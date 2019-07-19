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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Полиметалл: делая невозможное возможным
У коллектива есть определенный азарт к внедрению новых разработок, а акционеры достаточно быстро принимают решения, которые обеспечивают вовлечение в разработку новых ресурсов и повышение эффективности производства.
Об инновационной повестке дня «Полиметалла» «Дальневосточному капиталу» рассказали руководители компании.
АГМК-2 отвечает на запросы отрасли
Амурский гидрометаллургический комбинат (АГМК) - в долгосрочной стратегии «Полиметалла» один из ключевых проектов, развитие которого позволяет компании наращивать добычу, вовлекать в отработку месторождения с более сложно извлекаемым золотом, быть независимым игроком на рынке обогащения.
В небольшой пока истории комбината, местом для строительства которого был выбран г. Амурск в Хабаровском крае, есть как минимум три особенности. Во-первых, до появления АГМК на Дальнем Востоке просто не было мощностей по переработке упорных руд, более того, сама технология автоклавного выщелачивания золотых концентратов «Полиметаллом» была применена здесь впервые в России. Во-вторых, АГМК стал центральным элементом мощного Амурского хаба, в который также входят Албазинское и Майское месторождения золота с богатыми упорными рудами, и перерабатывающие мощности - обогатительные фабрики на месторождениях Албазино и Майское. В прошлом году на АГМК стали перерабатывать концентрат, поучаемый на проекте «Кызыл» (казахстанский актив «Полиметалла»), в перспективе здесь планируют переработку концентрата с фабрики на Нежданинском месторождении, которая будет введена в эксплуатацию в Якутии к концу 2021 года.
И третья особенность - с тех пор, как в 2012 году АГМК выдал первое золото, предприятие прошло уже три стадии расширения, значительно увеличив объемы производства, на каждом этапе повышая процент извлечения. В феврале акционеры приняли решение о строительстве второй очереди комбината - АГМК-2.
Вадим КИПОТЬ, управляющий директор ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат»:
- Большой плюс АГМК в том, что он расположен в правильном месте, где есть развитая транспортная инфраструктура - автомобильная и железная дороги, водные пути, обеспечивающие удобную логистику. В Амурске достаточно энергетических и тепловых мощностей, что особенно важно для гидрометаллургического производства. Внешняя инфраструктура позволяет двукратно увеличить производительность комбината. Есть трудовые ресурсы (недалеко от Амурска - Комсомольск-на-Амуре, город с развитой промышленностью). Для подготовки персонала в «Полиметалле» создана собственная система обучения. Около 90% наших кадров - это местные жители. Все эти обстоятельства формируют хорошие перспективы для дальнейшего развития предприятия, для его расширения есть резервные земельные участки.
По экспертным оценкам, сегодня примерно 35% всех мировых запасов золота содержатся в упорных рудах, часть из них составляют так называемые дважды упорные руды, их доля растет. В этом смысле строительство второй очереди АГМК, которая будет направлена на обработку именно такого сырья, отвечает перспективным запросам отрасли. При этом упорные руды составляют 55% запасов «Полиметалла». Развитие собственных перерабатывающих мощностей для такого сырья продиктовано целым рядом факторов: прежде всего, экономическими соображениями, а также тем, что Китай, который до настоящего времени является основным рынком упорных золотых концентратов, ужесточает экологические требования, что уже в ближайшее время будет сильно осложнять его поставки в эту страну.
Проект АГМК-2 был одобрен Советом директоров компании в начале этого года, и было принято решение о незамедлительном начале строительства. Общая проектная производительность АГМК-2 составит 250-300 тыс. тонн концентрата в год. Общие капитальные затраты на строительство этого проекта в 2019-2023 годах оцениваются в $431 млн.
Стратегическое значение нового этапа развития АГМК обусловлено видением компанией будущего развития технологии автоклавного окисления, позволяющей обеспечивать максимальное извлечение золота из руд с высоким содержанием углерода. Новая линия будет работать при более высоком - 240 градусов - температурном режиме, тогда как на действующем уже предприятии он составляет 200 - 210 градусов. В этом - самое главное отличие. Плюс ко всему, будет использоваться кислородная станция не короткоцикловой адсорбции, а криогенного типа. Есть еще целый ряд особенностей. Усовершенствование технологии - это интеллектуальный продукт, разработанный входящим в состав холдинга научно-исследовательским институтом «Полиметалл Инжиниринг», который является генеральным проектировщиком новой очереди автоклавного окисления. В реализации проекта принимает участие интернациональная команда проектировщиков и поставщиков оборудования.
Таким образом «Полиметалл» повышает капитализацию своих запасов золота, обеспечивая при этом большую независимость на рынке переработки золотых концентратов.
«Светлому» нравится быть лидером
ООО «Светлое» - одно из самых молодых подразделений компании «Полиметалл» на Дальнем Востоке. Отработав чуть более двух лет, в июне предприятие отрапортовало о добыче уже 10 тонн золота. Вклад месторождения Светлое в общую копилку достаточно высок: только за год работы в тестовом режиме оно смогло увеличить переработку руды в целом по компании на 6%.
На предприятии подобрался энергичный коллектив, в котором приветствуется инициатива. В 2018 году здесь опробовали собственную разработку - начали отсыпать и вовлекать в орошение свежую руду в зимний период.
Василина ТАРАБАРОВА, управляющий директор ООО «Светлое»:
Светлое потенциально является самостоятельным процессинговым хабом, который заточен на специфическую технологию − кучное выщелачивание. Геологические условия отдаленных территорий - южной части Охотского и северной часть Аяно-Майского районов способствуют развитию месторождений, которые могут перерабатываться именно по такой технологии. Мы находимся в центре геологической структуры и готовы брать не себя ресурсы других рудопроявлений.
У нас есть опыт успешной отработки Хаканджинского месторождения в Охотском районе: это определенный багаж по организации логистики, горных работ и по использованию технологий. Благодаря этому наш коллектив смог оперативно запустить новое месторождение и добиться хороших производственных результатов. У нас постоянно идет поиск новых решений, направленных на получение экономического эффекта. Опыт отсыпки руды в зимний период - это одна из таких идей.
Наше производство построено по традиционной технологии, предусматривающей возможность отсыпки и вовлечения свежей руды в орошение с мая по октябрь. Но мы подумали: «Что будет, если вести отсыпку круглый год»? Была поставлена задача, мы провели ряд исследований, подобрали необходимые параметры, оценили экономический эффект. Стало очевидно, что дополнительный выпуск продукции положительно скажется на экономике предприятия и окупит затраты. Мы увидели и целый ряд вопросов, которые мешали достижению положительных результатов, определили мероприятия, которые помогают их устранить. Сегодня, по итогам первого экспериментального зимнего сезона, мы готовы сформулировать свои рекомендации - что нужно сделать, чтобы предусмотреть круглогодичный цикл уже на этапе проектирования, чтобы обойти те камни, на которые мы натыкались в ходе экспериментальных работ.
В поисках правильных ответов мы провели исследования и сделали расчеты необходимых параметров температурного режима растворов, определили, насколько необходимо увеличить расход извести при травлении, чтобы сохранить генерацию тепла в штабеле. Были уточнены параметры по распространению капельного процесса. И важное мероприятие - для снижения теплообмена с окружающей средой штабеля нужно было накрыть пленкой. Все это было оценено в рамках опытно-промышленных испытаний и доказало эффективность нашего метода даже при работе в таких суровых климатических условиях, как у нас.
В настоящее время на Светлом реализуется еще один пилотный проект - мы внедряем «зеленую энергетику». Полгода назад солнечная электростанция, которая работает в паре с дизельной, была установлена непосредственно на участке, где находится обогатительная фабрика. В порт-пункте Унчи, на нашей входной базе, где идет обработка грузов, смонтирована ветряная установка.
Поскольку «Полиметалл» - международная компания, то одна из наших целей - соответствовать принципам устойчивого развития. Внедрение возобновляемых источников энергии - солнечной и ветряной генерации - влияет на экологию, должно обеспечивать экономию топлива. Эти эффекты просчитывались при планировании установки нового оборудования, сейчас мы набираем статистику, чтобы оценить точность расчетов. Мы основательно изучаем международный академический и практический опыт, продолжаем работать с подрядчиками в направлении возможной оптимизации настройки энергетического хозяйства. Наш опыт важен для предприятий «Полиметалла», которые, как мы, работают в отдаленных районах, при отсутствии централизованного энергоснабжения. Его результаты позволят принимать решения о дальнейшем использовании возобновляемых источников энергии в компании.
Инновации идут от самого коллектива, у которого есть желание совершенствовать производство. В случае, например, реализации идеи круглогодичного орошения руды, нам просто не хотелось простаивать по полгода, было желание изменить заложенную проектом парадигму. Вообще, такие инициативы соответствуют корпоративному духу «Полиметалла», где культивируются настрой на разработку и внедрение новых решений. У нас работают молодые специалисты, вчерашние выпускники вузов, для них в группе компаний регулярно проводятся научно-практические конференции, на которых каждый может представить свои идеи. Таким образом мы убиваем двух зайцев: прокладываем дорогу собственным разработкам и открываем новые горизонты для развития производства.
Мне сверху видно все
Восполнение ресурсной базы - актуальный вопрос для любого недропользователя. «Хлеб на завтра» покупается сегодняшними инвестициями в геологоразведку. Планируемый объем инвестиций Полиметалла в 2019 году в геологоразведочные работы составят около $65 млн. В компании делают ставку, в том числе, и на инновационные технологии и готовы идти на эксперименты в этой области.
В частности, этим летом на месторождении Дукат «Полиметалл» планирует осуществить поисковые аэрогеофизические работы с использованием методики и аппаратурного решения, ранее в России не применявшихся.
Петр КОРДИ, ведущий геофизик отдела поисков и разведки «Полиметалл УК»:
- Сегодня оказались востребованы технологии, нацеленные на поиск скрытого, не выходящего на поверхность оруденения, зачастую залегающего на глубинах 100 и более метров. Технологии, которые могут обеспечить либо обнаружение собственно рудных тел с контрастными петрофизическими характеристикам (в первую очередь, это колчеданные и полиметаллические руды), либо фиксацию изменений во вмещающих породах, обусловленных процессами рудообразования.
Употребляя термин «технология», мы не подразумеваем какой-либо один геофизический метод, пусть даже и самый новаторский. Существенной составляющей этой работы является скрупулезный анализ всей имеющейся геологической, геохимической, геофизической информации по району исследований. Выработка на его основе представлений о структурных и генетических особенностях искомого объекта, возможных условиях его локализации. Именно от результатов этой стадии во многом зависит успешность дальнейших поисковых работ.
Первый опыт подобных исследований мы получили на Урале при поисках медно-колчеданных руд, когда нужно было за один полевой сезон опоисковать площадь порядка 1000 кв км. Ставилась задача гарантированно сказать, есть или нет на этой площади колчеданная руда с заданными промышленными параметрами и в заданном диапазоне глубин.
Нового месторождения по результатам тех работ мы не нашли, но мы уверено смогли сказать, что искомого объекта на площади попросту нет. Эффективность подхода была в том, что компания смогла принять правильное решение и, не тратя безрезультатно большие средства на геологоразведку, выполнить быструю оценку территории по результатам аэрогеофизики и отказаться от лицензирования в пределах, казалось бы, перспективной площади.
Как основной метод решения задачи поисков колчеданных руд, мы использовали аэроэлектроразведку методом переходных процессов (МПП) в модификации VTEM, разработанной канадской компанией GeoTech. Любопытно, что аэро вариант МПП был создан в СССР и впервые опробован еще в 1972 году именно на Урале, на Саумском колчеданном месторождении (сегодня это один из объектов компании Полиметалл). К сожалению, дальнейшего развития метод тогда не получил и стал развиваться в начале 2000-х годов, но уже, главным образом, в Канаде. В России компания «Полиметалл» применила аэроэлектроразведку VTEM одной из первых, в значительной мере выступая пионером этого направления.
Серьезные средства «Полиметалл» вкладывает сегодня в поисковые работы и на Северо-Востоке России. Очевидно, что руды золота и серебра не обладают такой же высокой контрастностью, как колчеданы, и, соответственно, не находят яркого отражения в геофизических полях.
Использование метода VTEM, что применялся на Урале, для поиска скрытых месторождений золота не эффективно, хотя и возможно в определенных геологических ситуациях. Необходимо было иное решение.
В 2017 году канадская компания Expert Geophysics Limited приступила к разработке аэроэлектроразведочной аппаратуры нового поколения, базирующейся на изучении естественного электромагнитного поля Земли. Метод получил название ММТ (Mobile MagnetoTellurics). В начале 2018 года появились первые результаты опытных работ, выполненных в различных геологических обстановках. В октябре 2018 года представителем компании был сделан доклад на московском форуме MINEX 2018.
Опираясь на имеющуюся открытую информацию и учитывая важность месторождения Дукат для компании «Полиметалл», было принято решение о проведении аэрогеофизических работ с применением технологии ММТ в пределах Дукатского рудного узла.
В этом году аэрогеофизической съемкой планируется охватить площадь около 1 300 кв км. (что, грубо говоря, составляет 2/3 всего Дукатского рудного узла). В результате мы получим объемную геоэлектрическую модель изучаемой площади до глубин 800-1000 метров. Это позволит увидеть особенности геологического строения территории, лучше понять структурные факторы, связанные с локализацией оруденения. Надеемся обнаружить и области изменений, непосредственно связанных с процессами рудообразования и уже на этой основе, с учетом геологических предпосылок, выделить перспективные площади под постановку буровых работ.
Измерить в гигабайтах
Точная информация, достоверность измерения каждого технологического процесса, максимально возможный спектр контроля за работой техники - все это самый точный инструментарий для повышения эффективности производства. Взять эти инструменты в руки и ювелирно их использовать позволяют телеметрические системы. В «Полиметалле» одними из первых в горной отрасли России взялись комплексно изучить возможности IT технологий непосредственно в горных выработках.
Опытно-промышленный эксперимент по использованию телеметрии идет с осени прошлого года на участках АО «Серебро Магадана» в Омсукчанском районе Колымы.
Алексей ПЛЕШИВЦЕВ, начальник энерго-механической службы АО «Серебро Магадана»
- Прежде чем начать опытно-промышленный эксперимент по применению телеметрических систем, мы изучали опыт их использования нашими коллегами в России и за рубежом. На отечественных предприятиях мы увидели только отдельные элементы телеметрии, в то время как зарубежные компании в нашей отрасли - в Южной Африке, Австралии, Европе - практически повсеместно используют возможности IT- технологий для контроля всех основных этапов производства. У них датчики установлены на подавля- ющее количество оборудования, база оперативно получаемых данных позволяет быстро реагировать на изменения в работе оборудования, принимать комплексные решения по управлению производственными процессами.
Это направление только начинает развиваться, и понято, что применение таких систем будет стремительно расти, и в России тоже. В «Полиметалле» сформулированы собственные цели и задачи, а площадка АО «Серебро Магадана» стала своего рода полигоном для определения той конфигурации телеметрической системы, которая будет наиболее эффективна и для нашей компании, и для других подразделений «Полиметалла».
Мы тестируем в работе три системы сбора телеметрической информации. Это система АСД (автоматическая система диспетчеризации), российского производства от компании ООО «ВИСТ». Она проходит испытание на рудниках месторождения Лунное и показывает очень неплохие результаты.
На объектах рудника «Дукат» проходят испытания системы компании Sandvik, которая уже при поставках горной техники предусматривала базовую комплектацию финской разработки - Fleet Data Monitoring (FDM), параллельно запустили шведскую телеметрическую аппаратуру Certiq от компании Epiroc.
Основное направление наших опытно-промышленных испытаний - это определение потенциальных возможностей автоматизированных систем по учету целого ряда принципиальных параметров: контроль перевозки грузов, расход топлива, определение возможных сбоев в работе самой техники, передача информации для ремонтных служб и производственно-технических подразделений для корректного формирования последующих заданий - на смену, на сутки и так далее.
Сегодня мы уже видим хорошие результаты, которые показывает оборудование АСД. С его помощью мы ведем учет объемов перевозимой руды, контроль за расходованием топлива самоходной техникой, горными машинами, скоростью передвижения; постоянно контролируется место нахождения подземной техники в горных выработках. Эта информация в режиме онлайн передается в диспетчерскую службу для принятия решений. По нашим замерам, проведенным с использованием других методов учета, информация корректная. Важно, что отчеты, которые формируются в этой системе по большому спектру параметров, готовятся в форматах, используемых «Полиметаллом».
Программы европейских коллег представлены как готовые решения от производителя техники. Производственные параметры учитываются в неполном объеме. Они больше направлены на диагностику, считывание параметров работы самоходного горного оборудования: нагрузка двигателя, расход топлива, ошибки оператора либо возможные сбои. Поскольку это уже готовые решения, которые мы не может корректировать, то пока испытываем некоторые проблемы. В частности, для такой отдаленной территории, как наша, где есть сложности со скоростным интернетом, - затруднения в передаче огромного количества информации в режиме онлайн. Сейчас наши специалисты работают над тем, чтобы их решить, настраивают необходимые каналы связи.
Попробовав предложения разных производителей, мы хотим получить наиболее эффективную комплексную систему, которая приемлема для горных работ. Скорее всего, в работе останется одна, с необходимыми для нас опциями из всех систем.
В любом случае, мы уже видим эффективность использования телеметрии. Инвестиции компании в оборудование и программные продукты будут окупаться за счет того, что руководители предприятий смогут оперативно реагировать на изменения производственных процессов, корректировать загрузку машин и горного оборудования. Это позволит более рационально использовать технику, экономить на топливе. Более оперативно смогут реагировать на запросы производственников ремонтные службы. Что немаловажно, с помощью систем телеметрии мы сможем более эффективно предотвращать возможные риски горного производства.
Повышение производительности труда, сокращение затрат, оперативность управления - именно эти аргументы станут главными, когда мы будет подводить итоги эксперимента и выстраивать окончательную конфигурацию системы телеметрии для предприятия. Предстоит выбрать технические решения, которые будут наиболее адаптированы к колымским климатическим условиям и обеспечат наибольший экономический эффект.
«Полиметалл» прописался в Якутии
Освоение четвертого в России по величине золотых запасов месторождения Нежданинское в Якутии - один из знаковых проектов для «Полиметалла». Компания, став участником в 2015 году, в конце 2018 года завершила консолидацию «Южно-Верхоянской Горнодобывающей Компании». По планам, первый концентрат будет выдан в конце 2021 года, строительство обогатительной фабрики должно начаться уже в конце текущего года, когда будет получено положительное заключение Госэкспертизы. В настоящее время активно строятся объекты инфраструктуры для будущего ГОКа.
Новая жизнь месторождения, разведанного еще в середине прошлого века и уже частично «пройденного» (оно было законсервировано в 2005 году), стала возможной благодаря технологии обогащения, которой владеет «Полиметалл» - это гидрометаллургическое производство на основе технологии автоклавного окисления, которое развивается на АГМК в Хабаровском крае.
Владислав АНИСЬКИН, технический директор Якутского филиала АО «Полиметалл УК»:
- Нежданинское месторождение абсолютно вписывается в круг предприятий «Полиметалла», действующих на Дальнем Востоке. Строительство второй очереди АГМК как раз призвано обеспечить переработку сложных руд двух месторождений - Нежданинского и Бакырчик, входящего в состав проекта Кызыл, реализуемого компанией в Казахстане.
Первоначально руда будет перерабатываться на традиционной флотационной фабрике с участком гравитационного обогащения производительностью 1,8 млн тонн руды в год. Извлечение золота в концентрате составит 85%, что подтверждено обширными технологическими исследованиями, которые проводились внешними консультантами и самой компанией. Планируется, что гравитационный концентрат будет перерабатываться в сплав Доре на Амурском ГМК.
Надо отметить, что руды месторождения сходны по составу с рудой успешно разрабатываемого «Полиметаллом» месторождения Майское в Чукотском АО. Но, есть особенности: в переработке руд Нежданинского процессу флотации будет предшествовать операция гравитации. Также, отличительной особенностью является вовлечение в промышленную переработку руд с достаточно высоким содержанием углерода, что ведет к усложнению технологии и увеличению затрат на операциях обогащения и последующего автоклавного окисления. В прошлые времена подобного рода сырье не имело перспектив последующей эффективной переработки до сплава Доре посредством гидрометаллургических операций извлечения. В этой связи, конечно же, технология высокотемпературного автоклавного окисления, которую планируется реализовать в рамках второй очереди АГМК, является ключом к успешному освоению месторождения. Предыдущие очереди не могли гарантировать достаточно высокое извлечение.
Тем более, не могли обеспечить эффективность и, что не менее важно, экологическую безопасность добычи и получения металла на месторождении технологии советских времен. Сливки были сняты, рудник закрыт в 2005 году, ликвидирован был и поселок Нежданинский.
Сегодня «Полиметалл» с ноля создает производственную базу для будущего ГОКа: завершается строительство вахтового поселка с расчетом на увеличение штата сотрудников, уже функционируют пробирно-аналитическая лаборатория, кислородная станция, бетонно-растворный узел, на стадии сдачи в эксплуатацию - склады взрывчатых материалов и аммиачной селитры, ведется строительство дорог к будущим карьерам.
Предполагается добыча в пяти карьерах с помощью традиционного буровзрывного метода и выемки вскрышных пород и руды с использованием гидравлических экскаваторов и автосамосвалов. В дальнейшем планируется постепенный переход на подземную добычу. Общий ожидаемый срок добычных работ составляет 27 лет и может быть продлен после проведения дополнительной геологоразведки.
Уже на стадии проектирования нового предприятия компания заложила самые современные экологические решения. Выбран вариант полусухого складирования хвостов производства взамен организации наливного хвостохранилища, что, в совокупности с замкнутым циклом водооборота обогатительной фабрики, позволяет минимизировать риски негативного воздействия на водные объекты. Складирование предусмотрено на территории старого хвостохранилища, мы стараемся задействовать те площади, которые уже были затронуты производством.
Одновременно с разработкой проекта самого ГОКа «Полиметалл» занимается внешней инфраструктурой. Первое - это дорога. Она должна обеспечить беспрепятственное перемещение концентрата, который будет поставляться на АГМК автомобилями и по железной дороге. Дорога находится в собственности Томпонского муниципального района. Она была проложена еще в 70-е годы, но в силу того, что на протяжении многих километров проходит по речным долинам, во время дождей становится условно проходимой, размывается, вся техника останавливается. В рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией района, по заданию и за счет средств АО «ЮВГК», было отремонтировано пять мостов, восстановлены десятки километров полотна. Пока в бесперебойной работе дороги заинтересован, главным образом, «Полиметалл», но в дальнейшем она позволит рассматривать другие перспективные объекты для геологоразведки и освоения в этом районе.
Для энергоснабжения будущего ГОК планируется строительство воздушной линии ЛЭП 110 кВ Хандыга - Нежданинское. В настоящее время получены ТУ на технологическое присоединение ВЛ к сетям ПАО «Якутскэнерго», выполняются инженерно-изыскательские и проектные работы. Заявленный объем энергопотребления - 22,918 МВт, протяженность ВЛ 254 км. По укрупненной оценке, ориентировочная стоимость строительства составит порядка 6 млрд руб. В настоящее время ведутся консультации по привлечению средств государственного бюджета и Фонда развития Дальнего Востока.
Лариса ЛАРИНА
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