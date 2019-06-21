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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 18 Июля, 11:39 |
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Птицеводство на руинах
Птицеводческая отрасль Приморья, еще пять лет назад кормившая и соседей по региону, сегодня фактически «впала в кому». Проблемы начались с момента запуска банкротства компании «Михайловский бройлер», еще пять лет назад самого мощного на Дальнем Востоке предприятия по производству и переработке курицы. За это время активы дважды сменили собственников, но проведенная ими перезагрузка бизнеса не вынесла роста цен на корма и эпидемии птичьего гриппа - настоящего бича отрасли. Власти региона в сложившейся ситуации рассматривают возможность прихода в отрасль новых инвесторов.
В последние годы производство курятины в РФ серьезно опережает спрос на нее. За пять лет объемы выросли более чем нам на треть, а самообеспеченность достигает 98% (экспорт крайне мал). При этом российскую птицу на иностранные рынки не пускают, прежде всего из-за несоответствия ветеринарным требованиям.
Стоит отметить, что в центральной России отрасль начало серьезно трясти еще в конце 2017 года, когда себестоимость производства бройлеров резко выросла: в результате некоторые производители столкнулись с финансовыми трудностями и были вынуждены полностью или частично остановить производство, либо работать в убыток.
«Перенасыщенность рынка мясом, особенно курятиной, усилила конкуренцию и создала тенденцию ухода с рынка ряда предприятий. Цены, которые были на рынке на протяжении 2017 года, для средних и небольших птицефабрик оказались неприемлемыми и зачастую даже не позволяли покрыть затраты на производство», - отмечал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий ВОСТРИКОВ.
Затраты на корма составляют до 60% себестоимости курятины. Если в 2017 году зерно стоило 5-7 рублей за килограмм, то спустя год уже - 8-10 рублей. Оказывает влияние и нестабильность рубля: витаминные добавки и премиксы привязаны к курсу доллара. Например, ввиду ослабления рубля значительно подорожал соевый шрот - основной источник белка в комбикормах. При этом, прилавки торговых сетей в Приморье оказались завалены дешевой замороженной курицей производителей из центральных регионов, которые столкнулись с перепроизводством.
«Тяжелая финансовая ситуация в птицеводстве, сложившаяся в последние годы в Приморском крае, привела к закрытию самого мощного на Дальнем Востоке предприятия по производству мяса птицы - ЗАО «Михайловский бройлер». Основными причинами этого явились: слабая государственная поддержка из регионального бюджета, общая тенденция на российском рынке мяса птицы по снижению стоимости продукции. Последним фактором явился вирус птичьего гриппа, занесенный в апреле прошлого года», - пояснял губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО.
На смену «Михайловскому бройлеру» пришел другой бренд - «Дальневосточная птица». Как следует из названия, владельцы ООО «Дальневосточная птица» и ООО «Торговый дом Дальневосточная птица» рассчитывали обеспечить курятиной не только Приморье, но и соседние регионы.
До недавнего времени птицефабрики группы «Дальневосточная птица» насчитывали в среднем около 1,7 млн бройлеров. Производственную мощность компании обеспечивали две площадки - в Надеждинском районе (производство яиц) и в поселке Заводской, где получают непосредственно мясное сырье. Также «Дальневосточная птица» располагает собственным комбикормовым заводом.
Продукция этих птицефабрик производится под одной торговой маркой - «Дальневосточная птица». Действующие мощности составляли более 2 тыс. тонн продукции в месяц. Вся продукция торговой марки «Дальневосточная птица» реализовывалась через собственную дистрибьюторскую компанию.
Серьезные проблемы у птицеводов начались в прошлом году на фоне роста стоимости зерна, поставляемого преимущественно с Алтая. Кроме того, в декабре Россельхознадзор выявил вирус гриппа птиц в ООО «Торговый дом Дальневосточная птица». Вирус был выявлен при проверке сообщений жителей приморского поселка Заводского о массовом падеже и незаконном захоронении птицы на территории предприятия. По требованию государственной ветеринарной инспекции Приморского края были введены ограничения на реализацию инкубационных яиц и живой птицы с птицефабрики.
Первым под банкротство пошло ООО «Дальневосточная птица», накопившее задолженность перед бюджетом по обязательным платежам в размере 18,563 млн рублей, в том числе 13,281 млн рублей - основной долг (налоги и страховые взносы). Инициатором банкротства выступила Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) №1. Суд ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения сроком на четыре месяца, временным управляющим назначен Игорь ВИТКОВ. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 1 августа.
Дальше - хуже. 6 марта Арбитражный суд Приморского края зарегистрировал заявление ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица» о собственном банкротстве. «ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом), в обоснование которого указало на образовавшуюся кредиторскую задолженность в размере 492,508 млн рублей и отсутствие финансовой возможности ее погашения на протяжении более трех месяцев», - говорится в материалах суда.
В этой ситуации нельзя не отметить оптимизм местной власти, не собирающейся мириться со сложившейся ситуацией.
«В 2019-2020 годы введем дополнительные меры поддержки птицеводства, рассматриваем предложения инвесторов по возможным направлениям, с целью восстановить в 2021 году объемы производства, а в дальнейшем - увеличить», - заверил Олег Кожемяко.
Одним из рассматриваемых вариантов может стать приход иностранных инвесторов - еще в конце прошлого года таиландская компания Charoen Pokphand Foods (CPF, входит в транснациональный конгломерат Charoen Pokphand Group) объявила, что рассматривает Приморский и Хабаровский края как место для строительства свиноводческого комплекса и птицефабрики по выращиванию бройлеров.
CPF работает в России с сентября 2006 года, когда было организовано ООО «Чароен Покпанд Фудс (зарубежные инвестиции)». В 2009 году она запустила в Московской области (Луховицкий район) комбикормовый завод, который поставляет корма и за пределы региона. Кроме того, компания купила два животноводческих комплекса в Луховицком районе и реконструировала их в племенной свиноводческий репродуктор на 2,4 тыс. голов, и свиноводческий комплекс по откорму 20,8 тыс. голов. Компания заявляла о планах до 2020 года инвестировать более $2 млрд в различные проекты, связанные с сельским хозяйством на территории РФ.
Что касается «Дальневосточной птицы», то она на рынок вряд ли вернется - сегодня проще запустить проект «с нуля». Вполне возможно, что к этому рано или поздно придет группа «Русагро», реализующая в Приморье мощный свиноводческий проект с прицелом на рынок Китая.
«Создавать дополнительное производство, я думаю, пока смысла нет, - говорил гендиректор «Русагро» Максим БАСОВ год назад. - Во-вторых, мы сейчас хотим дождаться окончания переговоров между КНР и РФ по поводу открытия рынка (Китая для поставок российской птицы - Прим. авт.). Мы думаем, что рынок курицы будет открыт уже в следующем году. И нам надо понять последствия, потому что они могут быть разными. Не исключено, что может оказаться так, что производить курицу в Приморье будет невыгодно, а надо будет все покупать в Китае. И, наоборот, здесь свинину производить и отгружать в Китай. Мы хотим сейчас понять, как это будет происходить».
Стоит отметить, что в схожей ситуации сегодня оказались производители яйца, последние годы испытывающие серьезный пресс конкуренции со стороны сибирских производителей.
Арбитражный суд Приморского края 8 апреля ввел в отношении ООО «Уссурийская птицефабрика» (основной производитель яйца в Приморье) процедуру внешнего управления сроком на 18 месяцев. Внешним управляющим утвержден Александр КАРЛИН. Рассмотрение отчета управляющего назначено на 12 октября 2020 года.
«Птицеводческая фабрика яичного направления находится также под внешним управлением, за счет принятых мер по закрытию неэффективных затратных корпусов в последние четыре месяца предприятие вышло на безубыточное производство. Рассчитываем к 3 кварталу 2020 года прекратить процедуру банкротства с сохранением существующих мощностей», - сказал губернатор Приморья.
Досье «Дальневосточного капитала": ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица» зарегистрировано в г. Артеме 31 мая 2016 года, ООО «Дальневосточная птица» - 8 июня 2016 года. Уставные капиталы обеих компаний - по 10 тыс. рублей. В начале сентября 2018 года владельцем ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица» стала Юлия КУЗНЕЦОВА, а конечным бенефициаром ООО «Дальневосточная птица» - Владимир КУЗНЕЦОВ. Владимиру Кузнецову также принадлежат ООО «Норфес», ООО «Скалистый берег», ООО «Зерно» (все - Владивосток) и ООО «Надеждинская птица».
Диана БЕЛАЯ
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