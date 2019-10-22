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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Сахалин летом 2020 года примет 15 чартерных авиарейсов с туристами из Японии
Мероприятие посетили свыше 130 тысяч гостей и участников из более чем 100 стран. Свой туристический потенциал представили Сахалинская область, Приморский и Камчатский края, а также Республика Бурятия, Мурманская и Новосибирская области.
Туристско-информационный центр и туроператоры островного региона «Битомо», «Санрайз», «Мегатур», «Адреналин-тур» и «Джапан тревел-центр» представили сахалинские продукты и участвовали в бизнес-встречах, сообщиили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Одним из важных мероприятий выставки стала сессия по трансграничным маршрутам, в которой принял участие руководитель Агентства по туризму Японии мистер Хироси Табата.
– Решение организовать чартерные рейсы на Сахалин было принято Агентством по туризму Японии и Японской ассоциацией туроператоров JATA после успешной реализации пилотного проекта летом текущего года. Также JATA планирует проложить в дальневосточные города еще ряд тестовых маршрутов, – отметила руководитель агентства по туризму Сахалинской области Наталья Пахолкова.
В ходе встречи японская сторона предложила создать в Токио и Саппоро Единый туристический информационный центр России. Учреждение сможет информировать японцев об облегченном алгоритме получения электронной визы в Россию, а также о близости расположения регионов Дальнего Востока и их уникальности.
Также руководители отраслевых органов власти регионов Дальнего Востока пригласили японские компании JATA, JAL, SODIS на презентацию программ по трансграничным маршрутам на Дальневосточную неделю туризма, которая пройдет с 2 по 8 декабря 2019 года в Сахалинской области.
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