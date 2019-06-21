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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 18 Июля, 12:17 |
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Артем будет производить пенокерамику
Презентовала его местная, то есть сочинская, компания ООО «Изолайт», являющаяся эксклюзивным представителем в России и странах СНГ китайской компании «Hubei Xishui Kemei Machinery», являющейся крупным производителем пенокерамического оборудования. Уже пять лет, из шести своего существования, «Изолайт» продвигает в России производство пенокерамики - материала, мало использовавшегося ранее в России, но весьма перспективного. Приморье стало площадкой, где будет осуществлено строительство нового такого предприятия - одного из семи, которые, в соответствии со стратегией компании, должны появиться в стране до 2029 года.
Материал будущих строек
До 2014 года компания «Изолайт» успешно занималась поставками китайской пенокерамики на строительный рынок РФ. Этот товар оказался довольно востребованным отечественными строителями. Однако очередной финансовый кризис подсказал, что импорт этого материала стал нецелесообразным, а вот производить его у нас - и для своих внутренних потребностей, и на экспорт - очень выгодно.
Директор компании «Изолайт» Александр НИКИШИН считает, что этот материал, с учетом его характеристик, прекрасно подходит для широкого применения в строительстве в холодных дальневосточных регионах страны. Биография руководителя связана с Камчаткой, где он закончил вуз и затем внедрял применение в строительстве композитных материалов. Поэтому он хорошо знает, что у нас перспективно.
Универсальность пенокерамики значительно снижает сметную стоимость строений при повышении их эксплуатационных свойств. Важной особенностью производства пенокерамики является то, что сырьем для нее могут служить шлаковые отходы, пустая порода, речной ил, керамический бой и т.д. Для выпуска продукции приморским предприятием предполагается использовать донный ил, отходы карьерных разработок и промышленных предприятий, сокращая их и снижая деградацию окружающей среды.
За последние несколько лет с использованием пенокерамики, поставленной компанией, на Дальнем Востоке реализовано несколько проектов. В ближайшее время этот материал по уже достигнутому соглашению найдет применение в реализации нового инвестпроекта по развитию поселка «Радужный» в районе Уссурийска. Предполагается, что сначала комплекты для жилой застройки из этого материала будут завозиться из Китая, а после ввода в строй завода в Артеме - с этой местной производственной базы.
Уложиться за два года
На вопрос, почему решено построить мощности вблизи Владивостока, руководитель компании ответил так:
- На это решение повлияли две группы факторов.
Во-первых, и Дальневосточный регион, и Приморский край в частности, являются в средне- и долгосрочной перспективе весьма привлекательным рынком для такого материала как пенокерамика, поскольку климатические условия региона позволят застройщикам в полной мере оценить преимущества использования ее в строительстве, реконструкции и ремонте. По нашему мнению, регион будет поступательно развиваться, что формирует для проекта устойчивые возможности для реализации всей линейки продукции.
Во-вторых, очень удобна близость Владивостока к Китаю. Мы проанализировали темпы и объемы роста строительной индустрии нашей страны в течение последних двадцати лет и можем с уверенностью сказать, что в среднем эта отрасль показывает рост. Однако в этом возрастающем тренде случаются кратковременные спады, которые очень болезненно отражаются на бизнесе производителей строительных материалов. Поэтому в рамках плана управления рисками и в целях распределения и снижения коммерческих рисков, мы глубоко проработали возможности экспорта нашей продукции в Китай, где пенокерамика уже довольно известна и пользуется большим спросом.
Себестоимость производства продукции у нас значительно ниже, чем на территории Китая, что позволяет нам предложить на китайский рынок пенокерамику по привлекательной цене, а удобная логистика региона позволит снизить транспортные расходы и сократить сроки поставок. Таким образом, мы можем экспортировать продукцию высокого передела с большой долей добавленной стоимости, которая в этом случае остается в российской экономике.
В КНР этот материал широко применяют уже не только в гражданском строительстве, но и в различных инфраструктурных проектах, при строительстве дорог в составе шумозащитных барьеров, а также в обкладах трубо- и продуктопроводов - благодаря его теплоизоляционным свойствам и химической инертности.
Цена, с которой материал появится на внутрироссийском рынке, по расчетам не будет превышать 12 тыс. рублей с учетом НДС за один кубометр продукции, что позволит застройщикам снизить сметную стоимость строительства зданий не менее чем на 20%. Экспортная цена будет аналогична, но в валютном выражении.
Производство будет соответствовать всем нормам природоохраны и национального проекта «Экология». Общая производительность кластера составит свыше 250 тыс. куб. метров пенокерамики в год. Штат компании, обслуживающей комплекс, составит около 200 человек, набранных из местного населения. Свои специалисты будут обучены в Китае, а несколько китайских будут привлечены только на этапе пусконаладки импортного оборудования. При 100-процентной реализации выпускаемой кластером продукции возможна ежегодная выручка около 3 млрд рублей.
Досье «Дальневосточного капитала": Предполагается, что объем инвестиций в керамический кластер «Владивосток» консолидированной компании ООО «Изолайт» должен будет составить свыше 5,2 млрд рублей, в том числе около 3,8 млрд - затраты на основное производственное оборудование. Проектом предусматривается строительство производственного комплекса площадью 39 тыс. кв. метров, административного здания площадью 4,5 тыс. кв. метров, инфраструктуры МТО, линии подготовки сырья и финишной обработки продукции. В основе производства будет комплект оборудования компании «Hubei Xishui Kemei Machinery Co. Ltd.», в который входят четыре туннельные печи для обжига пенокерамики длиной 320 метров каждая. Технология в качестве топлива предусматривает использование магистрального газа.
Планом реализации проекта выход строителей на площадку предполагается уже в четвертом квартале этого года. Общая длительность строймонтажа, монтажа оборудования и его пуско-наладки оцениваются в компании в 12-16 месяцев. Завершить строительные работы и запустить производство предполагается в первом-втором квартале 2021-го года.
Что эти сроки будут выдержаны, у руководства компании есть определенная уверенность.
- На данный момент окончательный пул инвесторов находится в стадии формирования, мы активно проводим переговоры как с частными, так и с институциональными инвесторами, в том числе - с фондами прямых инвестиций, - сказал Александр Никишин. - Ведутся переговоры и с банками. Мы держим конструктивный диалог со Сбербанком России и Банком Харбина, которым наш проект оказался интересен. Поскольку он очень капиталоемкий, решение вопросов по объемам финансирования различными инвесторами требует времени. Но сами эти переговоры сегодня не тормозят проект. Пока же в него вкладываются собственные деньги - на проектирование, решение проблем инфраструктуры и правовых вопросов. Кстати, в рамках VI российско-китайского ЭКСПО, проводившегося в Харбине с 15 по 19 июня этого года, наш проект был представлен среди инвестиционных проектов Приморского края, и по итогам этого мероприятия мы наметили программу встреч с китайскими инвесторами, которые тоже проявили интерес к нашему проекту.
Известно, что недалеко от будущего предприятия в районе поселка Кипарисово имеется крупное месторождение отличного сырья для стекольной промышленности, и в последние годы в крае прорабатывались вопросы производства близкого по свойствам к пенокерамике пеностекла. Возможно ли в развитие инвестпроекта второй очередью наладить производство и этого материала?
Нет. В компании считают, что это и не перспективно, поскольку пеностекло в строительстве в основном используется как утеплитель.
Пеностекло, как материал, значительно отличается от пенокерамики. Оно изготавливается из стекольного порошка на базе вторсырья, основой которого является диоксид кремния или кремнезем. А основой пенокерамики служит глинозем, тоесть. алюмосиликатные минералы группы полевых шпатов или глины.
Благодаря тому, что технология производства пенокерамики использует первичное сырье, себестоимость у нее значительно ниже, а, следовательно, и цены на этот материал тоже значительно ниже, чем на пеностекло. Кроме того, пенокерамика является более прочным материалом и обладает большей огнеупорностью. Перспективы ее использования в строительной индустрии за счет универсальности значительно шире, и она в любых проектах с выгодой может заменить использование пеностекла.
В общем, есть серьезная надежда, что всего через два года в Приморье появится свой инновационный экологичный материал - пенокерамика.
Виктор КУДИНОВ
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