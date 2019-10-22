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29 Октября 2019, 09:15 | Регион сегодня |

Продукцию трех сахалинских компаний представили в Японии

Агропромышленная выставка Hokkaido Agri-food Project работала в Саппоро на многофункциональной площадке "Axes Sapporo" два дня

Все это время на стенде Сахалинской области было многолюдно. Жители Хоккайдо с удовольствием пробовали продукцию островных предприятий и отмечали ее высокое качество.

– Свою продукцию на выставке представили три сахалинских предприятия: «САКО», «Северная звезда» и «БИНОМ». Надеемся, что участие в экспозиции поможет нашим компаниям найти партнеров на японском рынке, – сказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Байдаков.

Все представленные на выставке продукты, прежде чем попасть на стенд, прошли строгие процедуры сертификации. За два дня экспозицию Сахалинской области посетили свыше 600 гостей, столько же было проведено дегустаций, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

ООО «Сахалинское кондитерское общество» («САКО») в Японию привезло широкий ассортимент кондитерских изделий: мармелад, зефир, печенье, сахарную пастилу.

– Наша продукция очень нравится японскому потребителю. Каждый посетитель отмечал – «умай» (по-японски «Вкусно!»). Нас, конечно, это привело в восторг, мы не ожидали такого интереса. Приходили люди, которым о нашей продукции рассказали их знакомые, посетившие стенд ранее. Надеемся, выйти на заключение договоров о сотрудничестве с японскими партнерами, – поделилась коммерческий директор предприятия Буркова Антонина.

По вкусу японским посетителям пришлось и сахалинское пиво. Его на соседний остров доставила компания «Северная звезда». На выставке гостям предлагали марку «Стрелецкое». Это наиболее крепкий пенный напиток, который обладает насыщенным солодовым вкусом и хмелевой горечью.

– Мимо нашего стенда редко кто проходит. Продукцию пробуют, хвалят. Наш напиток, конечно, непривычен для японцев – он сделан на пшеничной основе, а они привыкли к пенному на рисе. Рассчитываем, что у нас появится новый рынок сбыта, – отметил начальник отдела маркетинга предприятия Роман Ерохин. – На выставке мы наметили и дальнейший путь по организации поставок продукции на японский рынок. Для этого надо будет решить ряд вопросов: логистики, упаковки (пиво и напитки в Японии употребляют в основном в алюминиевой таре небольшого объема), а также преодолеть различные административные барьеры.

Рыбопромышленная группа «БИНОМ» представила на выставке продукцию из морской капусты. Это шинкованная сушенная капуста, сушенные слоевища водорослей, витаминный порошок, получаемый из ламинарии.  

Также на выставке японские гости смогли познакомиться с туристическими объектами Сахалина и Курил.

– В основном, нас спрашивали, как добраться от Саппоро до Сахалина, получить визу. Интересовались горнолыжным курортом «Горный воздух», гастрономическими турами, рыбалкой. Особенно гостей впечатлил палтус – рыба, которая обитает в морских глубинах у острова Итуруп. Большим спросом у японской аудитории пользовалась полиграфия с горнолыжной тематикой, – рассказала представитель сахалинского ТИЦ Янина Дубенчук. 

Агропромышленная выставка Hokkaido Agri-food Project является одним из крупнейших мероприятий Хоккайдо. На выставке представляют продукты питания: напитки, сладости, приправы, функциональное питание. Кроме этого на стендах экспозиции можно познакомиться с оборудованием, исследовательскими разработками, технологиями сельскохозяйственного производства.

Выставка организована для содействия дальнейшему развитию и укреплению торгово-экономических связей между Россией и Японией, продвижения экспортной продукции российских предприятий и организаций на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Сахалин  Саппоро  hokkaido agri-food  axes sapporo 


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