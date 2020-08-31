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04 Сентября 2020, 12:11 | Компании

ННК поздравила ветеранов с юбилеем Великой Победы

Волонтеры поздравили их и вручили им цветы и подарки

75 лет назад в сентябрьские дни 1945 года полным разгромом Квантунской армии была поставлена победная точка во Второй мировой войне. Череда праздничных мероприятий объединила весь Дальний Восток.

В рамках Года памяти и славы Группа ННК в Хабаровском крае поддержала всероссийскую патриотическую акцию «Дальневосточная победа». На двух АЗС ННК в Хабаровске 2 и 3 сентября автовладельцам вручали желто-бело-красные муаровые ленты, символизирующие победу над милитаристской Японией.


 

 Общеизвестно, что символом Великой Победы над Германией является легендарная георгиевская лента, но мало, кто знает, что муаровая лента с колодки медали «За победу над Японией» символизирует окончание Второй мировой. И если на медали «За победу над Германией» Верховный Главнокомандующий «смотрит» на запад, то на медали «За победу над Японией» профиль обращен на восток. Два миллиона советских солдат и офицеров были награждены этой медалью.


 

К юбилею праздника подарки от ННК получили ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и блокадники, проживающие в Кировском районе г. Хабаровска. С помощью волонтеров им доставили цветы и памятные сувениры с символикой Победы 1945-2020, а также подарочные продуктовые карты.


 

 Стоит отметить, что в Группе компаний ННК в знак уважения подвига советского народа всегда чествуют и поздравляют ветеранов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

— Особые слова благодарности в год 75-летия Великой Победы – нашим ветеранам, которые, несмотря ни на что демонстрировали стойкость духа! Ежегодно наша компания принимает участие в акциях, цель которых – сохранить память и правду о Великой Победе. Приятно отметить, что многочисленные клиенты наших АЗС были очень рады получить муаровую ленту на память о героизме наших предков, - рассказали в ННК.


 

Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.

Теги: победа  ветераны  топливо  Хабаровск  подарки  праздник  волонтеры  ННК  авто 


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