные машины, втрое за последние пять лет увеличилась площадь складских площадей. К работе приступили четыре новых судна дедвейтом 7,5 тысяч тонн каждое и плавучий терминал-перегружатель «RT GENOVA» дедвейтом 55 тысяч тонн. Новые суда обрабатывают крупнотоннажные сухогрузы практически без ограничений по дедвейту. В результате производительность перевалки выросла до 10 тысяч тонн угля в час.
В порту реализованы передовые природоохранные решения, налажен постоянный экологический мониторинг, на высоком уровне организован контроль качества экспортируемого угля. С 2019 года на территории порта функционирует постоянный пункт пропуска морских судов через государственную границу.
Общий объем средств, вложенных Восточной горнорудной компанией в проекты развития порта, уже составил около 4 млрд рублей.
В общей сложности объем отгрузки угля в порту Шахтерск увеличился с 1,2 млн тонн в 2013 году до 8,8 млн тонн в 2019 году. По итогам 2020 года планируется увеличить показатель до 10,6 млн тонн.
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