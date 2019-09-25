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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 30 Сентября, 15:34 |
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Власти Сахалина рассчитывают на долговременное сотрудничество с компанией "СОДЕКО"
.– Ваша компания – надежный партнер Сахалинской области, мы ценим ее вклад в развитие экономики островного региона. "СОДЕКО" стала инициатором стажировок в Японии сахалинских студентов, которые в скором времени будут работать в нефтегазовой отрасли. Это способствует развитию российско-японских отношений, на которое нацелены главы наших государств. Надеемся на дальнейшее многолетнее сотрудничество, – обратился Сергей Байдаков к исполнительному директору компании.
В свою очередь, Фудзито Масао сообщил, что сахалинские студенты в этом году прослушали лекции в двух профильных университетах и двух институтах Японии, посетили терминал приема СПГ и нефтеперерабатывающий завод, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– Для нас было важно, чтобы молодые люди поняли, как энергоресурсы Сахалинской области используются в Японии. Надеемся, что знания, полученные ими в рамках стажировки пригодятся для карьерного роста. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество, – сказал Фудзито Масао.
Компания "Сахалин Ойл энд Газ Девелопмент Ко., Лтд." была создана 20 марта 1995 года. В настоящее время она ведет разработку проекта "Сахалин-1" и является одним из крупнейших инвесторов и налогоплательщиков на Сахалине.
В 2017 году "СОДЕКО" подписала меморандум о взаимопонимании с Сахалинским государственным университетом. Цель его – подготовка кадров в сфере нефтегазовой отрасли.
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