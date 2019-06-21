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20 Июня 2019, 17:30 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Аквакультура выходит из тени

Уже несколько лет подряд рыбохозяйственный комплекс РФ демонстрирует положительную динамику по всем ключевым экономическим показателям

Так, производство продукции аквакультуры в прошлом году выросло на 5,6% по сравнению с 2017 годом и достигло 232 тыс. тонн. Самые высокие темпы роста, как и годом ранее, были достигнуты в Дальневосточном округе (+34,3%). При этом лидером внутри региона стал Приморский край, предприятия которого в 2018 году увеличили объемы производства продукции на 38%, до 13,2 тыс. тонн. 

Еще недавно вклад морской аквакультуры в экономику Приморья был достаточно скромным. В 2016 году в РФ был принят закон, призванный снять ограничивавшие ее развитие административные барьеры. Вступление в силу документа уже дало первые результаты. В 2017 году на территорию пришли первые крупные иностранные инвесторы, а в 2018 году начал работу специальный интернет-сервис по предоставлению морских участков для аквакультуры.

В 2018 году в Приморье добыто почти 4 тыс. тонн приморского гребешка, 2,4 тыс. тонн дальневосточного трепанга, 733 тонны тихоокеанской мидии, 1,2 тыс. тонн устрицы, 4,6 тыс. тонн японской ламинарии, 155 тонн морского ежа и 15 тонн прочих беспозвоночных.

Ввод новых площадей под выращивание рыбы и морепродуктов позволит создать новые рабочие места и серьезно увеличить производство продукции.

Всего к настоящему времени в акваториях РФ рыбоводам предоставлено в пользование более 3,7 тыс. участков общей площадью около 500 тыс. га. Наибольшая площадь акватории для аквакультуры предоставлена в Уральском федеральном округе (235 тыс. га) и на Дальнем Востоке (85,2 тыс. га). В отношении еще боле 660 участков площадью 48 тыс. га ведутся подготовительные работы по организации аукционов и конкурсов. В настоящее время 90 приморским хозяйствам аквакультуры предоставлено 268 рыбоводных участков общей площадью более 65 тыс. га. 

«Ты туда не заплывай…»

В заливе Петра Великого около 85 тыс. гектаров занимают особо охраняемые природные территории (ООПТ), значительная часть из них - это памятники природы регионального значения, находящиеся в ведении Приморского края (утверждены решением исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 29.11.1974 г. No 991).

В период с 1994 по 2003 годы администрацией Приморья принимались решения о закреплении за пользователями Приморского края рыбопромысловых участков, в том числе расположенных на акватории ООПТ.

В настоящее время на акваториях ООПТ находятся 17 рыбоводных участков общей площадью около 4,4 тыс. га, сформированных до 2013 года (до вступления в силу Федерального закона об аквакультуре No 148-ФЗ), на которых осуществляет деятельность 10 предприятий в соответствии с заключенными с Росрыболовством договорами пользования на период до 2030-2031 гг. 

«Необходимо приведение нормативных правовых актов Приморского края, регламентирующих отношения в сфере ООПТ, находящихся во внутренних морских водах, в соответствие с действующим законодательством и внесение изменений, позволяющих осуществление товарной аквакультуры и рыболовства на ООПТ», - отмечал глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО в отчете Законодательному собранию региона. 

«Я считаю, что по ООПТ регионального значения регулирование должно происходить внутри субъекта: субъект территорию учредил, он знает, для чего. Надо, естественно, советоваться с общественностью, учеными, но регулирование должно проводиться внутри субъекта. Сейчас там есть некоторые преграды со стороны Минприроды РФ, они, я считаю, носят искусственный характер. Надо право предоставить субъектам», - объяснял полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.

Болевые точки определены

Сегодня местной властью определен ряд первоочередных проблем, требующих решения на федеральном уровне.

«Во избежание конфликта интересов хозяйствующих субъектов в части предоставления рекреационных услуг и ведения рыбохозяйственной деятельности в части рыбоводства (аквакультуры), необходимо внести изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2007 г. No 230 «О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона» в части внесения дополнений о согласовании условий использования водного объекта рыбохозяйственного значения с Федеральным агентством по рыболовству и критериях, при которых в согласовании должно быть отказано», - говорит губернатор Приморья. 

В целях снижения стоимости рыбопродукции, доставляемой с Дальнего Востока в центральные регионы страны, власти Приморья предлагают рассмотреть возможность субсидирования железнодорожных перевозок продукции из водных биоресурсов вплоть до нулевого тарифа, как на перевозку рефрижераторными секциями, так и на перевозку рефрижераторными контейнерами. 

«Необходимо решить вопрос беспрепятственного доступа российских пользователей водных биоресурсов, имеющих рыбопромысловые участки в бассейне реки Уссури, в пограничную зону, для чего внести дополнения (изменения) в Правила по охране, регулированию и воспроизводству рыбных запасов в пограничных водах рек Амур и Уссури, в части отмены запретов на ведение рыболовства в 500-метровой зоне притоков реки от устья вверх по течению и уточнения сроков запрета промысла на данных реках, по аналогии с Правилами рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна», - говорит Олег Кожемяко. 

Процесс пошел

Невероятно, но факт - федеральные власти услышали регион с первой попытки. Наболевший вопрос с аквакультурными хозяйствами в границах морских памятников природы Приморья обсуждался на недавнем заседании правительственной подкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса ДФО.

«Позиция губернатора - этим можно заниматься. С Минприроды РФ мы обсуждали эту ситуацию. Есть поручение усовершенствовать режим работы данных территорий. Регулирование данных территорий должно происходить внутри субъекта», - сказал Юрий Трутнев.

Соответствующие поручения уже даны Минприроды, администрации Приморского края, Минвостокразвитию, Росрыболовству, Агентству по привлечению инвестиций (АПИ), Фонду развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Они должны обеспечить правовое регулирование и осуществление аквакультуры в границах региональных памятников природы во внутренних морских водах залива Петра Великого. Ведомствам нужно будет представить доклад в правительство, при необходимости - с проектами нормативных правовых актов.

Кто в очереди?

Как и следовало ожидать, прорывом в сфере аквакультуры стал запуск режима Свободного порта Владивосток (СПВ). Сегодня о готовности реализовать масштабные проекты на «морских огородах» Приморья заявляют не только действующие местные игроки, но и азиатские инвесторы.

Так, ООО «Гиперион» (Владивосток) и китайская компания Dalian Shangpintang планируют инвестировать до 3 млрд рублей в проект по строительству берегового комплекса по выращиванию, переработке и продаже трепанга и морского гребешка в Хасанском районе Приморского края.

Инициатором проекта выступает ООО «Гиперион», уже получившее статус резидента СПВ. Китайская компания выступает соинвестором. 

Dalian Shangpintang специализируется на выращивании и глубокой переработке трепанга. Под управлением компании находится более 50 тыс. га морской акватории в районе острова Хайванджиу в Даляне. Shangpintang - премиальный бренд и лидер по объему продаж продуктов из трепанга с собственной дистрибьютерской сетью, насчитывающей более 400 магазинов в различных провинциях КНР.

В настоящее время в пользовании российской компании находятся два участка морской акватории общей площадью 336 га и земельный участок площадью 3,5 га.

На первом этапе реализации проекта инвесторы планируют осуществить совместную научно-техническую программу по созданию эффективной системы воспроизводства и выращивания молоди трепанга и устрицы в естественных условиях на опытном участке. Планируемый объем продукции (трепанг, морской гребешок, ламинария) - 400 тонн в год.

Проведение научных исследований планируется совместно с Дальневосточным отделением Российской Академии наук.

Объем инвестиций на первом этапе составил 0,5 млрд рублей. В случае успешного завершения первого этапа инвесторы планируют увеличить морскую акваторию до 5 тыс. га и увеличить инвестиции до 3 млрд рублей.

На первом этапе проекта планируется создание 200 рабочих мест.

«Гиперион» в течение 10 лет успешно занимается разведением и культивированием дальневосточного трепанга и приморского гребешка. Текущий объем производства трепанга - 50 тонн в год, гребешка - 20 тонн в год. Продукция в живом виде экспортируется в КНР. Единственным владельцем компании является Роман ВИТЯЗЕВ, учредитель и бывший гендиректор ООО «Аква технологии плюс» (Владивосток), а также председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры.

Досье "Дальневосточного капитала": Распределение участков под выращивание морепродуктов и рыбы с помощью электронных аукционов было введено в России в 2018 году. Всего к 2021 году при помощи этой системы в ДФО планируется ввести в обращение 100 тыс. га акватории. По оценке Фонда развития Дальнего Востока, это позволит привлечь порядка 10-15 млрд рублей инвестиций в рыбоводческую отрасль.

Фото автора.

Александр САЛКОВ

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год. 

 

Теги: аквакультура 


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