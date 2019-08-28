|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 29 Августа, 21:04 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Природный газ идет к новым потребителям Дальнего Востока
Газопровод «Сила Сибири», пролегающий по территории Южной Якутии и Амурской области до Благовещенска, создает предпосылки для газификации новых обширных территорий российского Дальнего Востока, которые раньше природного газа не видели. Мы попросили генерального директора АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» и ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» Георгия ШПЕРЛИНГА рассказать об открывающихся перспективах.
- Георгий Владимирович, что приход «большого газа» меняет для дальневосточных газовиков? Какие планы связаны с этим событием?
- Начнем с того, что газотранспортная система Дальнего Востока изолирована от центральной России. На юге региона есть только одна магистральная труба «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» и единственный центр газодобычи – Сахалинский. А с запуском «Силы Сибири» появится и второй – Якутский, затем и третий – Иркутский. Сахалинский газ сейчас идет через Хабаровск до Владивостока, а якутский и иркутский газ пойдет по Южной Якутии и Амурской области до ЕАО. В итоге, мы решим задачу стабильного обеспечения субъектов ДФО природным газом, а некоторые территории Дальнего Востока получат возможность перейти на новый вид топлива – природный газ. «Газпромом», в частности, разработана программа развития газоснабжения и газификации Амурской области до 2026 года.
Уже идет строительство газораспределительной станции (ГРС) и газопровода-отвода к новому городу Циолковскому, завершено проектирование межпоселкового газопровода от этого населенного пункта до космодрома «Восточный», и получено положительное заключение государственной экспертизы на этот проект. Как следствие, в этом году «Газпром газораспределение Дальний Восток» откроет в Приамурье свой первый строительный участок и приступит к строительно-монтажным работам. Планируется, что в наукоград и на космодром природный газ придет уже в конце 2020 года.
Также мы будем газифицировать жилой район для работников Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), строительство которого ведется в г. Свободном. Следом планируем обеспечить сетевым газом и сам город. Разработка проектно-сметной документации по сооружению к нему межпоселкового газопровода уже закончена, продолжается проектирование газопровода-отвода и ГРС «Свободный».
- Какие приоритеты в деятельности компании вы могли бы выделить?
- Каждый приходящий к нам потребитель важен для нас. Мы ставим перед собой задачу подключить его максимально быстро и с наименьшими затратами. При этом стараемся, чтобы он был доволен тем набором услуг, которые получил, и вел за собой все новых и новых клиентов. Конечно, вместо 100 тысяч небольших потребителей нам было бы удобнее подключить одну ТЭЦ. Однако качество жизни людей при этом улучшится незначительно. Поэтому радуемся всем потребителям и с одинаковой ответственностью подходим к газификации как большого предприятия, так и маленького домовладения.
Если же рассматривать вопрос шире, то в приоритете – объекты, позволяющие диверсифицировать экономику Дальнего Востока, создать в ней новые отрасли. Это, конечно же, Амурский ГПЗ, космодром «Восточный», крупные компании, которые пришли в Приморье. В Хабаровском крае активно ведем газификацию территорий опережающего развития (ТОР), которые должны дать приток инвестиций, создать новые рабочие места и стать инструментом развития региона.
- Уровень газификации дальневосточных регионов пока, к сожалению, серьезно отстает от центральной части страны. Однако ситуация меняется. Чем мы еще приросли за последнее время?
- Говоря о газификации, надо все-таки уточнять, что именно мы подразумеваем. Если мы говорим о доле природного газа в структуре топливного баланса дальневосточных регионов, то этот показатель у нас уже довольно высок. Возьмем, к примеру, Камчатку. Газ там занимает уже треть от общего объема энергоисточников. Или Приморский край, где генерация Владивостока также переведена на «голубое топливо», а значит горожане давно уже не видят темного дыма над головой. За прошедший год мы увеличили объем реализации газа на 3%, и я считаю это неплохим результатом нашей работы. При этом и уголь, и мазут, и дизельное топливо имеют право быть востребованными. Главное, чтобы соблюдался баланс интересов всех сторон, участвующих в процессе.
Если же смотреть с точки зрения населения, то в лидерах – наша основная газоносная провинция Сахалин, где создана разветвленная газораспределительная сеть, к которой мы активно подключаем индивидуальных потребителей. Так что за год довольно хорошо приросли потребителями на островной территории.
В Приморье мы приступили к реализации очень интересного проекта по организации газоснабжения населения. В этом году в Уссурийске подключаем микрорайон Радужный: там появятся порядка 500 первых бытовых потребителей природного газа. Это, я считаю, – большое событие для Приморского края, позволяющее значительно улучшить качество жизни жителей региона.
Масштабные перспективы сейчас у города Большого Каменя. Новый судостроительный комплекс «Звезда» получает газ уже в течение двух лет. В этом году мы газифицируем котельную, которая обеспечивает теплом новый микрорайон судостроителей, а там не за горами и подключение индивидуальных потребителей. По моему глубокому убеждению, люди, живущие в населенных пунктах, мимо которых проходит газовая труба, должны в полной мере ощутить преимущества «голубого топлива».
- Какие регионы наиболее ответственно относятся к партнерству с «Газпромом» и создают внутренние сети максимально синхронно с возведением распределительных газопроводов? Чей опыт, на ваш взгляд, можно было бы взять за основу?
- Вопрос синхронизации – один из ключевых в сотрудничестве между нашей компанией и органами исполнительной власти регионов. В идеале, мы должны завершать каждый свою часть совместных проектов одновременно, однако в жизни так не бывает. Добиться даже полугодового паритета сложно из-за нашей удаленности, трудностей в поставках оборудования с заводов-производителей и многих других причин. В этом году, например, идет «перешивка» Сахалинской железной дороги, и отправка грузов на остров превратилась в настоящую проблему. Тем не менее, по Сахалину у нас совместное выполнение обязательств составляет порядка 97%.
По Приморью эта цифра равняется 80%. Газопроводы, как протяженные линейные объекты строительства, проходят по землям большого количества самых разных собственников, от которых требуется получить все необходимые по закону разрешения. Но мы помним, что три четверти приморской земли является либо федеральной собственностью, либо принадлежит министерству обороны. Поэтому процесс согласования участков для строительства газовых сетей занимает продолжительное время, порой до полутора лет. Это объективная ситуация, с которой надо считаться.
По Хабаровскому краю часть вопросов по подготовке потребителей в населенных пунктах, где у нас стоят давно построенные, но незаполненные газовые сети, мы взяли на себя. Как пример – поселок Матвеевка, который находится возле Хабаровска и уже четыре года стоит без газа, хотя газопровод к населенному пунк- ту подведен. Мы решили больше не ждать и взяли эту работу на себя, делаем проект за счет собственных средств и будем газифицировать населенный пункт сами. Рассчитываем начать строительство уже в этом году. Так что, и здесь ситуация постепенно улучшается.
- Актуальный вопрос – неплатежи. Проблема касается не только граждан, но и корпоративных потребителей. Как вы оцениваете ситуацию? Есть ли, помимо отключений, другие механизмы действенного урегулирования вопроса?
- В большинстве субъектов ДФО у нас полное взаимопонимание и с потребителями, и с властями. Они уделяют самое пристальное внимание вопросу, понимая, что когда у тебя в топливном балансе опять-таки 30% составляет природный газ, то это хорошо. Потому что сетевой газ – это, в первую очередь, вопрос бесперебойности в снабжении энергетики топливом. Это, в свою очередь, облегчает задачу по обеспечению конечных потребителей необходимыми коммунальными услугами. Пристальное внимание работе по урегулированию задолженности уделяют на Камчатке. Еще несколько лет назад она превышала миллиард рублей, а сейчас ее там вообще нет. В Приморье она тоже отсутствует. На Сахалине находится в рамках текущей погрешности.
В Хабаровском крае, к сожалению, ситуация пока далека от идеала. Солнечный, Николаевский, Амурский муниципальные районы по-прежнему не могут отладить платежную дисциплину. Причем население-то платит. Если обращаться к статистике, то порядка 90 % потребителей газа в Хабаровском крае платит своевременно! Однако теплоснабжающие организации только газовикам задолжали более 500 млн рублей. Вопрос долгов за ресурсы, конечно, не простой, проблемы накапливались годами. Мы пытаемся решить их, используя те рычаги, что нам дает законодательство.
- Например?
- В этом году суды в Хабаровском крае приняли решение о привлечении к субсидиарной ответственности учредителя и директора одной из теплоснабжающих организаций Амурского района. Там цифра серьезная – под 100 млн рублей. На наш взгляд, мы создали прецедент как для региона, так и для страны в целом. Таких решений прежде не было. И более эффективного пути пока нет. Пока люди не осознают, пусть и через свой карман, что надо платить, мы из замкнутого круга неплатежей не вырвемся.
Олег КУЛЬГИН
- Природный газ идет к новым потребителям Дальнего Востока
- Рука помощи помогающим
- Coal India нашла интерес на Таймыре
- Газпром бьет рекорды
- Дальневосточники могут сдать биометрию в 234 отделениях банков
- Дальневосточный фонд высоких технологий инвестирует 100 млн рублей в развитие сахалинского производителя ПО для промышленной безопасности
- По результатам аукциона определен объем квот под строительство судов и берегового завода "Русской Рыбопромышленой Компании"
- "Мангазея" может стать якорным инвестором ТОР в Забайкалье
- Холдинг "РЖД" и FESCO соединяют Японию и Европу
- Межгосударственная команда освоит Ключевское
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.