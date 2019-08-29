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Среда| 25 Сентября, 11:56 |
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Молочные реки утекают в Китай
Символично, что первая в истории поставка партии молока из России в Китай состоялась накануне старта V Восточного экономического форума (ВЭФ) через пограничный переход Полтавка-Дунин в Приморье. Ранее в Китай поставлялось только мороженое.
Россельхозбанк в ходе Форума оценил потребность аграрного сектора Дальнего Востока в дополнительных мощностях для удовлетворения внутреннего спроса. Наибольшая потребность округа - 850 тыс. тонн - отмечена в сыром молоке. Имеющаяся производственная база округа обеспечивает только 75% потребностей. Для полного удовлетворения потребительского спроса необходимо запустить порядка 100 современных молочных комплексов, считают в банке.
Интересным с точки зрения экспорта является и мороженое. «Китай потребляет 40% мирового производства мороженого. Сам бог велел Дальнему Востоку, с учетом расположения, увеличить экспорт именно мороженого в Китай», - сказала первый заместитель председателя правления Россельхозбанк Ирина ЖАЧКИНА.
Первый пошел
Инвестиции в 45 млрд рублей на новое молочно-товарное производство и создание 4 тыс. рабочих мест предусматривает соглашение о сотрудничестве, которое подписали на ВЭФ губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО и представители китайских компаний Mengniu Dairy Group (основной производитель молочной продукции в КНР) и группа компаний Zhongding Dairy Farming Co., Ltd. С российской стороны участником проекта станет ООО «Степь х Молоко» (Владивосток, принадлежит агрохолдингу «Степь» АФК «Система».
Досье «Дальневосточного капитала": ООО «Степь х молоко» зарегистрировано 20 марта 2019 года во Владивостоке с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности - разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Генеральным директором компании является Никита МЕЛЬНИКОВ, который также возглавляет ЗАО «Комсомольский» (Москва, принадлежит АФК «Система»). Агрохолдинг «Степь» развивает бизнес по пяти ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, интенсивное садоводство, овощеводство и трейдинг сельскохозяйственной продукции. Основные активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и Карачаево-Черкесии.
Восьмистороннее соглашение предусматривает создание в Приморье производственно-логистической инфраструктуры для производства и высокотехно- логичной переработки молока, что позволит создать до 4 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составляет до 45 млрд рублей. Если озвученные планы будет реализованы, это будет самый большой проект по производству молока в мире.
За семь лет планируется создать 15 животноводческих комплексов на 100 тыс. голов, 45 тыс. из которых - дойных, планируемый ежегодный объем молока и молокопродуктов составит 500 тыс. тонн. Первые фермы начнут функционировать уже через два года.
Для создания кормовой базы АО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» (АПИ) сформирует земельный банк в 150 тыс. га, которые передадут в аренду «Степь х Молоко». Продукцию планируют реализовывать на Дальнем Востоке и экспортировать в Китай на завод Mengniu Dairy Group. Заинтересованность в продукции «made in Primorye» выразили администрации провинции Хэйлунцзян и города Муданьцзян, ставшие подписантами соглашения.
«Мы видим интерес со стороны российских и китайских партнеров в развитии молочного производства. Администрация Приморья, в свою очередь, окажет содействие в реализации этого проекта», - сказал г-н Кожемяко на подписании соглашения.
Накануне ВЭФа в Китай через Приморье проследовали первые в истории 5 тонн цельного молока, произведенного в Приморье и обработанного на перерабатывающих мощностях в Хабаровском крае.
«Нам интересны проекты, которые позволяют создавать добавленную стоимость здесь, на Дальнем Востоке. Мы находим партнерское понимание у китайских партнеров - компаний Zhongding Dairy Farming Co., Ltd. и Mengniu Dairy Group. В июне, в присутствии президента РФ Владимира ПУТИНА и председателя правительства КНР СИ Цзиньпиня подписаны соглашения о взаимопонимании между ООО «Степь Х Молоко», китайской компанией Zhongdong Dairy Farming и АНО АПИ. Это большое достижение с российской и китайской стороны. Но для запуска масштабных проектов нужно отработать логистику. И сегодня первая машина молока прошла на переход в Приморском крае. Случилось, не побоюсь этого слова, эпохальное событие», - отметил гендиректор АПИ Леонид ПЕТУХОВ.
Ранее в Китай поставлялось только мороженое. В 2018 году вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ в рамках работы межправительственной комиссии с северными территориями КНР выдвинул инициативу о снятии двусторонних барьеров. Поручение проработать возможность экспорта цельного молока было дано Россельхознадзору с одной стороны и таможенному органу Китая - с другой, с участием АПИ. В результате был подписан протокол о санитарно-ветеринарных требованиях при двусторонних поставках молока и молочных продуктов.
Вьетнамские «сливки»
Не менее масштабный проект в Приморье готовится реализовать вьетнамский концерн TH Group, чья приморская «дочка» ООО «ТиЭйч Рус Приморский» столкнулась со сложностями при определении границ выделенных ей земельных участков. К реализации самого проекта компания пока не приступила, хотя резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» стала еще в 2017 году. Именно под этот проект режим ТОР был распространен на Яковлевский район, где и была выделена инвестору земля.
Досье «Дальневосточного капитала": Вьетнамский концерн TH Group основан в 2009 году и является одним из ведущих производителей молока во Вьетнаме. На долю ключевого бренда компании - TH True Milk - приходится более 50% внутреннего молочного рынка. TH Group выпускает около 50 наименований продукции (пастеризованное молоко, кефир, мороженое, питьевые йогурты, ароматизированное молоко) и реализует ее в 39 странах. ООО «ТиЭйч Рус Приморский» зарегистрировано в августе 2017 года в селе Михайловка. Уставный капитал - 1 млн рублей. Компанию возглавляет Нго Тхань Хоан, он же гендиректор ООО «ТиЭйч Рус Милк Фуд» (Московская область).
TH Group инвестирует в Россию, преследуя две основные задачи: открыть новый рынок в рамках глобальной стратегии компании и показать вьетнамским инвесторам потенциал российского рынка, отмечала основатель TH Group Тай Хыонг. «У нас сформированы четкие планы в отношении России, где спрос на молоко очень высок,» - отметила она.
Проект «ТиЭйч Рус Приморский» предполагает строительство животноводческих комплексов для разведения молочных пород крупного рогатого скота с общим поголовьем 15 тыс. голов, в том числе 7,2 тыс. голов дойного стада. После выхода комплекса на проектную мощность предполагается перерабатывать более 60 тыс. тонн молока в год. Реализация проекта планировалась до 2032 года включительно.
«Русагро» может опоздать
Группа компаний «Русагро», уже реализующая в Приморье масштабный свиноводческий проект, год назад рассматривала возможность в регионе проекта по производству молока с суммой инвестиций в 60 млрд рублей. Но на данный момент реализации этого проекта мешает отсутствие рынка для сбыта всего объема продукции.
«Рынок, который есть на сегодняшний день на Дальнем Востоке, не позволяет реализовать крупный, эффективный проект по производству молока. Но я считаю, что по мере открытия рынка - а я уверен: рынки Японии и, в первую очередь, Китая будут открыты - здесь будут реализовываться очень крупные проекты. Например, наш предполагает инвестиции в 60 млрд рублей, нам придется около 80% продукции куда-то реализовывать. Вот когда откроются эти рынки, мы его реализуем», - сказал гендиректор ГК «Русагро» Максим БАСОВ во время одного из визитов в Приморье.
Тем временем, южнокорейская Lotte International планирует профинансировать проект ООО «Молоко Приморья» (резидент ТОР «Михайловский») по созданию агропромышленного комплекса по производству и переработке молока с фермой на 1,8 тыс. дойных коров. Для реализации проекта инвестор выкупил нефункционирующий молочный завод в с. Новомихайловка, который намерен полностью модернизировать.
Ранее объем требуемых инвестиций в проект оценивался в $34 млн. Корейский концерн выделит порядка 1,9 млрд рублей.
Компания «Молоко Приморья» создана с участием новозеландского капитала. Проект предполагает создание трех комплексов: молочной фермы на 2200 голов скота, завода по переработке молока и склада для хранения кормов.
Одной из задач проекта является организация поставок свежего молока в Китай. Планируется, что на молочные заводы провинции Хэйлунцзян будет вывозиться десятая часть продукции. Поставки будут осуществляться через пограничный таможенный пост, находящийся в двух часах езды от ферм.
Елена Абашева
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