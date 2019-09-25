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Дорога длиной в 15 лет
Допустимая скорость автопотока по новой дороге сможет составлять до 110 километров в час. С ее вводом большегрузные автопоезда, ориентированные на доставку экспортных грузов из Северо-Восточного Китая в порты Находки, смогут преодолевать путь до них от пограничного перехода «Гродеково» всего за несколько часов.
Нужны другие темпы
Строящаяся дорога Владивосток-Находка-Порт Восточный впервые в крае имеет по проекту бетонное полотно, что должно сделать ее долговечнее и удобнее в эксплуатации. Первый плановый капремонт потребуется лишь четверть века спустя после ввода в эксплуатацию. Допустимые нагрузки на ось составят 11,5 тонн, а расчетная интенсивность движения к 2033 году сможет достичь 30 000 автомобилей в сутки. В целом, на этой дороге будет построено свыше 120 инженерных сооружений - мостов, путепроводов, эстакад и тоннелей общей длиной около 20 километров.
Однако современная магистраль, необходимая, как говорится, еще вчера, судя по темпам, возможно, будет строиться еще не менее 10 лет. Официально к строительству приступили в 2013 году, хотя предысторию этого масштабного дорожного проекта можно обнаружить в хрониках «туманганской инициативы» с начала 1990-х годов.
Первый этап строительства этой дороги, длиной около 18 километров в объезд г. Артема, был завершен в 2016-м году.
С 2017 года строится отрезок второго этапа - от «18 км» до «43 км» у села Царевка вблизи г. Большой Камень. На эту часть дороги было выделено около 23 млрд рублей. Завершить ее предполагалось в следующем году. Однако в минувшем сентябре стало известно о том, что срок ввода данного участка предложено перенести на 2021 год, и в предстоящие два года здесь еще предстоит выполнить объем работ в 6,34 млрд рублей. Если этот срок действительно будет перенесен, то и строительство третьего этапа дороги длиной около 104 километров может перейти с 2020 года на 2021-й.
Однако генеральный директор компании-подрядчика ООО «Трансстроймеханизация» Владимир МОНАСТЫРЕВ считает, что начать строительство третьего этапа дороги можно и не дожидаясь завершения работ по второму этапу. Тогда ввести всю дорогу полностью до Порта Восточного можно будет в 2030-м году. Но для этого важно решить вопросы финансирования. Проект третьего этапа также должен своевременно пройти госэкспертизу. Само по себе предстоящее строительство будет сложным, при этом уже на стадии подготовки проекта выяснилось, что изыскания были проведены с ошибками, и проект пришлось переделывать.
Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО на Российском инвестиционном форуме в начале этого года отметил, что ускорить строительство участка третьего этапа дороги может то, что оно будет вестись с двух сторон, но по срокам это все равно составит 8-9 лет. При этом руководитель региона обещал, что сделает все, чтобы найти деньги на завершение дороги.
Глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ накануне открытия V Восточного экономического форума в интервью агентству «Синьхуа» отметил, что, по его мнению, строительство и этой дороги, и МТК «Приморье-2», важных для быстрого роста транзита китайских грузов, идет медленно. Ускорить реализацию этих проектов, возможно, удастся, если в них примут участие китайские инвесторы. Он сообщил, что «в июле текущего года стороны снова вернулись к обсуждению этого вопроса, и китайская сторона подтвердила свои намерения в развитии транспортных коридоров» в Приморье.
Китайское участие, безусловно, может резко ускорить строительство дороги и сократить его сроки до нескольких лет. Однако китайский интерес к проекту, видимо, затрагивает не только вложение инвестиций, но и смену подрядчика - с российского на китайского, и возврат инвестиций через то, что дорога станет платной. Кстати, о том, что дорога может стать платной, уже обмолвился руководитель «Трансстроймеханизации», и его в этом поддержал министр транспорта Евгений ДИТРИХ, посоветовавший для удешевления проекта отказаться от обустройства на дороге разделительной полосы.
Живая стройка
Строительство дороги Владивосток-Находка-Порт Восточный в настоящее время идет активно. Здесь постоянно работают около 1,2 тыс. специалистов и свыше 100 единиц спецтехники. В этом году намечено ввести участок протяженностью около 1,7 км в районе бывшего совхоза «Силинский».
Помимо вводимого в этом году участка работы по устройству дорожного основания ведутся на следующих участках. Возводятся инженерные сооружения. На строительстве моста через реку Артемовку длиной около 513 метров и подходов к нему работают строители из компании «Мостострой-11», участвовавшие в сооружении Крымского моста. Этот объект они должны завершить к концу следующего года.
Всего на 25-километровом участке дороги второго этапа будет построено три развязки - в районе Силинского поселения, поселка Шкотово и Царевки, 16 мостов общей длиной 1,7 км, 12 путепроводов и эстакада общей протяженностью почти 2 км.
Однако Счетная палата РФ в начале этого года указала строителям на существенное отставание от графика работ. Это отставание, видимо, сохранилось и стало основанием к пересмотру срока ввода участка в целом. Проверкой было установлено, что на 1 декабря прошлого года техническая готовность участка составляла всего 35,6% при плановой - 49%. За год отставание увеличилось с 9 до 13%. Аудитор отмечал, что готовность четырех мостов, которые должны были заработать уже в IV квартале прошлого года, и одного - в I квартале этого года, составляла от 47 до 59%, а еще на трех мостах и одном путепроводе работы в 2018 году фактически не велись. Причиной срыва сроков стала некачественная проектно-сметная документация.
Инспектировавший в этом году строительство дороги Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, однако, положительно оценил работу подрядчика, приняв во внимание те сложности, с которыми строители сталкиваются. При этом он обещал им полную поддержку, поскольку будущая магистраль приоритетна для развития Приморья.
Дополнительной нагрузкой на подрядчика легли и ремонтные работы, которые потребовалось выполнять в первую очередь на действующей находкинской дороге. Сильно разбитая, с рушащимися мостами, перегруженная и с медленным движением, она нуждается в особом внимании со стороны руководства региона. В бюджете края на реконструкцию и капитальный ремонт десятков километров «старой находкинской дороги» уже заложено 1,6 млрд рублей. Начать ремонт было решено уже в этом году и продолжить в 2020-2021 годах.
Деньги решают все?
Предполагается, что на третий этап строительства дороги - от с. Царевка до Порта Восточного - потребуется около 160 млрд рублей. Без китайского участия расходы на это предполагалось разделить между федеральным бюджетом - 140 млрд рублей, и краевым - 20 млрд.
Эксперты, сравнивающие современное дорожное строительство в разных странах мира, показывают, что китайским специалистам удается возводить аналогичные дороги у себя не только быстро и качественно, но и дешевле примерно в 4 раза, чем в России. Что не позволяет строить так нашим дорожникам - непонятно.
Строительство километра третьего этапа дороги Владивосток - Находка - Порт Восточный сегодня оценивается свыше 1,5 млрд рублей. Много это или мало? Можно попытаться сравнить с другим похожим проектом. Президент Владимир ПУТИН поставил задачу - до 2024 года построить российский участок скоростной 4-полосной автомагистрали, часть которой пройдет через территорию нашей страны из Китая в Европу. Стоимость 1 километра этой дороги сегодня оценивается лишь в 250-400 млн рублей. Причем дешевле оказывается не «бюджетный» километр трассы, а километр другого варианта этой трассы, предлагаемый частными инвесторами, готовыми принять участие в этом строительстве.
Возможно, что именно высокая стоимость строительства приморской дороги до сих пор оставалась главной причиной довольно прохладного отношения к ней китайских инвесторов. Хотя и официальный Пекин долгое время, по мнению полпреда президента России в ДФО Юрия ТРУТНЕВА, не обозначал четкой позиции по проектам модернизации МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». Собственно, и китайский транзит через Приморье в какой-то степени до сих пор искусственно сдерживается. Как отмечает директор приморской компании ООО «АССО-Инвест Консалтинг» Сергей ОСТРОПОЛЬЦЕВ, для экономики северо-востока Китая эта «сдержанность», в частности, сказывается отрицательно, и подметил такое обстоятельство, как «доля ВРП провинции Хэйлунцзян в ВВП Китая демонстрирует постепенную тенденцию к снижению - с 3,17% в 2000 году до 2,64 % в 2012-м».
По мнению эксперта, сухопутные транспортные артерии Китая не в состоянии без проблем пропускать с северо- востока межрегиональные и транзитные грузы на экспорт. Поэтому транзит через Приморье объективно важен. При этом не стоит ожидать, что этот транзит сможет вывести приморские порты по объемам переработки грузов в один ряд с крупными портами соседних стран - транстихоокеанские перевозки КНР все же выгоднее из своих портов, а не из приморских.
Необходимость форсирования строительства автомобильной дороги Владивосток - Находка - Порт Восточный очень высока. Она подтверждается, например, таким фактом, что объем транзита из Китая по МТК «Приморье-1» по железной дороге за семь месяцев этого года вырос в 1,9 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. За это время из соседних с Приморьем китайских провинций проследовало более 4 000 контейнеров (ДФЭ). При этом 22 состава с контейнерами принял Порт Восточный, и 16 - Владивосток. Затем морем эти грузы проследовали в Китай, Республику Корея и Японию.
Приморские портовики отмечают, что для многих грузоотправителей в радиусе около 1,5-2 тысяч километ- ров зачастую выгоднее возить грузы в порты автомобильным транспортом, чем по железной дороге. То есть, ввод современной автомагистрали может перехватить часть того транзитного грузопотока, от которого железная дорога может оказаться в цейтноте.
Известно, что Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики в прошлом году договорилось о доведении объемов поставок транзитных грузов через Приморье только из провинции Цзилинь до 30 млн тонн к 2030 году. Потенциально не меньший поток транзита может формироваться и направляться из провинции Хэйлунцзян и северной части Внутренней Монголии.
Чем быстрее строители выполнят свою миссию, тем быстрее огромный поток транзитных грузов превратится из потенциального в реальный, в чем заинтересованы и Приморье, и обе наши страны.
Фото автора.
Виктор КУДИНОВ
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