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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 28 Апреля, 14:24 |
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Жители Сахалина нарушили режим самоизоляции на почти на 2 миллиона рублей
Сахалинский ситуационный центр помогает бороться с распространением коронавируса. Только за апрель здесь зафиксировали около 170 доказанных случаев нарушения карантина.
Ситуационный центр был создан по поручению губернатора Валерия Лимаренко, чтобы не допустить распространения COVID-19 на Сахалине и Курилах. Это агрегатор полной и достоверной информации, аналитический инструмент для мониторинга ситуации в регионе, что позволяет предпринимать оперативные меры реагирования и держать опасную инфекцию под контролем. Работу ситуационного центра курирует региональное министерство цифрового и технологического развития.
– В режиме реального времени отслеживаются все, кто прибывает в Сахалинскую область, кто находится на двухнедельном карантине и уже прошел его. Кроме того, центр постоянно следит за местами обсервации, собирает последние данные о количестве свободных мест. Ежедневно в формате видеоконференцсвязи проводятся совещания с обсерваторами, – рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.
В аэропорту Южно-Сахалинска и на паромной переправе Ванино-Холмск все пассажиры получают предписание главного санитарного врача об обязательной двухнедельной изоляции. Люди дают добровольное согласие на использование персональных данных, которые передаются в ситуационный центр. Такая система помогает быстро выявлять случаи нарушения карантина и предотвращать возможные цепочки заражения коронавирусом. По прошествии 14 дней, если человек не заболел, он снимается с контроля.
Следить за тем, насколько добросовестно сахалинцы соблюдают режим, позволяет аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Биометрическая система распознавания лиц круглосуточно анализирует изображения более чем с 1000 видеокамер. Причем для интеллектуального видеонаблюдения не является препятствием, если человек скрыл лицо медицинской маской или, к примеру, высоким шарфом.
Информация о нарушителях предписания об обязательной изоляции сразу передается в правоохранительные органы, а затем в суд. За несоблюдение режима грозят крупные штрафы и строгие меры ответственности, вплоть до уголовной. Жителям островного региона уже выписали штрафов почти на 2 миллиона рублей.
Ситуационный центр также аккумулирует работу сервисов обратной связи – Сахалин.онлайн и Бизнес.Сахалин.онлайн. Благодаря этому принимаются решения о мерах поддержки жителей и предпринимателей в период пандемии. Кроме того, центр выполняет и другие функции. Создается интерактивная карта несанкционированных свалок в островном регионе и осуществляется контроль за их ликвидацией.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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