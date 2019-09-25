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Понедельник| 30 Сентября, 15:34 |
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Сахалинская область и "Мицубиси Корпорейшн" договорились о дальнейшем сотрудничестве
Японская компания является одним из инвесторов масштабного нефтегазового проекта "Сахалин-2", сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– В этом году консорциум "Сахалинская энергия" отмечает 25-летний юбилей. За эти годы многого удалось достичь. Сегодня на проекте "Сахалин-2" применяют самые современные технологии в области нефтегазодобычи. Наша область стала основным экспортером сжиженного природного газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе, – отметил Алексей Белик.
В свою очередь Наото Миямото поблагодарил островное правительство за совместную работу. Он отметил, что бесперебойные поставки нефти и газа с Сахалина очень важны для Японии.
– У нас есть большое желание продолжать и расширять проект "Сахалин-2". Речь идет о строительстве третьей технологической линии завода СПГ в Пригородном. Надеемся, что наша компания и правительство Сахалинской области будут и дальше плодотворно сотрудничать, – рассказал Наото Миямото.
Руководство островного региона и представители "Мицубиси Корпорейшн" продолжат диалог на "полях" международной конференции "Нефть и газ Сахалина".
Отметим, в 2018 году объем взаимной торговли островного региона и Страны восходящего солнца составил более 5 миллиардов долларов. За первое полугодие 2019-го показатель достиг 2,5 миллиардов. Это около 30 процентов внешнеторгового оборота Сахалинской области.
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