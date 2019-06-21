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Четверг| 18 Июля, 12:17 |
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Новый масштаб "Радужного"
Прежде всего, конечно, как считают эксперты по недвижимости, это - место, место и еще раз место. И только затем - цена квадратного метра, качество, сроки строительства и т.д. Так вот, что касается места, то строительство микрорайона «Радужный» в городе Уссурийске у потенциальных покупателей квартир изначально не вызывало особого энтузиазма - практически в чистом поле в нескольких километрах от юго-восточных окраин города, вблизи объездной дороги. Однако на сегодня в этом жилом районе в 13 домах и в коттеджной застройке проживает порядка 320 семей или более 1 000 человек. Для них построено более 25 000 кв. метров жилья. А в перспективе поселок должен вырасти в десять-пятнадцать раз.
Успешное начало
К строительству микрорайона «Радужный» местная компания ООО «ЮгСтрой» приступила в начале 2015 года. Проектом предусматривалось на девяти участках площадью свыше 78 га возвести многоквартирные трехэтажные секционные дома, таунхаусы и коттеджи, а в перспективе - школу на 640 учеников, два детских сада на 455 мест, объекты здравоохранения, спортивные и досуговые центры.
Инициатор, автор проекта и руководитель строительства, предприниматель Александр СИДОРЕНКО, презентуя тогда начало «Радужного» в администрации Приморского края, отмечал, что главная особенность этого проекта в том, что он должен обес- печить доступным жильем уссурийцев, которые решатся участвовать в долевом строительстве в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи».
Для строителей ее условия были очень жесткими - обеспечить ввод жилья в Приморье из расчета 35 000 рублей за 1 кв. метр с готовностью квартир «под отделку». В дальнейшем, по завершении строительства, застройщикам было обещано из федеральных средств погасить их затраты на инженерную инфраструктуру проекта - это еще по 4 000 рублей за «квадрат».
Условиями договора с краевой администрацией «ЮгСтрой» взял на себя обязательства построить и сдать в эксплуатацию 25 000 кв. метров жилья эконом-класса.
В первые месяцы строительства «Радужного» по программе ЖРС заключать договоры на долевое строительство могли только уссурийцы, доказавшие свою принадлежность к ряду социально защищенных государством категорий населения, которые могли рассчитывать на помощь государства в приобретении жилья эконом-класса, и внесенные в соответствующие муниципальные списки. Однако вскоре стало ясно, что желающих среди них под этот проект недостаточно - многих переманили другие проекты и городские территории. И поэтому уже в начале июня 2015 года «ЮгСтрой», по согласованию с краевой администрацией, сообщил о готовности заключать договоры долевого участия с желающими и из других муниципальных образований, соответствующими 13 льготным категориям. И этой возможностью смогли воспользоваться жители не только соседних районов и городов, но и Владивостока, которым тоже приглянулся уютный поселок.
В рамках программы «ЖРС» дольщикам предлагались квартиры в трехэтажных домах от 1,7 млн рублей и коттеджи - от 2,4 миллиона.
Досье «Дальневосточного капитала": Программа «Жилье для российской семьи» была принята в РФ в 2014 году и должна была действовать по 2019 год включительно. Однако многие регионы вынужденно отказались от ее реализации по причине отсутствия возможности обеспечить невысокую себестоимости строительства - не выше 80% среднерыночной. В Приморье успешно были реализованы два проекта в рамках программы «ЖРС». В том числе - уссурийский микрорайон-поселок «Радужный». Еще один оказался в долгостроях, и последний из четырех просто провален застройщиком.
Предполагалось, что ключи от квартир первые новоселы смогут получить уже в конце года. Однако сдача несколько задержалась. Первый квартал трехэтажных домов для 120 семей в «Радужном» был введен в конце первого полугодия 2016 года. Праздник в честь этого события состоялся 2 июля. На нем новоселы получали ключи, выступали губернатор, глава города и другие гости, работала ярмарка, проводились игры и различные конкурсы, в ходе которых, кроме обычных призов, разыгрывались скидки на приобретение жилья для желающих купить его в следующих строящихся домах.
При этом губернатор отметил, что особым успехом он считает то, что застройщику удалось не выйти за пределы заявленной в начале строительства цены, и она для покупателей оказалась в два раза меньше, чем на приморском рынке предлагали другие застройщики.
Надо сказать, что на сегодня квартиры и коттеджи «Радужного» появляются на вторичном рынке уже по цене более 60 тысяч рублей за 1 кв. метр. А у застройщика цена коммерческого, а не программного, «квадрата» теперь на уровне около 52 тысяч рублей.
Особую ценность «Радужному» с самого начала придала комплексность проекта. Помимо жилья и социальной инфраструктуры, он предусмат- ривал создание зоны занятости, где жители микрорайона могли бы найти себе работу, и рекреационно-парковую зону. Когда проект территориально вырос до 400 га, то уже 200 га было решено пустить под жилую застройку и 120 га - под зону отдыха.
Вблизи находится база отдыха «Южная». Несколько маршрутов общественного транспорта поддерживают сообщение микрорайона с другими частями города. Имеются вся необходимая инженерная инфраструктура и современная связь, обеспечивается закрытость жилого пространства и его безопасность. А праздничные мероприятия, на которые приглашаются и гости со всего края, служат сплочению самих жителей «Радужного».
Территория поселка комфортна и удобна для поддержания здорового образа жизни. Появилась здесь и какая-то размеренность быта. Особый плюс - хорошая экология. Безусловно, поначалу у новоселов были трудности, но сегодня они, в основном, уже преодолены. Одним из видов занятости здесь стало производство рулонных газонов.
Еще в начале строительства застройщик заявил, что своей миссией считает «не продажу квадратных метров, а создание нового образа жизни и комфортной среды обитания»! И похоже, что это у него получается.
Впереди предстоит рост
Новый проект развития территории микрорайона «Радужный» предполагает довести количество жителей здесь до 15 000. При этом особенный акцент решено сделать на строительстве индивидуального жилья. Для этого, в частности, будут использоваться инновационные для Приморья домокомплекты из пенокерамики и традиционные материалы. Будет продолжена и удобная квартальная застройка малоэтажными многоквартирными жилыми домами.
Рядом с базой отдыха «Южная» и уже действующим питомником декоративных растений предполагается построить агродеревню. А на противоположном от них краю застройки появится бизнес-зона на 1 000 рабочих мест.
Инвестпроектом предусмотрено строительство в «Радужном» еще нескольких детских садов, трех школ, медицинского центра, дворца летних видов спорта, аквапарка, этно-деревни народов России, здания выставки-ярмарки сельхозпроизводителей, крупного многофункционального здания. Рядом с федеральной дорогой должны появиться объекты придорожной инфраструктуры, а в бизнес-зоне планируется построить большой тепличный комбинат, и будет развиваться транспортно-логистический комплекс.
Чтобы все это построить, требуются миллиарды рублей инвестиций, которые застройщику еще надо привлечь. В настоящее время генеральным инвестором проекта является ББР Банк, ряд банков предложили для будущих жителей «Радужного» льготные ипотечные кредиты.
Александр Сидоренко отметил, что уже давно были сделаны расчеты по строительству теплиц, а благодаря содействию Ассоциации тепличных хозяйств России были найдены и партнеры, которые берутся возводить теплицы на территории 18 га. Есть интерес инвесторов к строительству туристических объектов, аквапарка. Перспективы проекта однозначно высоко были оценены на инвестиционном форуме в Сочи в середине февраля.
В июне Инвестиционное Агентство Приморского края в числе других представило инвестпроект комплексного жилого района «Радужный» на VI Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине. Китайские бизнесмены проявили заинтересованность на презентации приморских проектов, и инвесторы из КНР, вероятно, смогут принять участие в развитии «Радужного». На этой территории им предлагается внести свой вклад в строительство гостиниц, бизнес-центров, различных туристских и рекреационных объектов, новых предприятий.
Уже построенные кварталы дают хорошее представление, как будет выглядеть после завершения строительства и вся остальная территория. Кроме того, оценки и жителей, и тех, кто здесь бывал проездом, сформировали очень хорошее общественное мнение. Но найти в относительно короткие сроки реализации проекта тысячи семей будущих новоселов, пожалуй, - особенно тяжелая задача. А успешное ее решение очень важно для снижения себестоимости строительства и формирования доступных цен для людей с невысокими доходами. Важна и возможность реализации здесь целевых жилищных программ, которые отдают предпочтение наиболее дешевым «квадратам».
Виктор КУДИНОВ
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