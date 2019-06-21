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18 Июля 2019, 10:30 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Скромные успехи опережающего развития

Буквально через три месяца стартовавшим впервые на Дальнем Востоке зонам с особым льготным режимом - территориям опережающего развития (ТОР) - исполнится четыре года

Среди тех площадок, которые оказались в числе первых, была и ТОР «Михайловский», отличавшаяся от других подобных территорий четко определенной сельскохозяйственной специализацией.

Расположенная в сельской местности, сформированная на тех земельных ресурсах, которые служили основой для экономики сельскохозяйственных районов, она стала площадкой для 16 (на день написания статьи) новых производств, которые представили в своих инвестиционных планах его резиденты. Сегодня результаты эти проектов, собственно, и являются оценкой эффективности самого инструмента развития, а также демонстрируют успешность отрасли края и, заодно, рост благосостояния муниципалитетов.

Границы расширяются

С самого начала ТОР «Михайловский» была на фоне остальных дальневосточных ТОРов одной из самых активно освещаемой в публичном пространстве площадок, обращавшей на себя внимание, в том числе, потенциальных инвесторов. Не все из этих инвесторов предпочли стать резидентами, но их число, хоть и не так быстро, но все же стабильно росло. Даже июнь этого года пополнил реестр двумя новыми проектами, а с начала этого года статус резидентов получили 6 компаний. Впрочем, в прошлом году в этом списке были потери - двух резидентов через суд лишили их статуса за неисполнение взятых на себя обязательств. Наблюдатели не исключают, что эта практика не ограничится прошлогодними потерями, ведь активность в реализации некоторых проектов пока остается практически незаметной.

Например, компания «Ти Эйч Рус Приморский», намеревавшаяся реализовать крупный проект по строительству молочного комплекса, до сих пор разбирается с границами выделенных ей земельных участков. К реализации самого проекта она пока не приступила, хотя резидентом стала еще в сентябре 2017 года. Именно под этот проект режим ТОР был распространен на Яковлевский район, где и была выделена инвестору земля.

За эти четыре года границы ТОР «Михайловский» существенно расширились, включив в себя некоторые территории пяти сельских муниципалитетов. Первоначально их было только три. При этом степень инвестиционной активности со всеми ожидавшимися бонусами в виде дополнительных денежных поступлений в местные бюджеты, новых рабочих мест и попутно улучшенной инфраструктуры существующих населенных пунктов, расположенных вблизи объектов строительства, существенно разнится. У ТОР с самого начала были два якорных резидента - компания «Мерси Трейд» и компания «Русагро». Оба резидента заявили о реализации крупных проектов в области свиноводства и получили в этой связи, помимо налоговых льгот, новые объекты инфраструктуры, обещанные и профинансированные бюджетом.

Бюджет почувствовал разницу

Впрочем, по большей части, новая инфраструктура строилась для объектов только одного резидента - компании «Русагро». Все они расположены на территории Михайловского района, и именно этот муниципалитет может сегодня послужить образцом для первых оценок предложенной стратегии развития регионов и муниципалитетов через создание ТОР. При этом стоит отметить, что на момент написания статьи объекты «Русагро», по словам специалистов, официально не были сданы в эксплуатацию, строительство некоторых из них продолжается. Соответственно, и производственной деятельности там пока нет. Тем не менее, некоторые результаты муниципалитетом получены.

Собственно, все результаты, связанные с ростом доходов местного бюджета, от этой ТОР в Михайловском районе обеспечены обособленными подразделениями различных строительных компаний. Муниципалитету пришлось пройти через сложный период неплатежей НДФЛ в 2017 году в его бюджет, когда большинство строительных компаний просто игнорировали территорию, на которой работали, перечисляя все налоги по месту регистрации головного офиса. Но после вмешательства в ситуацию краевых властей, вынесших этот вопрос на более высокий уровень обсуждения, ситуация стала постепенно меняться. И уже 2018 год в этом отношении был совсем другим. Подрядчики-строители стали открывать обособленные подразделения в обязательном порядке на территории, где шли стройки, что обеспечило существенный рост доходов в бюджет района. И муниципалитет по итогам прошлого года даже смог справиться со своей многолетней проблемой, доставшейся действующей администрации в наследство от прошлых лет - кредиторской задолженностью в 58 млн рублей. В нынешний год он вошел без этого тяжелого обременения.

Мимо сел

Но если с поступлениями налогов ситуация явно улучшилась в Михайловском районе, то новая инфраструктура для ТОР, как уже отстроенная, так и строящаяся еще, практически совсем обошла населенные пункты. На сегодняшний день полностью завершено строительство электросетей в ТОР «Михайловский», причем не только на площадках в этом районе, но и в других. «Проблемы с подключением резидентов к электричеству уже нет», - отмечают специалисты, курирующие вопросы инфраструктуры. Да и в самом Михайловском районе говорят, что «энергетики лучше всех поработали». В рамках созданной энергоинфраструктуры для ТОР «Михайловский» сельскохозяйственный кластер получил две подстанции 110 кВ - «Агрокомплекс» и «Ключи», две подстанции 35 кВ - «Дубки» и «Ленинское», также энергетики построили более 110 км ЛЭП разного класса напряжения.

В то же время, новенькие линии электропередач не принесли улучшения селам с их дряхлеющей инфраструктурой - проложены они вдали от них, прямо по полям, никак не затронув дома людей. Подобная ситуация складывается и с прокладкой газопровода для подключения производственных объектов к газу. «Подключение домов населения к газу не продумано совсем», обращают внимание на эту ситуацию в муниципалитете. К тому же, эти работы по подведению газа к территории опережающего развития идут крайне медленно. И когда будут завершены, никто в районе не знает. Неоднозначно оценивают там и ситуацию со строительством дорог. С одной стороны, некоторые дороги в Михайловском районе уже построены, с другой - села и от этого мало выиграли. К тому же, новенькая дорога в Михайловском районе местами уже успела прийти в негодность.

Построены дороги и в Спасском районе к строящемуся новому, третьему по счету, свинокомплексу другого якорного резидента этой ТОР - компании «Мерси Трейд». «Дороги, которые они запрашивали, в основном построены, - говорят специалисты, - в дальнейшем строительство дорог будет продолжено, как только начнется строительство четвертого свинокомплекса этого инвестора». Кстати, в этом году в рамках ТОР «Михайловский» компания «Мерси Трейд» запустила комбикормовый завод.

Зависли в ожиданиях

Помимо якорных резидентов, в ТОР «Михайловский» реализуют свои проекты и другие компании-резиденты. Но реально результаты есть только у двух из них, оба - овощеводческие. Речь идет о компании «Зодчий», уже реализовавшей свой небольшой проект и сегодня выращивающей на 9 гектарах клубнику, и о новом проекте по строительству крупного тепличного комплекса компании «НК Лотос», ставшей резидентом всего год назад. Строительство теплиц идет ускоренными темпами. В целом проект «НК Лотос» будет осуществляться в три этапа - по 10 тысяч гектаров теплиц ежегодно. Запуск первого этапа запланирован уже на четвертый квартал 2019 года.

В прошлом году список резидентов ТОР пополнили иностранные компании. Австралийская компания KANGROW намерена реализовать проект в области молочного животноводства, производством молока планирует заниматься китайская компания Zhong Ding Dairy Farming. Но пока эти инвесторы заняты только проектированием. И когда этот этап будет завершен, никто сказать не может. Ведь статус резидентов они получили еще весной прошлого года.

Новинкой этого года стало появление среди резидентов иностранных инвесторов с исключительно растениеводческими проектами, например, китайская компания Legend Agro, которая планирует выращивать сою. Стоит отметить, что китайские компании и без льготных налоговых условий всегда проявляли интерес к выращиванию на приморских землях сои. В Приморье уже много лет работают такие компании. Именно поэтому в последние годы приоритеты были отданы инвесторам с животноводческими проектами.

Кроме того, в этом году статус резидента ТОР «Михайловский» получили компании, предложившие проекты по производству кормов, различных кормовых и витаминных добавок и других продуктов переработки растениеводческой продукции. Появились также логистические компании, готовые строить склады и прочие объекты для хранения зерна.

Сегодня специалисты с уверенностью рассказывают, фактически, только о четырех инвесторах, финансирующих строительство новых производств в рамках ТОР «Михайловский», два из которых - якорные резиденты с животноводческими проектами. Остальные, пополнившие реестр, - это пока только ожидание инвестиций. «Такой активности действующих резидентов, как нам хотелось бы, к сожалению, нет, - говорят специалисты в крае. - Исключение составляют только четыре проекта. Есть различные проекты по переработке, логистические проекты и тому подобное, но все они хотят выращивать сою». А вот с этим особых проблем в крае нет. 

Елена АБАШЕВА

Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2019 год.  
 

Теги: ТОР  Дальний Восток 


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