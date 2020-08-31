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Понедельник| 07 Сентября, 11:42 |
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"Посмотри на Владивосток": Взгляд на другую планету
В Музее современного искусства «Артэтаж» 2 июля состоялось открытие фотовыставки «Посмотри на Владивосток *2019». Здесь же всем авторам 160 фотографий дарили альбомы и памятные сувениры, объявляли имена победителей в номинациях и поздравляли собравшихся жителей столицы Приморья с Днем рождения любимого города.
Выставка и фотоальбом «Посмотри на Владивосток *2019» – это 160 фотографий, сделанных 110 авторами во Владивостоке в 2019 году и открывающих различные грани и ракурсы родного города. Всего на конкурс было заявлено 1737 фотографий от 402 авторов. Жюри выбрало 159 снимков, 160-й выбран открытым голосованием на сайте проекта www.lookatvladivostok.art.
В этом году в подарок участникам проекта вручены разноцветные «фотоаппараты» (подставки для карандашей), сделанные на 3D принтере владивостокским дизайнером Михаилом Павиным.
Девять корабликов – традиционных призов проекта «Посмотри на Владивосток», изготовленных известным приморским скульптором Олегом Батухтиным, получили девять авторов.
Специальный приз имени Карла Шульца, первого фотолетописца Владивостока, учрежденный Музеем истории Дальнего Востока имени Арсеньева, вручен Жанне Беляевой (фото «На перемене»).
За несколько часов праздничной церемонии для всех причастных к проекту на двух площадках – в «Артэтаже» и в клубе «Контрабанда» – прозвучали десятки признаний в любви Владивостоку и людям, которые в нем живут, творят и создают имя городу.
Эдуард ПОРТНОВ, партнер проекта, предприниматель, сопредседатель Совета Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»:
– С 2013 года выходят книги проекта «Посмотри на Владивосток», которые дают возможность выразиться очень большому количеству людей. Этот проект – утверждение, что город – это не место для кого-то одного, а для нас всех. И мы, участники этого проекта, вовлекаемся в него с удовольствием, тем более есть результаты – уникальные фотографии. Я смотрю на некоторые из них и думаю: «Где же люди смогли эти места найти, у нас ли это?» А особенно меня трогают работы на контрасте старой и новой части Владивостока. Бывает контраст красивый, положительный, а бывает – заставляющий думать: как-то мы не так управляем нашим хозяйством. Для меня особенно интересен этот контраст в форме именно черно-белой фотографии. Увидеть, что было раньше и стало сейчас. Очень надеюсь, что одна из книг будет посвящена этой тематике.
Нина АЛОВЕРТ, член жюри проекта, фотограф, театральный критик, журналист:
– Я видела красивейшие города мира, но Владивосток – особое место на земле, и я люблю его особой любовью. Весь он, расположенный на сопках, устремлен вверх, а внизу – океан, уходящий в бесконечность. Словом, другая планета! Во Владивостоке я встретила друзей, и они вместе с красивыми улицами и мировым океаном так и существуют в мой памяти, как чудо, подаренное мне судьбой. Поздравляю организаторов и всех участников проекта «Посмотри на Владивосток» с новой фотовыставкой и благодарю за возможность вновь увидеть город, пусть пока на расстоянии.
Ирина ПАВЛЕНКО, фотограф, один из победителей конкурса «Посмотри на Владивосток *2019»:
– Я в этом проекте вижу объединяющее начало. Он очень много людей перезнакомил. Люди через него узнают и познают город. Кроме того, в проекте много номинаций. Одни сохраняются из года в год, другие меняются, предоставляя возможность посмотреть на разные стороны жизни города, его новые уголочки. Очень хочется, чтобы мы заглядывали не только в центр и на главную набережную, но и в удаленные районы, кварталы, в пригород, чтобы по-новому увидеть настоящую жизнь Владивостока и его жителей.
Павел ШУГУРОВ, член жюри проекта, руководитель мастерской городского искусства «33+1», кандидат искусствоведения:
– Я родился во Владивостоке, это – Город Мечты для меня. Мне нравится его размер – не большой – не потеряешься, и не маленький – не заскучаешь. Мне нравится характер владивостокцев. Мы привыкли лезть в сопку, на вершине которой нас всегда ждет приз – прекрасный вид на море. Это определяет нас как целеустремленных индивидуалистов и эстетов, готовых идти до конца, до своего приза. Какие мы, владивостокцы? Какой наш культурный код? Процесс ответов на эти вопросы помогает жить насыщенно, полно, как мы во Владивостоке и привыкли.
Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, партнер проекта, предприниматель, основатель и генеральный директор Группы компаний DNS:
– Все смотрят на Владивосток и традиционно говорят: «Какой у города потенциал!» Десять лет назад был этот потенциал, двадцать лет назад был этот потенциал… Мне хочется верить, что будет какой-то день рождения города, когда я скажу, что большую часть потенциала мы уже реализовали. Конечно, что-то мы для этого делаем, но потенциал Владивостока гораздо больше. Надо работать!
Журнал «Дальневосточный капитал» - информационный партнер проекта «Посмотри на Владивосток». Автор фото - Марина Божко
Досье «Дальневосточного капитала»: Проект «Посмотри на Владивосток» (LookAtVladivostok.ART) – это восемь лет ежегодной фотоистории Владивостока: восемь фотоконкурсов, составов жюри, фотоальбомов, церемоний. Первый альбом и первая фотовыставка в 2013 году представили 154 фотографии, ровно столько лет тогда исполнилось Владивостоку. Ежегодно в альбом прибавляется по одной фотографии – проект растёт вместе с Владивостоком. За восемь лет издано 11 тысяч фотоальбомов: оранжевый (2012), жёлтый (2013), зелёный (2014), голубой (2015), синий (2016), фиолетовый (2017), красный (2018), чёрный (2019). Альбомы и фотовыставки приурочены к Дню Рождения Владивостока. Фотопроект «Посмотри на Владивосток» славится своим жюри, в состав которого входят самые яркие представители искусства и культуры (Владивосток, Хабаровск, Москва, Санкт-Петербург, Беларусь, Латвия, Грузия, Эстония, Соединённые штаты Америки, Египет, Великобритания, Германия). Ежегодно все фотографии, избранные жюри и представленные в альбомах и на выставках, передаются в фонды Государственного Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева и Приморской государственной картинной галереи.
Марина БОЖКО.
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