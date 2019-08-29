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Среда| 25 Сентября, 11:55 |
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Приморье наращивает сборку
Первые и достаточно успешные проекты уже реализованы в автомобильной отрасли в партнерстве с азиатскими корпорациями, перспективное направление - сборка гражданских самолетов для малой авиации Дальнего Востока.
«Мы готовы обсуждать с инвесторами каждый проект, который они хотели бы реализовать в Приморье. Более того, работа с иностранными партнерами выстроена в режиме «одного окна», они могут обратиться в Инвестиционное агентство Приморского края, где им помогут разобраться с российским законодательством, оформить необходимые разрешения, урегулировать многочисленные административные вопросы. Каждый проект получает индивидуальное сопровождение», - отмечает первый вице-губернатор Приморья Вера ЩЕРБИНА.
Mazda разогналась
Пример реализации успешного бизнес-проекта в Приморье подала российская компания «Соллерс», привлекшая в качестве партнера по созданию автосборочного производства на площадях обанкротившегося «Дальзавода» японскую Mazda Motor Corporation.
ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, СП «Соллерс» и Mazda) было зарегистрировано 29 апреля 2011 года во Владивостоке. Уставный капитал компании на данный момент составляет 1,5 млрд рублей. 6 сентября 2012 года на созданном «с нуля» автозаводе было запущено тестовое производство кроссоверов Mazda CX-5 в присутствии президента РФ Владимира ПУТИНА. В 2016 году с конвейера сошел 100-тысячный автомобиль. В настоящее время СП производит во Владивостоке седаны Mazda 6, кроссоверы Mazda CX-5 и CX-9. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. Общая численность работников предприятия - около 500 человек. В 2018 году СП увеличило выпуск автомобилей Mazda на 29,2% по сравнению с показателем 2017 года.
В 2016 году Mazda Sollers и Минпромторг подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК, дает налоговые льготы в обмен на инвестиции). Инвестиции в проект позднее были увеличены до 2,8 млрд рублей до конца 2023 года. В дополнение к автосборочному цеху компания построила завод по производству бензиновых двигателей в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» мощностью 50 тыс. штук в год, он был открыт в сентябре 2018 года. При заключении СПИК Mazda Sollers договорилась с правительством, что субсидии на транспортировку продукции сохранятся до 2023 года.
Первые тестовые партии двигателей, помимо нескольких обязательных тестов на линии, подверглись специализированным проверкам в Японии. В том числе, некоторые единицы двигателей тестировали до полного износа их ресурса. Все двигатели из пилотной серии успешно прошли испытания и признаны полностью соответствующими всем международным стандартам качества компании Mazda. Переход к серийному производству состоялся точно в срок, в соответствии с графиком реализации проекта.
С момента старта серийного производства 100% от объема произведенных двигателей будут отгружаться на экспорт в Японию на автомобильные предприятия компании Mazda в Хиросиме.
«Уникальность проекта заключается в том, что производство двигателей Mazda стало первым высокотехнологичным проектом на Дальнем Востоке, полностью интегрированным в глобальную цепочку создания стоимости крупного международного концерна. Это большой прорыв с точки зрения признания компетенций, инвестиционной привлекательности и производственной конкурентоспособности нашей площадки на Дальнем Востоке», - отмечал основной акционер ПАО «Соллерс» Вадим ШВЕЦОВ.
На данный момент на предприятии локализован выпуск бензиновых четырехцилиндровых двигателей Mazda SkyActiv-G объемом 2 литра и мощностью 150 л.с., соответствующих экологическому стандарту «Евро-5».
Линия производства двигателей представляет из себя инженерно-конструкторскую разработку с набором передового технологического оборудования - это роботизированные стенды и автоматически управляемые тележки (AGV). Для стандартизации выполнения ручных операций на линии были внедрены такие системы как Poka-yoke, Tool position system (TPS), Lamp picking system - все они исключают любую возможность ошибки оператора при комплектации линии, выполнении соединений в конструкции двигателя, а также при выполнении других операций, предусмотренных технологическим процессом.
Глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО считает, что на предприятии также может быть организовано производство техники, необходимой для региона.
«У завода есть пустующие корпуса, технологии и опыт работы компании, которые позволяют открыть на этих площадях и другие производства. В том числе, это может быть сборка сельхозтехники, которая направляется нашим производителям с удешевлением за счет краевого бюджета. Конечно, мы приветствуем и поддерживаем такие предприятия, работающие в Приморском крае», - сказал губернатор во время посещения завода.
Дорожная техника от «Меркатор»
В марте текущего года ООО «Меркатор Восток» (входит в «Меркатор Холдинг») начало на предприятии в г. Артеме выпуск комбинированных дорожных машин (КБМ) с полной комплектацией навесного оборудования, предназначенных для круглогодичного содержания автодорог.
Инвестпроект стоимостью около 15 млн рублей реализован в рамках режима Свободный порт Владивосток (СПВ) по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».
Дорожные машины собираются из комплектующих и шасси, которые поставляют предприятия холдинга «Меркатор».
«Наш проект стартовал в августе 2018 года, и, по сути, весь прошедший год был для нас большим подготовительным этапом. Мы проработали все вопросы логистики комплектующих с нашего калужского предприятия, чтобы иметь возможность осуществлять бесперебойную работу не только завода, но и сервисной службы. Совместно с нашими зарубежными партнерами подготовлен проект по созданию постоянно действующего склада запасных частей. Сегодня можно говорить о том, что мы вплотную подошли к следующему шагу, а именно - к размещению новых технологических линий и расширению возможностей производства, чтобы к концу 2019 года выйти на запланированную мощность 70 -100 машин в год. Это предполагает расширение пакета инвестиций со стороны «Меркатор Холдинг» в новое предприятие», - сказал гендиректор ООО «Меркатор Восток» Сергей СМИРНОВ, комментируя запуск производства.
Суммарные инвестиции холдинга «Меркатор» в проект в течение 5 лет составят около 500 млн рублей.
Второй этап, запланированный на 2019-2020 годы, предусматривает установку на предприятии оборудования для сварки и покраски кузовов распределителя реагента. Третий этап, рассчитанный на 2021-2022 годы, завершит формирование производственного комплекса: на заводе будут установлены станок для лазерного раскроя, пресс и другое оборудование для изготовления деталей кузова. В итоге производительность завода составит 500 единиц техники в год.
«Меркатор Восток» планирует поставлять КБМ организациям дорожно-коммунального хозяйства в регионы Дальнего Востока. На базе предприятия также создан сервисный центр по обслуживанию такой техники.
Канадские крылья
Инициатором создания сборочного производства авиа- ехники в Приморье выступила компания Viking Air Limited - производитель самолетов и авиакомпонентов, базирующийся в Британской Колумбии (Канада). Канадцы производят современную модификацию самолета DHC-6 400 Twin Otter. Именно на воздушных судах этого типа сегодня осуществляются внутрикраевые перевозки в Приморье. Эксплуатантом трех самолетов является авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот»).
Власти Приморья уже предложили канадским авиа- строителям локализовать производство DHC-6 на базе ОАО «322-й авиационный ремонтный завод» в селе Воздвиженка. В настоящее время 99,99% акций завода принадлежит АО «Авиаремонт» (Московская область, 100% - у Минобороны).
«Можно использовать мощности самого ремонтного завода N322. А также завода «Прогресс» (ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина», входит в холдинг «Вертолеты России» - ДК). Мы заинтересованы в том, чтобы развивать наши предприятия», - сказал глава региона Олег Кожемяко на встрече с представителями Viking Air.
Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Viking Air Ltd Роберт МАРАКЕР, в свою очередь, заявил, что компанию устраивает предложенный вариант. Он отметил, что локализация производства в случае реализации проекта может составит от 6% до 25%.
Благодаря своим техническим характеристикам самолеты Viking DHC-6 Twin Otter Series 400 могут использоваться даже на небольших аэродромах: при длине корпуса 15,8 метра и размахе крыльев 19,8 метра требуемая полоса взлета и посадки для данного самолета составляет всего 360 метров. Данные параметры подпадают под класс укороченных взлетно-посадочных характеристик. Именно поэтому DHC-6 может эксплуатироваться на всех ныне существующих аэродромах и посадочных площадках Приморья, чего не могут конкурирующие модели.
Фото автора.
Анна Мацовская
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