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Пятница| 28 Июня, 20:07 |
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На севере Сахалина начали выплачивать новые доплаты за "северный" стаж
Одними из первых новой мерой соцподдержки решили воспользоваться жители Охинского района, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Размер ежеквартальной доплаты составляет 3 тысячи рублей, ее могут получить сахалинцы и курильчане с общим размером пенсии не выше 2,5 размера прожиточного минимума (30 833 рублей). Ранее выплата полагалась только жителям со стажем работы в условиях Крайнего Севера свыше 40 лет.
Первые выплаты жители области начали получать уже в июне. Всего по этому направлению правительство области сможет помочь 14 тысячам сахалинцев и курильчан. Заявление на доплату написали уже свыше 2 тысяч островитян.
С просьбой расширить категорию получателей "северных" доплат ранее выступила ветеранская организация "Совесть". Валерий Лимаренко поддержал предложение, после чего Областной думой был принят соответствующий закон.
– Конечно, было обидно слушать от друзей, что они получают за свои 40 лет стажа выплату, а мы немного не доработали и уже не получаем. Рада, что теперь и я получаю льготу, – рассказывает пенсионера из Охи Галина Малибашева. – Я 35 лет посвятила работе в нефтяной и газовой промышленности.
Людмила Калиниченко тоже является жительницей Охи, ее трудовой стаж в сфере торговли составляет 38 лет.
– Говорили про выплату много, еще в прошлых годах. Но такого быстрого решения от Валерия Лимаренко мы не ожидали! Так оперативно приняли законопроект, до сих пор не верится. Мне сейчас это доплата понадобится для отпуска, туда деньги и возьму, – рассказала Людмила Анатольевна. – Такая счастливая, очень большая нам помощь!
Отметим, введённые в 2019 году меры социальной поддержки уже позволили сократить уровень бедности в Сахалинской области с 9,7% до 6,7%.
На реализацию новых льгот в текущем году направлено около 700 миллионов рублей. Вместе с тем, по мнению Валерия Лимаренко, существующих мер недостаточно. В настоящее время правительство области занимается расширением дополнительных мер поддержки. К концу 2019 года уровень бедности в Сахалинской области планируется снизить до 4,6%.
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