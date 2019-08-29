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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 24 Сентября, 13:40 |
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"Приморское кольцо" - инвестиции в азарт
«Приморское кольцо» - уникальный для Дальнего Востока проект, ориентированный на соревнования национальных и международных серий, а также на обеспечение тренировочного процесса для спортсменов и команд. Комплекс включает в себя детские и юношеские спортивные школы.
Проект реализуется Технохолдингом СУМОТОРИ в рамках программы «Facility Development Programme» FIA INSTITUTE совместно с немецкими, английскими, итальянскими партнерами при участии Приморской автомобильной федерации и поддержке Фонда Развития безопасности автомотоспорта FIA. А также компаний: Tilke GMBH (Германия), Apex Circuit Design Ltd.(Великобритания), Scott Wilson (Великобритания), RIDGE (Великобритания).
Объем инвестиций в проект оценивается в 7,3 млрд руб. Эти деньги инвесторы вложили не просто в бизнес, они инвестированы в создание положительных эмоций приморцев и гостей края. В своей миссии обозначили: «создать фундамент и содействовать эффективному развитию технических видов спорта на Дальнем Востоке России».
Primring - один из примеров развивающегося проекта. Туристско-рекреационный кластер спроектирован по современным стандартам и соответствует международной категории «Т2» в классификации Международной Автомобильной Федерации (FIA) и категории «Grade A» по Международной Мотоциклетной Федерации (FIM).
Досье «Дальневосточного капитала": Основные характеристики СТК «Приморское кольцо»: площадь комплекса - 78 га, длина основного трека - 3613 метров, ширина основного трека - 12 метров, 15 метров (на старте/финише).Направление движения - против часовой стрелки. 14 поворотов (5 правых и 9 левых). Площадь паддока - 23 тысячи квадратных метров. Технические характеристики трассы предполагают круглогодичную эксплуатацию, в том числе - для ледовых гонок в зимний период. На трибунах открытого и закрытого типа предусмотрено размещение до 30 000 зрителей
Фото автора.
Анна Мацовская.
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