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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Сентября, 11:55 |
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Новый складской комплекс с морозильными камерами запустили рядом с аэропортом Кневичи
Проект стоимостью около 57 млн рублей и рассчитанный на создание 21 рабочего места реализован в рамках соглашения об инвестиционной деятельности в свободном порту Владивосток.
Складской комплекс размещен на площади около 3000 кв. метров в удачном с точки зрения логистики месте - в непосредственной близости к международному аэропорту Кневичи.
«На близлежащей территории развитая дорожная и инфраструктурная сеть, что положительно сказывается на доступности к месту расположения нашего объекта», - приводит слова директора ООО «Айсберг Лоджистик» Станислава ЮНА пресс-служба КРДВ. - Рассчитываем, что основными потребителями наших услуг будут предприятия Владивостока».
Компания выстроила производственно-складской комплекс для хранения пищевых полуфабрикатов, с встроенными холодильными камерами, закупила погрузочную технику. Во вспомогательном здании административно-бытового блока предусмотрено устройство ямы для таможенного досмотра. Из-за близости к аэропорту планируется ограждение территории по периметру с организацией сигнального рубежа.
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