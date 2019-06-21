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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 18 Июля, 12:17 |
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Продавать правильно. И прибыльно
Одна из задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - расширение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков. В Приморском крае этому вопросу и раньше уделялось большое внимание, а с 2019 года регион стал участником программы «Выращивание» под эгидой федеральной Корпорации МСП. Важно, что у небольших приморских предприятий есть существенное преимущество - близость к новым центрам экономического роста в рамках территорий опережающего развития.
Крупные инвестпроекты, начатые в Приморском крае, должны стимулировать развитие средних и малых предприятий. Одним из таких стимулов является участие субъектов МСП в закупках товаров, работ и услуг для нужд крупных компаний. Но часто небольшим компаниям сложно самостоятельно разобраться в тонкостях законодательства о закупочных процедурах. Именно поэтому в 2019 году Приморский край включился во всероссийскую программу Корпорации МСП «Выращивание», в рамках которой предприятиям малого и среднего бизнеса помогают принимать участие в закупках крупнейших компаний и госкорпораций, таких как «Российские железные дороги», «Дальневосточная энергетическая компания», «Ростелеком», «Примавтодор», Дальневосточный федеральный университет и многих других.
- Специалисты будут консультировать предпринимателей, помогать в оформлении конкурсной документации, подбирать закупки для возможного участия. То есть, окажут индивидуальное, точечное сопровождение, чтобы вывести небольшое предприятие на новый уровень. Мы планируем, что уже в этом году эти услуги начнут предоставляться бесплатно на базе Центра поддержки предпринимательства Приморского края, - подчеркнула руководитель краевого департамента экономики и развития предпринимательства Наталья НАБОЙЧЕНКО.
Отметим, что предприниматели Приморья активно участвуют в закупках и таким образом расширяют рынки сбыта своей продукции. Если в 2017 году договоры с крупнейшими заказчиками заключили более 500 малых и средних предприятий, то в 2018 году их число выросло больше чем в два раза - до 1,2 тысяч.
Разговор без посредников
Для того, чтобы субъекты МСП лучше ориентировались в деталях закупочных процедур и могли соответствовать требованиям крупнейших заказчиков, в Приморье регулярно проводятся бесплатные семинары для тех, кто хочет поучаствовать в гозакупках. Обучающие мероприятия организованы администрацией Приморского края совместно с федеральной Корпорацией малого и среднего предпринимательства (АО «Корпорация МСП»).
На семинарах представителей бизнеса знакомят с действующими программами поддержки и кредитными продуктами для участников государственных и корпоративных закупок, а также рассказывают о нюансах участия в закупочных процедурах. Но главное - у участников есть возможность пообщаться непосредственно с теми сотрудниками крупных компаний, кто отвечает за проведение закупочных процедур. В свою очередь, представители госкомпаний, участвующие в семинарах, отмечают: закупка товаров или услуг у малых и средних предприятий, как правило, позволяет не только сэкономить деньги заказчика, но и снизить долю закупок у единственного поставщика.
Досье «Дальневосточного капитала": Закупки российских госкорпораций регулируются федеральным законом №223-ФЗ и постановлением правительства РФ №1352, согласно которым 18% товаров и услуг должны приобретаться у предприятий малого и среднего бизнеса. Действие закона №223-ФЗ распространяется на государственные корпорации и государственные компании; субъекты естественных монополий; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере ЖКХ; государственные унитарные предприятия и муниципальные унитарные предприятия; автономные учреждения; хозяйственные общества с госучастием в уставном капитале свыше 50%.
По итогам 2018 года в целом по России объем закупок у МСП составил 3,058 трлн рублей при расширении номенклатуры до 362 тысяч позиций. В 2017 году эти показатели составляли 2,098 трлн рублей и 161,7 тысячи позиций. АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» обеспечение доступа к закупкам на территории ДФО выделяет в отдельное направление работы с поставщиками. По прогнозам, на Дальнем Востоке в 2019 году объем закупок должен превысить 137 млрд рублей.!!!
Благодаря серии обучающих семинаров на тему «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по федеральному закону №223-ФЗ» представители малых и средних предприятий смогли узнать о возможностях и о мерах поддержки участников закупочных процедур, а также пообщаться с сотрудниками крупнейших федеральных компаний-заказчиков. Бизнесмены получили подробную информацию об этапах прохождения закупочной процедуры, узнали, как работать на электронных торговых площадках, а также разобрали успешные примеры и наиболее распространенные ошибки.
- Во время обучения слушатели получают готовый алгоритм участия в закупках по новым правилам. Это позволит предприятиям малого и среднего бизнеса расширить рынки сбыта своей продукции и услуг, стать поставщиками для госучреждений, крупнейших госкорпораций, - отмечает директор Центра поддержки предпринимательства Приморского края Виктория ПЕТРОВА.
Добавим, что организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупки товаров, работ, услуг заказчиками, определяемыми правительством РФ, у малых и средних предприятий, является одной из основных задач Корпорации МСП. Корпорацией сформирована двухуровневая система контроля в части обеспечения доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков, которая предусматривает организацию и проведение Корпорацией МСП оценки соответствия в отношении 675 конкретных заказчиков федерального уровня и мониторинга соответствия в отношении 526 отдельных заказчиков федерального уровня; а также проведение региональными властями оценки соответствия в отношении 300 региональных заказчиков. Номенклатура товаров, работ, услуг, закупка которых планируется у субъектов МСП указанными крупнейшими заказчиками, а также сроки и объемы такой закупки отражены в отдельных разделах планов закупок товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков в соответствии с утвержденными такими заказчиками перечнями товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов МСП.
ТОРы и нацпроекты - шанс для МСП
На протяжении последних лет предприятия МСП Приморья формируют около 40% валового регионального продукта. Сегодня край занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке по количеству субъектов малого и среднего бизнеса (более 90 тысяч предприятий) и численности занятых в них работников (270 тысяч человек). Таким образом, участие малых и средних предприятий в реализации крупных проектов - это стабильный заработок для десятков тысяч приморцев. Кроме того, доля продукции, произведенной субъектами МСП, в общем объеме валового регионального продукта, является одним из показателей государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы.
Дополнительным стимулом для развития малого и среднего предпринимательства в Приморье становится появление новых крупных производств на территориях опережающего развития. По мнению властей региона, наиболее перспективной точкой приложения сил приморских предпринимателей сегодня является промышленный парк рядом с площадкой суперверфи «Звезда», где будет подготовлена необходимая инженерная инфраструктура. Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО неоднократно высказывал уверенность в том, что приморские компании могут и должны стать производителями продукции для оснащения судов, которые строятся на «Звезде».
Новое «окно возможностей» открывается для приморского бизнеса в связи с началом реализации национальных проектов. Неслучайно на конференции предпринимателей «Бизнес у моря» в мае 2019 года первый вице-губернатор Приморья Вера ЩЕРБИНА обратилась с призывом к бизнесменам края активно подключаться к работе по реализации приоритетных национальных проектов. Каждый из них предполагает солидное федеральное софинансирование, и руководство Приморья хочет, чтобы эти деньги оставались в регионе и помогали развиваться местным предприятиям. Возможность заработать у приморских компаний есть и на поставке оборудования и монтажных работах для реализации губернаторского проекта «1000 дворов», на который из краевого бюджета выделяется 1,2 млрд рублей ежегодно.
- Мы приветствуем любые ваши предложения, которые помогут всем нам достигнуть конкретного результата. Мы можем инициировать внесение изменений в федеральное законодательство. Инициатива приветствуется, - подчеркнула Вера Щербина.
Досье «Дальневосточного капитала": 7 мая 2018 года президент России Владимир ПУТИН подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», во исполнение которого позднее были утверждены новые национальные проекты, разработанные по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».
Александр САЛКОВ
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