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На Сахалине резидент ТОРа "Южная" более чем в пять раз нарастил производство молока

С января по ноябрь крупный животноводческий комплекс в селе Троицком Анивского района направил на переработку 6,7 тысяч тонн полезного продукта

Это позволило предприятию выйти на первое место в регионе по объемам производства молока.

Совсем недавно значительную долю рынка Сахалинской области занимало молоко длительного хранения, доставленное из других регионов страны. В связи с этим было дано поручение профильным ведомствам – улучшить снабжение жителей области свежей и качественной продукцией животноводства от местных производителей. Важная роль в решении этой задачи отведена компании «Грин Агро-Сахалин», которая в рамках территории опережающего развития «Южная» при поддержке «Корпорации развития Сахалинской области» строит современную ферму в окрестностях села Троицкого. Хозяйство рассчитано на 1900 голов дойного стада, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

– Готовность основных объектов фермы составляет более 70 процентов, – рассказал руководитель «Корпорации развития Сахалинской области» Дмитрий Вдовин. – Но уже сегодня за счет нового производства на рынке региона значительно выросла доля сахалинского молока и продуктов из него.

В прошлом году компания поставила на перерабатывающие предприятия области 1280 тонн молока. В 2019-ом объемы производства удалось увеличить более чем в пять раз.

Дважды в сутки наполненные до краев цистерны отправляются с территории фермы в селе Троицком на перерабатывающие предприятия области. В емкостях – высококачественное молоко. Жирность до 5,6 процента, содержание белка – 3,3-3,34 процента. Местные предприятия производят из него пастеризованное молоко, творог и йогурты с различными наполнителями.

В начале 2018 года на строящуюся ферму стали завозить животных голштинской породы из Приморского края и Дании. Через несколько месяцев стали появляться на свет первые телята, начались поставки молока. Сегодня на ферме содержат более 2000 голов скота. Среди них – 871 дойная корова.

Для буренок разработан научно обоснованный сбалансированный рацион питания, созданы наилучшие условия. Новое предприятие отличается высоким уровнем механизации и автоматизации. Например, датчики в специальных ошейниках круглосуточно собирают информацию о состоянии здоровья животных и тут же передают ее на смартфоны сотрудников.

– Животным голштинской породы у нас очень комфортно, – рассказал исполнительный директор компании «Грин Агро-Сахалин» Владимир Балухта. – Им подходит островной мягкий климат. Важную роль играет отличная генетика животных, бережный уход и качественный корм. Результат – хорошее молоко и надои, которые оказались самыми высокими в области. 

- Каждая шестая корова в нашем хозяйстве дает в день более 40 литров молока, - сказал Артем Гилевич, директор департамента животноводства компании. – Есть и одна корова с рекордным надоем. Вот уже неделю она в день дает по 58 литров молока. Но это далеко не предел.

В хозяйстве создано более 150 новых рабочих мест. Планируется, что летом здесь запустят собственный завод, способный переработать до 33 тысяч тонн молока в год. На новом производстве работу получат еще около 200 человек.

Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.

Теги: ТОР Южная  Сахалин 


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