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Среда| 31 Июля, 09:56 |
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В Южно-Сахалинске жильцов аварийных домов переселят в современную высотку
Сюда переедут жильцы ветхих и аварийных домов восьмого микрорайона. Высотку сдадут до конца 2020 года. Об этом главе региона Валерию Лимаренко сообщила и.о. мэра Наталия Куприна во время традиционной субботней рабочей поездки по Южно-Сахалинску.
- В восьмом микрорайоне еще остаются ветхие и аварийные дома, которые необходимо сносить. Здания небольшие, поэтому нужно сделать так, чтобы все семьи, если у них есть такое желание, остались жить в пределах своей улицы. Причем рядом со строящимся домом находятся детский сад и лицей. Надо расширить их на 100 и 400 мест соответственно, чтобы здесь было комфортно в том числе и новым жителям, - рассказал глава региона Валерий Лимаренко.
Новый дом появится по адресу: улица Поповича, 18. Подрядчик заверил главу региона, что дождливая погода не влияет на скорость строительства высотки. Работы только начались, однако уже в феврале островитяне смогут оценить масштабы одного из самых высоких в Южно-Сахалинске зданий.
В каждой квартире – а их будет более 200 – сделают качественный ремонт. Под землей разместят стоянку на 49 машин. Еще 12 парковочных мест обустроят рядом с домом. Предусмотрены зеленая зона, детская и спортивная площадки.
Чтобы ускорить переселение людей из ветхого и аварийного жилья, было решено увеличить объемы строительства домов в Южно-Сахалинске в два раза. Для возведения многоэтажек используют в том числе бывшие участки министерства обороны. В марте по инициативе главы региона Валерия Лимаренко ведомство передало в областную собственность 13 тысяч гектаров земли, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Следующий объект, на который отправился глава региона – строительная площадка на Мира, 190. Здесь возводят еще один шестнадцатиэтажный дом. Его жильцами станут работники социальной сферы – медики, специалисты культуры и образования. Квартиры будут сдавать в аренду. Стоимость – в два раза ниже среднерыночной. Разброс цен – от 10 до 20 тысяч рублей ежемесячно. Размер арендной платы зависит от количества комнат. Одна из необычных особенностей здания – физкультурная площадка, которую обустроят прямо на крыше.
- Новое жилье в этом доме смогут получить более 300 семей. Строительство завершим в августе 2020 года, - рассказал и.о. директора "Сахалинского ипотечного агентства" Алексей Мунгалов.
Всего в этом году на островах введут 50 тысяч квадратных метров арендного жилья, из них 7 тысяч квадратов – в Южно-Сахалинске.
Создание комфортной городской среды невозможно без качественного благоустройства. Поэтому глава региона отправился на улицу Авиационную. Здесь рядом с домами 70 и 74 идет капитальный ремонт дворовых территорий. Проектом предусмотрены прогулочные зоны, детская площадка, посадка деревьев и кустарников. Асфальтирование начнется уже в ближайшие дни, а осенью объект будет полностью готов.
Местные жители пожаловались главе региона – рядом с домами образовалась стихийная свалка. Валерий Лимаренко отметил, что ее необходимо ликвидировать в самое ближайшее время. Контроль возложен на городскую администрацию.
Последним объектом, который посетил глава региона, стал городской парк. Это самое любимое место отдыха жителей Южно-Сахалинска. Ежедневно его посещают 7 тысяч человек. Сейчас здесь идет строительство музыкального фонтана.
- Объект готов уже на 60 процентов, 1 сентября его должны сдать в эксплуатацию, - сообщила и.о. мэра Наталия Куприна. – Подобрана музыка, под которую будет работать фонтан. Это ритмы сахалинской тематики, классика, композиции отечественной и зарубежной эстрады.
Напомним, совместные субботние объезды Южно-Сахалинска руководителей области и города стали регулярными. В ходе них принимаются важные решения, касающиеся вопросов благоустройства общественных пространств, строительства дорог и ремонта дворов. Например, ранее по инициативе Валерия Лимаренко было увеличено финансирование дорожных работ, а также возобновилось возведение объектов незавершённого строительства и ускорилось возведение спортивных объектов.
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