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24 Сентября 2019, 10:00 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Себя показать - на "Улице Дальнего Востока"

Павильон Приморского края в дни Восточного экономического форума пользовался особой популярностью

Выставка «Улица Дальнего Востока» традиционно выступает одним из самых ярких проектов Восточного экономического форума. Открывая юбилейную выставку, заместитель председателя правительства РФ Юрий ТРУТНЕВ отметил, что проект «Улица Дальнего Востока» полностью оправдал себя, она стала одной из визитных карточек ВЭФ.

Каждый регион Дальнего Востока уникален, имеет культурную и историческую специфику. Еще во время организации первого Восточного экономического форума встал вопрос: как подчеркнуть эти особенности, дать увидеть каждый регион? Так родилась идея «Улицы Дальнего Востока», которая стала украшением Форума. Традиционно в «Улице Дальнего Востока» принимают участие все субъекты макрорегиона. В этом году к выставке «Улица Дальнего Востока» впервые присоединились Республика Бурятия и Забайкальский край, которые только в прошлом году были включены в состав ДФО.

С каждым годом проекты выставки становятся все интереснее, ведь между субъектами идет соревнование - какой павильон признают лучшим. Поэтому выставка уже несколько лет вызывает такой интерес. В прошлом году за шесть дней по «Улице Дальнего Востока» прошли около 70 тысяч человек, что стало рекордной цифрой за все годы проведения выставки. Для сравнения, в 2017 году число посетителей составило порядка 50 тысяч. Выставка привлекает и тех, кто уже посещал ее в прошлые годы и хочет узнать, что нового подготовили участники, и тех, кто еще ни разу не видел экспозицию. Причем посмотреть выставку приезжают не только жители Приморья, но и гости из соседних регионов.

 


 

 

 

 

Павильон Приморского края в этом году был оформлен под морскую раковину, его основная тема - «Приморье - центр притяжения».

«Приморье - уникальный край с неповторимой природой, здесь живут деятельные, грамотные и ответственные люди. Проект «Улица Дальнего Востока» - возможность показать участникам и гостям форума, что жить, работать и развивать бизнес в нашем крае становится комфортнее и перспективнее», - комментирует событие губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО.

Помимо Приморья на «Улице» было представлено более 20 различных проектов, демонстрирующих, что жить и работать на Дальнем Востоке становится все престижнее и перспективнее. В связи с этим, было поддержано предложение губернатора Олега Кожемяко продлить работу «Улицы» и после форума.

По словам главы региона, администрация Приморья уже прорабатывает вопрос о работе павильона края на более постоянной основе, и подобную практику было бы интересно распространить и на другие регионы Дальнего Востока.

«Год от года облик «Улицы» меняется. Некоторые объекты становятся стационарными, чтобы в будущем мы могли их модернизировать и открыть в новом облике. Считаю, что положительное решение о продлении работы «Улицы Дальнего Востока» на несколько дней, а в дальнейшем - и предоставление арендаторам возможности постоянно представлять здесь свою продукцию может стать хорошим шагом по развитию туризма и значимым событием для жителей Приморья», - заявил Олег Кожемяко.

Фото автора.

Анна Мацовская

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2019 год.  

Теги: Улица Дальнего Востока  ВЭФ  Приморский край 


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